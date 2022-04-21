https://ria.ru/20220421/samolety-1784614423.html

Кирби заявил, что ошибся, говоря о поставках самолетов на Украину

Кирби заявил, что ошибся, говоря о поставках самолетов на Украину - РИА Новости, 21.04.2022

Кирби заявил, что ошибся, говоря о поставках самолетов на Украину

Украина увеличила размер своего боевого авиапарка после получения отдельных запасных частей и ремонта поврежденных самолетов, а не после поставок этих машин... РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T01:32

2022-04-21T01:32

2022-04-21T06:29

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ВАШИНГТОН, 21 апр - РИА Новости. Украина увеличила размер своего боевого авиапарка после получения отдельных запасных частей и ремонта поврежденных самолетов, а не после поставок этих машин союзными странами, заявил в среду пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.Таким образом представитель оборонного ведомства США опроверг озвученный им же накануне тезис о том, что Украина якобы получила от своих союзников самолеты, а также запасные детали. Кирби уточнил, что до сих пор украинским военным не поставляли летательные аппараты целиком.По его утверждению, благодаря скоординированной политике США, украинские военные "получили достаточно запасных частей и дополнительного оборудования, чтобы ввести в эксплуатацию больше самолетов в своем парке, нежели у них было даже две или три недели назад".Ранее в среду командование ВВС Украины заявило, что при содействии правительства США получило комплектующие для летательных аппаратов, однако новые самолеты Киев не получал.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220420/ukraina-1784562503.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, сша, россия