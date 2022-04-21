https://ria.ru/20220421/samsonov-1784634762.html
Суд оставил под стражей депутата Самсонова, обвиняемого в растлении ребенка
Суд оставил под стражей депутата Самсонова, обвиняемого в растлении ребенка - РИА Новости, 21.04.2022
Суд оставил под стражей депутата Самсонова, обвиняемого в растлении ребенка
Приморский краевой суд в четверг отклонил жалобу защиты на продление на полгода срока содержания под стражей приморского депутата Артема Самсонова, обвиняемого... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T09:40
2022-04-21T09:40
2022-04-21T09:40
происшествия
владивосток
следственный комитет россии (ск рф)
артем самсонов (депутат)
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 21 апр – РИА Новости. Приморский краевой суд в четверг отклонил жалобу защиты на продление на полгода срока содержания под стражей приморского депутата Артема Самсонова, обвиняемого в растлении ребенка, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Елена Оленева.Самсонова обвиняют по статье "иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста". По версии следствия, фигурант на базе отдыха во Владивостоке при общении с 11-летним ребенком "демонстрировал ему предмет интимного характера и доводил ему информацию о его предназначении". Самсонов находится под арестом до середины августа."В удовлетворении апелляционной жалобы отказано, постановление районного суда оставлено без изменений", - сообщила Оленева.Ранее защита Самсонова подала ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с отсутствием события преступления. Также адвокаты подали в СК заявление, в котором просили возбудить дела на свидетелей за дачу заведомо ложных показаний.
https://ria.ru/20220113/sud-1767672958.html
https://ria.ru/20211025/rastlenie-1756105705.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, владивосток, следственный комитет россии (ск рф), артем самсонов (депутат), приморский край
Суд оставил под стражей депутата Самсонова, обвиняемого в растлении ребенка
Суд оставил под стражей приморского депутата Самсонова, обвиняемого в растлении ребенка