https://ria.ru/20220421/sanktsii-1784660253.html

Японии предрекли "лесной шок" из-за антироссийских санкций

Японии предрекли "лесной шок" из-за антироссийских санкций - РИА Новости, 21.04.2022

Японии предрекли "лесной шок" из-за антироссийских санкций

Введенное на днях эмбарго на поставки различных товаров из России, особенно древесины, может ощутимо ударить по японской строительной отрасли, пишет газета... РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T11:36

2022-04-21T11:36

2022-04-21T15:38

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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Введенное на днях эмбарго на поставки различных товаров из России, особенно древесины, может ощутимо ударить по японской строительной отрасли, пишет газета Sankei Shimbun.Как уточняет автор материала, под запрет попала продукция на сумму около 160 миллионов долларов, что составляет почти один процент от общего объема импорта в прошлом году (15,5 миллиарда долларов). Однако, несмотря на это, у Японии все же могут возникнуть проблемы, в частности на рынке жилья, поскольку в строительстве активно используется российская древесина, ввоз которой ограничили.В 2021-м страна уже столкнулась с "лесным шоком", когда из-за острого дефицита материалов произошло их резкое подорожание. "По данным японского Агентства лесного хозяйства, импорт древесины в Японию в прошлом году составил в стоимостном выражении около 120 миллиардов долларов, из которых на долю России приходилось 5,1 процента. Десять лет назад эта доля равнялась 4,5 процента. В Агентстве признают, что "великая лесная держава" Россия постепенно завоевывает все больше места на японском рынке древесины", — отмечается в статье.Журналист также подчеркнул, что ограничения еще в марте ввела сама Москва, их последствия ощущаются на рынке. Как заявили представители японских компаний, запасов российской строительной древесины в стране хватит на три месяца, затем придется искать, чем "латать эту дыру".Некоторые фирмы обратились к поставщикам из Северной Америки и Европы, однако последняя сама ввозит большой объем материалов из России и вряд ли станет делиться. Из-за нестабильного импорта акции многих компаний резко упали и, по прогнозам Японии, ожидается очередная волна "лесного шока".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220326/yaponiya-1780204556.html

https://ria.ru/20220420/ukraina-1784439302.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

экономика, япония, россия, москва