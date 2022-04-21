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Евродепутаты осудили санкции против России, за которые платят жители ЕС - РИА Новости, 21.04.2022
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Евродепутаты осудили санкции против России, за которые платят жители ЕС
Евродепутаты осудили санкции против России, за которые платят жители ЕС - РИА Новости, 21.04.2022
Евродепутаты осудили санкции против России, за которые платят жители ЕС
Депутаты Европарламента заявили о неэффективности антироссийских санкций и усмотрели выгоду для США в затягивании украинского кризиса, сообщил Press TV. РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T16:32
2022-04-21T16:33
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Депутаты Европарламента заявили о неэффективности антироссийских санкций и усмотрели выгоду для США в затягивании украинского кризиса, сообщил Press TV.По словам корреспондента Джерома Хьюза, особенно низко оценили действия по "экономическому сдерживанию" России евродепутаты из Ирландии, посчитавшие ответственными за санкции против Москвы страны НАТО."Они очень довольны тем, что этот конфликт продолжается. С его начала стоимость акций пяти крупнейших американских производителей оружия взлетела более чем на 20 процентов", — заметил Мик Уоллес."Санкции не помогут найти решение этого конфликта. ВПК и энергетический сектор США извлекают выгоду. Самые незащищённые граждане ЕС расплачиваются за эти санкции каждый раз, когда они заправляют машину или оплачивают счета за электричество", — поддержал коллегу другой представитель Ирландии Мануэль Пинеда.Евродепутат от Германии Дэвид Макаллистер посетовал, что, несмотря на давление. сейчас рубль стоит больше, чем до начала спецоперации, а российский Центробанк справляется с нагрузкой благодаря золотовалютным запасам.Как сами евродепутаты, так и лидеры стран Евросоюза все еще не могут однозначно заявить, насколько далеко готовы зайти в вопросе нефтегазового эмбарго из-за опасений, что оно может вызвать серьёзные экономические проблемы, подытожил Хьюз.Спецоперация на Украине и санкцииРоссия начала 24 февраля спецоперацию на Украине. В ответ западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции. Отдельные бренды объявили о прекращении работы в стране.В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке.Также власти анонсировали перевод выплат за поставки газа недружественным странам в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.
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цены на нефть, россия, сша, ирландия, нато, евросоюз, ситуация в днр и лнр
16:32 21.04.2022 (обновлено: 16:33 21.04.2022)
 
Евродепутаты осудили санкции против России, за которые платят жители ЕС

Ирландские евродепутаты: за антироссийские санкции расплачиваются жители ЕС

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Депутаты Европарламента заявили о неэффективности антироссийских санкций и усмотрели выгоду для США в затягивании украинского кризиса, сообщил Press TV.
По словам корреспондента Джерома Хьюза, особенно низко оценили действия по "экономическому сдерживанию" России евродепутаты из Ирландии, посчитавшие ответственными за санкции против Москвы страны НАТО.
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"Они очень довольны тем, что этот конфликт продолжается. С его начала стоимость акций пяти крупнейших американских производителей оружия взлетела более чем на 20 процентов", — заметил Мик Уоллес.
"Санкции не помогут найти решение этого конфликта. ВПК и энергетический сектор США извлекают выгоду. Самые незащищённые граждане ЕС расплачиваются за эти санкции каждый раз, когда они заправляют машину или оплачивают счета за электричество", — поддержал коллегу другой представитель Ирландии Мануэль Пинеда.
Евродепутат от Германии Дэвид Макаллистер посетовал, что, несмотря на давление. сейчас рубль стоит больше, чем до начала спецоперации, а российский Центробанк справляется с нагрузкой благодаря золотовалютным запасам.
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Спецоперация на Украине и санкции

Россия начала 24 февраля спецоперацию на Украине. В ответ западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции. Отдельные бренды объявили о прекращении работы в стране.
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В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке.
Также власти анонсировали перевод выплат за поставки газа недружественным странам в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.
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