18:10 21.04.2022 (обновлено: 22:45 21.04.2022)
Россия ввела санкции против 61 гражданина Канады
МИД заявил о введении Россией персональных санкций против 61 гражданина Канады
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Москва вводит санкции против 61 гражданина Канады, планирует расширить список, сообщило министерство иностранных дел России.
"В ответ на постоянно вводимые официальной Оттавой антироссийские санкции, включая запрет на въезд в Канаду и иные дискриминационные меры против российских официальных лиц, военных, экспертов и журналистов, очередная группа канадских граждан вносится в "стоп-лист" на постоянной основе", - говорится в заявлении ведомства.
В списке, публикуемом министерством иностранных дел, - 61 человек, в числе них - высшие государственные чиновники, действующие и отставные военнослужащие, представители экспертного сообщества и ведущих СМИ, "непосредственно причастные к выработке, обоснованию и реализации русофобского курса правящего в Канаде режима", им "бессрочно запрещается въезд в РФ".
В частности, в списке оказались директор по коммуникациям аппарата премьер-министра Канады Кэмерон Ахмад, командующий силами специальных операций ВС Канады генерал-майор Стив Боивин, командующий ВМС Канады вице-адмирал Крейг Бэйнс, а также командиры тренировочной миссии UNIFIER на Украине - Фредерик Котэ (с апреля по октябрь 2019 года) и Мелани Лэйк (с марта по сентябрь 2021 года).
"В ближайшее время планируется новое объявление об очередном расширении российского "стоп-листа" в порядке ответной реакции на враждебные действия поддерживающего пробандеровский режим в Киеве правительства Канады", - говорится в заявлении.
Министерство иностранных дел России также сообщило, что Москва продолжит "отпор русофобским акциям" официальной Оттавы, включая поставки оружия и попустительство отправке наемников на Украину, предупредив в этой связи "канадских кураторов ВСУ и нацбатальонов об ответственности за совершенные их подопечными военные преступления".