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Евросоюз ввел санкции против бизнесменов Курченко и Пригожина

Евросоюз ввел санкции против бизнесменов Курченко и Пригожина - РИА Новости, 21.04.2022

Евросоюз ввел санкции против бизнесменов Курченко и Пригожина

Евросоюз внес в свой список ограничительных мер по Украине бизнесменов Сергея Курченко и Евгения Пригожина, говорится в документе, опубликованном в Официальном... РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T17:14

2022-04-21T17:14

2022-04-21T17:14

в мире

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украина

евросоюз

санкции в отношении россии

сергей курченко

евгений пригожин

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БРЮССЕЛЬ, 21 апр - РИА Новости. Евросоюз внес в свой список ограничительных мер по Украине бизнесменов Сергея Курченко и Евгения Пригожина, говорится в документе, опубликованном в Официальном журнале ЕС."Следующие лица добавлены в список физических и юридических лиц, организаций и органов, указанный в приложении I к регламенту ЕС № 269/2014", - говорится в документе, где указываются Курченко и Пригожин.Решение вступает в силу в день публикации, отмечается в нем.

https://ria.ru/20220304/prigozhin-1776414925.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, украина, евросоюз, санкции в отношении россии, сергей курченко, евгений пригожин