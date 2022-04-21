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Евросоюз ввел санкции против бизнесменов Курченко и Пригожина - РИА Новости, 21.04.2022
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Евросоюз ввел санкции против бизнесменов Курченко и Пригожина
Евросоюз ввел санкции против бизнесменов Курченко и Пригожина - РИА Новости, 21.04.2022
Евросоюз ввел санкции против бизнесменов Курченко и Пригожина
Евросоюз внес в свой список ограничительных мер по Украине бизнесменов Сергея Курченко и Евгения Пригожина, говорится в документе, опубликованном в Официальном... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T17:14
2022-04-21T17:14
в мире
россия
украина
евросоюз
санкции в отношении россии
сергей курченко
евгений пригожин
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БРЮССЕЛЬ, 21 апр - РИА Новости. Евросоюз внес в свой список ограничительных мер по Украине бизнесменов Сергея Курченко и Евгения Пригожина, говорится в документе, опубликованном в Официальном журнале ЕС."Следующие лица добавлены в список физических и юридических лиц, организаций и органов, указанный в приложении I к регламенту ЕС № 269/2014", - говорится в документе, где указываются Курченко и Пригожин.Решение вступает в силу в день публикации, отмечается в нем.
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в мире, россия, украина, евросоюз, санкции в отношении россии, сергей курченко, евгений пригожин
17:14 21.04.2022
 
Евросоюз ввел санкции против бизнесменов Курченко и Пригожина

Евросоюз ввел санкции против бизнесменов Курченко и Пригожина из-за ситуации на Украине

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЛоготип Евросоюза
Логотип Евросоюза - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 21 апр - РИА Новости. Евросоюз внес в свой список ограничительных мер по Украине бизнесменов Сергея Курченко и Евгения Пригожина, говорится в документе, опубликованном в Официальном журнале ЕС.
"Следующие лица добавлены в список физических и юридических лиц, организаций и органов, указанный в приложении I к регламенту ЕС № 269/2014", - говорится в документе, где указываются Курченко и Пригожин.
Решение вступает в силу в день публикации, отмечается в нем.
Евгений Пригожин - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
4 марта, 08:32
Пригожин заявил, что отпразднует свои "юбилейные" санкции
 
В миреРоссияУкраинаЕвросоюзСанкции в отношении РоссииСергей КурченкоЕвгений Пригожин
 
 
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