01:32 21.04.2022 (обновлено: 06:29 21.04.2022)
Кирби заявил, что ошибся, говоря о поставках самолетов на Украину
Пресс-секретарь Пентагона Кирби заявил, что ошибся, говоря о поставках самолетов Киеву
© AP Photo / Alex BrandonОфициальный представитель Министерства обороны США Джон Кирби
© AP Photo / Alex Brandon
Официальный представитель Министерства обороны США Джон Кирби. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 21 апр - РИА Новости. Украина увеличила размер своего боевого авиапарка после получения отдельных запасных частей и ремонта поврежденных самолетов, а не после поставок этих машин союзными странами, заявил в среду пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.
"Я ошибся, сказав в прошедшем времени, что им предоставили целые самолеты. Я сожалею из-за допущенной мною ошибки", - сказал Кирби в ходе брифинга для журналистов.
По его утверждению, благодаря скоординированной политике США, украинские военные "получили достаточно запасных частей и дополнительного оборудования, чтобы ввести в эксплуатацию больше самолетов в своем парке, нежели у них было даже две или три недели назад".
Ранее в среду командование ВВС Украины заявило, что при содействии правительства США получило комплектующие для летательных аппаратов, однако новые самолеты Киев не получал.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.