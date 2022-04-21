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Не остаться в пролете. Что ждет Airbus без поставок титана из России - РИА Новости, 21.04.2022
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Не остаться в пролете. Что ждет Airbus без поставок титана из России
Не остаться в пролете. Что ждет Airbus без поставок титана из России - РИА Новости, 21.04.2022
Не остаться в пролете. Что ждет Airbus без поставок титана из России
Европа хочет лишить Россию самолетов, но рискует оказаться в затруднительном положении. Очередные санкции могут наложить эмбарго на импорт титана — ключевого... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T08:00
2022-04-21T07:59
экономика
технологии
россия
airbus
всмпо-ависма
япония
сша
the boeing company
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости, Наталья Дембинская. Европа хочет лишить Россию самолетов, но рискует оказаться в затруднительном положении. Очередные санкции могут наложить эмбарго на импорт титана — ключевого сырья для авиакосмической отрасли. В таком случае придется сокращать производство и летать на том, что есть. В Boeing заявили, что обойдутся без российских поставок. Но в Airbus не готовы повторить необдуманный политический жест заокеанского конкурента.Где искатьРоссийская "ВСМПО-Ависма" обеспечивает треть титановых потребностей Boeing, до 60% — Airbus и почти полностью удовлетворяет спрос бразильской Embraer. В начале марта в Boeing приостановили закупки из России. Объяснили, что есть "значительные запасы", сформированные в том числе благодаря созданию пула поставщиков по всему миру.По словам генерального директора Airbus Гийома Фори, если эмбарго вступит в силу, запасов надолго не хватит. Поэтому европейский производитель самолетов призвал политиков воздержаться от санкций.Airbus сотрудничает с "ВСМПО-Ависма" с 1990-х. На первых порах покупали только сырье. Потом добавились металлургические полуфабрикаты с добавленной стоимостью. Это полноценные изделия после штамповки и механической обработки.Титан — металл очень прочный и легкий. Важнейшие узлы самолета, такие как шасси и лонжероны, делают только из него. Лопатки, диски и другие детали авиационных двигателей изготавливают из жаропрочных титановых сплавов.Нечем заместитьАмериканский Boeing полагается на других поставщиков — в США, Японии, КНР и Казахстане. Японские Toho Titanium и Osaka Titanium — крупнейшие производители после российской "ВСМПО-Ависма" — уже на низком старте. В Toho сообщили, что наращивают выпуск на фоне дефицита и отказа от российского сырья. Заказы у них подскочили на 20%.Однако альтернативные возможности для европейцев крайне ограничены. Эмбарго на российский титан ударит и по производителям самолетов, и по их ключевым поставщикам, в частности, испанской Aernnova Aerospace, сотрудничающей со SpaceX, и изготовителю двигателей Safran, партнеру Airbus. Авиастроители ЕС попросту сорвут заказы, загрузка предприятий упадет, сотрудников придется сокращать.Одни разговорыПо мнению наблюдателей, та же Boeing, сделав громкое политическое заявление, в итоге вернется к российскому титану. Москва же при любом сценарии внакладе не останется. Он считает, что решение американской корпорации на самом деле продиктовано исключительно общеэкономической ситуацией. Заказы на самолеты размещают сильно заранее, а в условиях стагнации и проблем в мировой экономике из-за антироссийских санкций особого спроса не предвидится. Поэтому в Boeing пока действительно обойдутся тем, что есть на складах. Однако Адамидов уверен, что как только обстановка изменится, Boeing по-тихому восстановит сотрудничество с Россией."Эмбарго на титан может обрушить европейский авиапром. Вполне вероятно, что дальше сотрясения воздуха не пойдет, иначе брюссельские чиновники будут иметь дело с разъяренными сотрудниками авиапредприятий, которые выйдут на акции протеста", — указывает Хазанов.Российская же титановая индустрия всегда сможет переориентироваться на другие регионы и отрасли — судостроение, атомную энергетику, химическую промышленность.
https://ria.ru/20220307/avia-1777030415.html
https://ria.ru/20220307/airbus-1777090155.html
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Наталья Дембинская
Наталья Дембинская
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РИА Новости
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экономика, технологии, россия, airbus, всмпо-ависма, япония, сша, the boeing company, титан (металл)
08:00 21.04.2022
 

