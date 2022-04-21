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Суд оставил под стражей депутата Самсонова, обвиняемого в растлении ребенка - РИА Новости, 21.04.2022
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Суд оставил под стражей депутата Самсонова, обвиняемого в растлении ребенка
Суд оставил под стражей депутата Самсонова, обвиняемого в растлении ребенка - РИА Новости, 21.04.2022
Суд оставил под стражей депутата Самсонова, обвиняемого в растлении ребенка
Приморский краевой суд в четверг отклонил жалобу защиты на продление на полгода срока содержания под стражей приморского депутата Артема Самсонова, обвиняемого... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T09:40
2022-04-21T09:40
происшествия
владивосток
следственный комитет россии (ск рф)
артем самсонов (депутат)
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 21 апр – РИА Новости. Приморский краевой суд в четверг отклонил жалобу защиты на продление на полгода срока содержания под стражей приморского депутата Артема Самсонова, обвиняемого в растлении ребенка, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Елена Оленева.Самсонова обвиняют по статье "иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста". По версии следствия, фигурант на базе отдыха во Владивостоке при общении с 11-летним ребенком "демонстрировал ему предмет интимного характера и доводил ему информацию о его предназначении". Самсонов находится под арестом до середины августа."В удовлетворении апелляционной жалобы отказано, постановление районного суда оставлено без изменений", - сообщила Оленева.Ранее защита Самсонова подала ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с отсутствием события преступления. Также адвокаты подали в СК заявление, в котором просили возбудить дела на свидетелей за дачу заведомо ложных показаний.
https://ria.ru/20220113/sud-1767672958.html
https://ria.ru/20211025/rastlenie-1756105705.html
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происшествия, владивосток, следственный комитет россии (ск рф), артем самсонов (депутат), приморский край
09:40 21.04.2022
 
Суд оставил под стражей депутата Самсонова, обвиняемого в растлении ребенка

Суд оставил под стражей приморского депутата Самсонова, обвиняемого в растлении ребенка

CC BY-SA 4.0 / Samsonov Artem / Артем Самсонов
Артем Самсонов - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
CC BY-SA 4.0 / Samsonov Artem /
Артем Самсонов. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 21 апр – РИА Новости. Приморский краевой суд в четверг отклонил жалобу защиты на продление на полгода срока содержания под стражей приморского депутата Артема Самсонова, обвиняемого в растлении ребенка, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Елена Оленева.
Самсонова обвиняют по статье "иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста". По версии следствия, фигурант на базе отдыха во Владивостоке при общении с 11-летним ребенком "демонстрировал ему предмет интимного характера и доводил ему информацию о его предназначении". Самсонов находится под арестом до середины августа.
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"В удовлетворении апелляционной жалобы отказано, постановление районного суда оставлено без изменений", - сообщила Оленева.
Ранее защита Самсонова подала ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с отсутствием события преступления. Также адвокаты подали в СК заявление, в котором просили возбудить дела на свидетелей за дачу заведомо ложных показаний.
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ПроисшествияВладивостокСледственный комитет России (СК РФ)Артем Самсонов (депутат)Приморский край
 
 
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