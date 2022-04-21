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Глава МИД Эстонии призвала срочно ввести новый пакет санкций против России - РИА Новости, 21.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220421/sanktsii-1784725484.html
Глава МИД Эстонии призвала срочно ввести новый пакет санкций против России
Глава МИД Эстонии призвала срочно ввести новый пакет санкций против России - РИА Новости, 21.04.2022
Глава МИД Эстонии призвала срочно ввести новый пакет санкций против России
Глава МИД Эстонии Эва-Мария Лийметс на встрече в Таллине с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок призвала срочно ввести шестой пакет санкций... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T15:05
2022-04-21T15:05
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
эстония
мид эстонии
россия
украина
санкции в отношении россии
ситуация в днр и лнр
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ХЕЛЬСИНКИ, 21 апр - РИА Новости. Глава МИД Эстонии Эва-Мария Лийметс на встрече в Таллине с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок призвала срочно ввести шестой пакет санкций против России, сообщила в четверг пресс-служба эстонского МИД."Мы должны как можно скорее принять шестой пакет санкций Европейского Союза. И Эстония очень хочет, чтобы он распространялся и на импорт нефти и газа. Мы не должны допустить ситуации, когда импортом российских энергоносителей мы, по сути, продолжим поддерживать их военную машину", – приводит слова Лийметс пресс-служба.Она также призвала к достижению энергетической независимости от России. "Европа должна добиться энергетической независимости от России. Эстония с ее протяженной прибрежной зоной может последовать примеру Германии, которая является вторым по величине в мире производителем ветровой энергии. Германия также является для нас очень важным партнером как с точки зрения энергетической сети Балтийского моря, так и с точки зрения развития водородных технологий и соединений", - подчеркнула Лийметс.Глава МИД также отметила, что Эстония продолжит оказывать политическую, оборонную и гуманитарную помощь Украине. "Почти каждый третий житель Эстонии внес свой вклад в поддержку Украины. Эстония предоставила Украине гуманитарную помощь на сумму около 15 миллионов евро", - добавила министр.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220420/estoniya-1784464168.html
https://ria.ru/20220418/estoniya-1784156460.html
https://ria.ru/20220413/sanktsii-1783418693.html
эстония
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в мире, эстония, мид эстонии, россия, украина, санкции в отношении россии, ситуация в днр и лнр
15:05 21.04.2022
 
Глава МИД Эстонии призвала срочно ввести новый пакет санкций против России

Глава МИД Эстонии Лийметс призвала срочно ввести шестой пакет санкций против России

© Pixabay / Angelo_GiordanoВид на Таллин
Вид на Таллин - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© Pixabay / Angelo_Giordano
Вид на Таллин. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 21 апр - РИА Новости. Глава МИД Эстонии Эва-Мария Лийметс на встрече в Таллине с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок призвала срочно ввести шестой пакет санкций против России, сообщила в четверг пресс-служба эстонского МИД.
"Мы должны как можно скорее принять шестой пакет санкций Европейского Союза. И Эстония очень хочет, чтобы он распространялся и на импорт нефти и газа. Мы не должны допустить ситуации, когда импортом российских энергоносителей мы, по сути, продолжим поддерживать их военную машину", – приводит слова Лийметс пресс-служба.
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Она также призвала к достижению энергетической независимости от России. "Европа должна добиться энергетической независимости от России. Эстония с ее протяженной прибрежной зоной может последовать примеру Германии, которая является вторым по величине в мире производителем ветровой энергии. Германия также является для нас очень важным партнером как с точки зрения энергетической сети Балтийского моря, так и с точки зрения развития водородных технологий и соединений", - подчеркнула Лийметс.
Глава МИД также отметила, что Эстония продолжит оказывать политическую, оборонную и гуманитарную помощь Украине. "Почти каждый третий житель Эстонии внес свой вклад в поддержку Украины. Эстония предоставила Украине гуманитарную помощь на сумму около 15 миллионов евро", - добавила министр.
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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