https://ria.ru/20220421/samolety-1784494854.html

Не остаться в пролете. Что ждет Airbus без поставок титана из России

Не остаться в пролете. Что ждет Airbus без поставок титана из России - РИА Новости, 21.04.2022

Не остаться в пролете. Что ждет Airbus без поставок титана из России

Европа хочет лишить Россию самолетов, но рискует оказаться в затруднительном положении. Очередные санкции могут наложить эмбарго на импорт титана — ключевого... РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T08:00

2022-04-21T08:00

2022-04-21T07:59

экономика

технологии

россия

airbus

всмпо-ависма

япония

сша

the boeing company

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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости, Наталья Дембинская. Европа хочет лишить Россию самолетов, но рискует оказаться в затруднительном положении. Очередные санкции могут наложить эмбарго на импорт титана — ключевого сырья для авиакосмической отрасли. В таком случае придется сокращать производство и летать на том, что есть. В Boeing заявили, что обойдутся без российских поставок. Но в Airbus не готовы повторить необдуманный политический жест заокеанского конкурента.Где искатьРоссийская "ВСМПО-Ависма" обеспечивает треть титановых потребностей Boeing, до 60% — Airbus и почти полностью удовлетворяет спрос бразильской Embraer. В начале марта в Boeing приостановили закупки из России. Объяснили, что есть "значительные запасы", сформированные в том числе благодаря созданию пула поставщиков по всему миру.По словам генерального директора Airbus Гийома Фори, если эмбарго вступит в силу, запасов надолго не хватит. Поэтому европейский производитель самолетов призвал политиков воздержаться от санкций.Airbus сотрудничает с "ВСМПО-Ависма" с 1990-х. На первых порах покупали только сырье. Потом добавились металлургические полуфабрикаты с добавленной стоимостью. Это полноценные изделия после штамповки и механической обработки.Титан — металл очень прочный и легкий. Важнейшие узлы самолета, такие как шасси и лонжероны, делают только из него. Лопатки, диски и другие детали авиационных двигателей изготавливают из жаропрочных титановых сплавов.Нечем заместитьАмериканский Boeing полагается на других поставщиков — в США, Японии, КНР и Казахстане. Японские Toho Titanium и Osaka Titanium — крупнейшие производители после российской "ВСМПО-Ависма" — уже на низком старте. В Toho сообщили, что наращивают выпуск на фоне дефицита и отказа от российского сырья. Заказы у них подскочили на 20%.Однако альтернативные возможности для европейцев крайне ограничены. Эмбарго на российский титан ударит и по производителям самолетов, и по их ключевым поставщикам, в частности, испанской Aernnova Aerospace, сотрудничающей со SpaceX, и изготовителю двигателей Safran, партнеру Airbus. Авиастроители ЕС попросту сорвут заказы, загрузка предприятий упадет, сотрудников придется сокращать.Одни разговорыПо мнению наблюдателей, та же Boeing, сделав громкое политическое заявление, в итоге вернется к российскому титану. Москва же при любом сценарии внакладе не останется. Он считает, что решение американской корпорации на самом деле продиктовано исключительно общеэкономической ситуацией. Заказы на самолеты размещают сильно заранее, а в условиях стагнации и проблем в мировой экономике из-за антироссийских санкций особого спроса не предвидится. Поэтому в Boeing пока действительно обойдутся тем, что есть на складах. Однако Адамидов уверен, что как только обстановка изменится, Boeing по-тихому восстановит сотрудничество с Россией."Эмбарго на титан может обрушить европейский авиапром. Вполне вероятно, что дальше сотрясения воздуха не пойдет, иначе брюссельские чиновники будут иметь дело с разъяренными сотрудниками авиапредприятий, которые выйдут на акции протеста", — указывает Хазанов.Российская же титановая индустрия всегда сможет переориентироваться на другие регионы и отрасли — судостроение, атомную энергетику, химическую промышленность.

https://ria.ru/20220307/avia-1777030415.html

https://ria.ru/20220307/airbus-1777090155.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220414/titan-1783350881.html

россия

япония

сша

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Наталья Дембинская

Наталья Дембинская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Дембинская

экономика, технологии, россия, airbus, всмпо-ависма, япония, сша, the boeing company, титан (металл)