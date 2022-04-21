https://ria.ru/20220421/sanktsii-1784725484.html

Глава МИД Эстонии призвала срочно ввести новый пакет санкций против России

Глава МИД Эстонии призвала срочно ввести новый пакет санкций против России - РИА Новости, 21.04.2022

Глава МИД Эстонии призвала срочно ввести новый пакет санкций против России

Глава МИД Эстонии Эва-Мария Лийметс на встрече в Таллине с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок призвала срочно ввести шестой пакет санкций... РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T15:05

2022-04-21T15:05

2022-04-21T15:05

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ситуация в днр и лнр

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ХЕЛЬСИНКИ, 21 апр - РИА Новости. Глава МИД Эстонии Эва-Мария Лийметс на встрече в Таллине с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок призвала срочно ввести шестой пакет санкций против России, сообщила в четверг пресс-служба эстонского МИД."Мы должны как можно скорее принять шестой пакет санкций Европейского Союза. И Эстония очень хочет, чтобы он распространялся и на импорт нефти и газа. Мы не должны допустить ситуации, когда импортом российских энергоносителей мы, по сути, продолжим поддерживать их военную машину", – приводит слова Лийметс пресс-служба.Она также призвала к достижению энергетической независимости от России. "Европа должна добиться энергетической независимости от России. Эстония с ее протяженной прибрежной зоной может последовать примеру Германии, которая является вторым по величине в мире производителем ветровой энергии. Германия также является для нас очень важным партнером как с точки зрения энергетической сети Балтийского моря, так и с точки зрения развития водородных технологий и соединений", - подчеркнула Лийметс.Глава МИД также отметила, что Эстония продолжит оказывать политическую, оборонную и гуманитарную помощь Украине. "Почти каждый третий житель Эстонии внес свой вклад в поддержку Украины. Эстония предоставила Украине гуманитарную помощь на сумму около 15 миллионов евро", - добавила министр.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220420/estoniya-1784464168.html

https://ria.ru/20220418/estoniya-1784156460.html

https://ria.ru/20220413/sanktsii-1783418693.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, эстония, мид эстонии, россия, украина, санкции в отношении россии, ситуация в днр и лнр