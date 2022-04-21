https://ria.ru/20220421/sanktsii-1784771550.html

Россия ввела санкции против 61 гражданина Канады

Россия ввела санкции против 61 гражданина Канады - РИА Новости, 21.04.2022

Россия ввела санкции против 61 гражданина Канады

Москва вводит санкции против 61 гражданина Канады, планирует расширить список, сообщило министерство иностранных дел России. РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T18:10

2022-04-21T18:10

2022-04-21T22:45

россия

в мире

канада

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

санкции

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Москва вводит санкции против 61 гражданина Канады, планирует расширить список, сообщило министерство иностранных дел России."В ответ на постоянно вводимые официальной Оттавой антироссийские санкции, включая запрет на въезд в Канаду и иные дискриминационные меры против российских официальных лиц, военных, экспертов и журналистов, очередная группа канадских граждан вносится в "стоп-лист" на постоянной основе", - говорится в заявлении ведомства.В списке, публикуемом министерством иностранных дел, - 61 человек, в числе них - высшие государственные чиновники, действующие и отставные военнослужащие, представители экспертного сообщества и ведущих СМИ, "непосредственно причастные к выработке, обоснованию и реализации русофобского курса правящего в Канаде режима", им "бессрочно запрещается въезд в РФ".В частности, в списке оказались директор по коммуникациям аппарата премьер-министра Канады Кэмерон Ахмад, командующий силами специальных операций ВС Канады генерал-майор Стив Боивин, командующий ВМС Канады вице-адмирал Крейг Бэйнс, а также командиры тренировочной миссии UNIFIER на Украине - Фредерик Котэ (с апреля по октябрь 2019 года) и Мелани Лэйк (с марта по сентябрь 2021 года)."В ближайшее время планируется новое объявление об очередном расширении российского "стоп-листа" в порядке ответной реакции на враждебные действия поддерживающего пробандеровский режим в Киеве правительства Канады", - говорится в заявлении.Министерство иностранных дел России также сообщило, что Москва продолжит "отпор русофобским акциям" официальной Оттавы, включая поставки оружия и попустительство отправке наемников на Украину, предупредив в этой связи "канадских кураторов ВСУ и нацбатальонов об ответственности за совершенные их подопечными военные преступления".

https://ria.ru/20220421/kharris-1784769300.html

https://ria.ru/20220421/sanktsii-1784746550.html

https://ria.ru/20220421/sanktsii-1784691704.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, в мире, канада, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), санкции