https://ria.ru/20220421/samsonov-1784634762.html

Суд оставил под стражей депутата Самсонова, обвиняемого в растлении ребенка

Суд оставил под стражей депутата Самсонова, обвиняемого в растлении ребенка - РИА Новости, 21.04.2022

Суд оставил под стражей депутата Самсонова, обвиняемого в растлении ребенка

Приморский краевой суд в четверг отклонил жалобу защиты на продление на полгода срока содержания под стражей приморского депутата Артема Самсонова, обвиняемого... РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T09:40

2022-04-21T09:40

2022-04-21T09:40

происшествия

владивосток

следственный комитет россии (ск рф)

артем самсонов (депутат)

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 21 апр – РИА Новости. Приморский краевой суд в четверг отклонил жалобу защиты на продление на полгода срока содержания под стражей приморского депутата Артема Самсонова, обвиняемого в растлении ребенка, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Елена Оленева.Самсонова обвиняют по статье "иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста". По версии следствия, фигурант на базе отдыха во Владивостоке при общении с 11-летним ребенком "демонстрировал ему предмет интимного характера и доводил ему информацию о его предназначении". Самсонов находится под арестом до середины августа."В удовлетворении апелляционной жалобы отказано, постановление районного суда оставлено без изменений", - сообщила Оленева.Ранее защита Самсонова подала ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с отсутствием события преступления. Также адвокаты подали в СК заявление, в котором просили возбудить дела на свидетелей за дачу заведомо ложных показаний.

https://ria.ru/20220113/sud-1767672958.html

https://ria.ru/20211025/rastlenie-1756105705.html

владивосток

приморский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

происшествия, владивосток, следственный комитет россии (ск рф), артем самсонов (депутат), приморский край