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Россиянина оштрафовали за дебош на борту самолета из Москвы в Ташкент - РИА Новости, 21.04.2022
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Туризм
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Россиянина оштрафовали за дебош на борту самолета из Москвы в Ташкент
Россиянина оштрафовали за дебош на борту самолета из Москвы в Ташкент - РИА Новости, 21.04.2022
Россиянина оштрафовали за дебош на борту самолета из Москвы в Ташкент
Гражданин России был оштрафован за дебош, устроенный им на борту самолета рейса Москва – Ташкент, сообщает в четверг департамент обеспечения безопасности на... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T10:13
2022-04-21T10:13
туризм
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ТАШКЕНТ, 21 апр – РИА Новости. Гражданин России был оштрафован за дебош, устроенный им на борту самолета рейса Москва – Ташкент, сообщает в четверг департамент обеспечения безопасности на объектах транспорта и туризма МВД Узбекистана.По данным ведомства, инцидент произошел 19 апреля, когда нетрезвый гражданин РФ нарушил покой пассажиров и оскорбил экипаж на борту самолета."В отношении мужчины был составлен протокол об административном правонарушении согласно статье "мелкое хулиганство" за нарушение общественного порядка, на пассажира наложен штраф", – говорится в сообщении в Телеграм-канале департамента. Санкции статьи "мелкое хулиганство" административного кодекса Узбекистана предусматривают штраф в размере от трех до пяти базовых расчетных величин (от 72 до 120 долларов) или административный арест до 15 суток.
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россия, узбекистан, туризм, новости - туризм, туристы, москва, ташкент, самолеты, пассажиры
10:13 21.04.2022
 
Россиянина оштрафовали за дебош на борту самолета из Москвы в Ташкент

Гражданина России оштрафовали за дебош на борту самолета из Москвы в Ташкент

© Depositphotos / ObserverПассажиры на борту самолета
Пассажиры на борту самолета - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© Depositphotos / Observer
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ТАШКЕНТ, 21 апр – РИА Новости. Гражданин России был оштрафован за дебош, устроенный им на борту самолета рейса Москва – Ташкент, сообщает в четверг департамент обеспечения безопасности на объектах транспорта и туризма МВД Узбекистана.
По данным ведомства, инцидент произошел 19 апреля, когда нетрезвый гражданин РФ нарушил покой пассажиров и оскорбил экипаж на борту самолета.
"В отношении мужчины был составлен протокол об административном правонарушении согласно статье "мелкое хулиганство" за нарушение общественного порядка, на пассажира наложен штраф", – говорится в сообщении в Телеграм-канале департамента.
Санкции статьи "мелкое хулиганство" административного кодекса Узбекистана предусматривают штраф в размере от трех до пяти базовых расчетных величин (от 72 до 120 долларов) или административный арест до 15 суток.
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