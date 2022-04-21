https://ria.ru/20220421/sanktsii-1784621576.html

Новые санкции свидетельствуют об отчаянии США, заявили в посольстве России

Новые санкции свидетельствуют об отчаянии США, заявили в посольстве России - РИА Новости, 21.04.2022

Новые санкции свидетельствуют об отчаянии США, заявили в посольстве России

Новые санкции свидетельствуют, что США в отчаянии от неспособности подчинить Москву своей воле, заявило посольство России в Вашингтоне. РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T06:52

2022-04-21T06:52

2022-04-21T07:33

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россия

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Новые санкции свидетельствуют, что США в отчаянии от неспособности подчинить Москву своей воле, заявило посольство России в Вашингтоне.В среду Соединенные Штаты ввели визовые ограничения против 635 россиян за якобы "подавление инакомыслия, угрозы целостности Украины, нарушения прав человека в тюрьмах Донбасса".Введенные ограничения напоминают "сборную солянку" того немногого, что в США еще могут себе позволить, констатировали дипломаты."Местным правящим кругам стоило бы обратить внимание, что вместо ожидаемых ими потрясений в нашей стране антироссийские меры нанесут ущерб самим США", - указывается в заявлении.После начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию. Ограничительные меры направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от энергоресурсов Москвы. Все это уже обернулось экономическими проблемами для США и Евросоюза, вызвав рост цен на топливо и продукты. В Кремле санкции назвали экономической войной, подобной которой еще не было, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сша, россия