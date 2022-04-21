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Евросоюз ввел санкции против бизнесменов Курченко и Пригожина
Евросоюз ввел санкции против бизнесменов Курченко и Пригожина - РИА Новости, 21.04.2022
Евросоюз ввел санкции против бизнесменов Курченко и Пригожина
Евросоюз внес в свой список ограничительных мер по Украине бизнесменов Сергея Курченко и Евгения Пригожина, говорится в документе, опубликованном в Официальном... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T17:14
2022-04-21T17:14
2022-04-21T17:14
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БРЮССЕЛЬ, 21 апр - РИА Новости. Евросоюз внес в свой список ограничительных мер по Украине бизнесменов Сергея Курченко и Евгения Пригожина, говорится в документе, опубликованном в Официальном журнале ЕС."Следующие лица добавлены в список физических и юридических лиц, организаций и органов, указанный в приложении I к регламенту ЕС № 269/2014", - говорится в документе, где указываются Курченко и Пригожин.Решение вступает в силу в день публикации, отмечается в нем.
https://ria.ru/20220304/prigozhin-1776414925.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, евросоюз, санкции в отношении россии, сергей курченко, евгений пригожин
Евросоюз ввел санкции против бизнесменов Курченко и Пригожина
Евросоюз ввел санкции против бизнесменов Курченко и Пригожина из-за ситуации на Украине