Не остаться в пролете. Что ждет Airbus без поставок титана из России

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСотрудники корпорации ВСМПО-Ависма в цехе механической обработки штамповок
Сотрудники корпорации ВСМПО-Ависма в цехе механической обработки штамповок - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости, Наталья Дембинская. Европа хочет лишить Россию самолетов, но рискует оказаться в затруднительном положении. Очередные санкции могут наложить эмбарго на импорт титана — ключевого сырья для авиакосмической отрасли. В таком случае придется сокращать производство и летать на том, что есть. В Boeing заявили, что обойдутся без российских поставок. Но в Airbus не готовы повторить необдуманный политический жест заокеанского конкурента.

Где искать

Российская "ВСМПО-Ависма" обеспечивает треть титановых потребностей Boeing, до 60% — Airbus и почти полностью удовлетворяет спрос бразильской Embraer. В начале марта в Boeing приостановили закупки из России. Объяснили, что есть "значительные запасы", сформированные в том числе благодаря созданию пула поставщиков по всему миру.

Однако, как заявил директор по продажам Airbus в Европе Воутер Ван Верш, компания по-прежнему намерена увеличить производство к середине 2023-го — до не менее 65 узкофюзеляжных самолетов семейства A320 в месяц. И, просчитав последствия эмбарго, европейцы отказались последовать примеру Boeing.

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По словам генерального директора Airbus Гийома Фори, если эмбарго вступит в силу, запасов надолго не хватит. Поэтому европейский производитель самолетов призвал политиков воздержаться от санкций.
Airbus сотрудничает с "ВСМПО-Ависма" с 1990-х. На первых порах покупали только сырье. Потом добавились металлургические полуфабрикаты с добавленной стоимостью. Это полноценные изделия после штамповки и механической обработки.
Титан — металл очень прочный и легкий. Важнейшие узлы самолета, такие как шасси и лонжероны, делают только из него. Лопатки, диски и другие детали авиационных двигателей изготавливают из жаропрочных титановых сплавов.

Нечем заместить

Американский Boeing полагается на других поставщиков — в США, Японии, КНР и Казахстане. Японские Toho Titanium и Osaka Titanium — крупнейшие производители после российской "ВСМПО-Ависма" — уже на низком старте. В Toho сообщили, что наращивают выпуск на фоне дефицита и отказа от российского сырья. Заказы у них подскочили на 20%.
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Компания Airbus заявила, что поставляет титан напрямую из России
Однако альтернативные возможности для европейцев крайне ограничены.

"Например, в Казахстане и Японии предлагают лишь титановую губку и слитки, но не прокат (полуфабрикат из сплавов на основе титана. — Прим. ред.), американцы и китайцы тоже не в состоянии полностью удовлетворить потребности европейского авиастроения, так как должны выполнять контракты с Boeing, Bombardier и другими", — объясняет Леонид Хазанов, независимый промышленный эксперт.

Эмбарго на российский титан ударит и по производителям самолетов, и по их ключевым поставщикам, в частности, испанской Aernnova Aerospace, сотрудничающей со SpaceX, и изготовителю двигателей Safran, партнеру Airbus. Авиастроители ЕС попросту сорвут заказы, загрузка предприятий упадет, сотрудников придется сокращать.

Одни разговоры

По мнению наблюдателей, та же Boeing, сделав громкое политическое заявление, в итоге вернется к российскому титану. Москва же при любом сценарии внакладе не останется.

"Металл спокойно полежит на складе, это не нефть или газ. К тому же на него большой спрос у ВПК. А в гражданской авиации производство будет сокращаться", — отмечает Дмитрий Адамидов, независимый авиаэксперт.

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Авиастроение и не только. Эксперт оценил ситуацию на рынке титана
Он считает, что решение американской корпорации на самом деле продиктовано исключительно общеэкономической ситуацией. Заказы на самолеты размещают сильно заранее, а в условиях стагнации и проблем в мировой экономике из-за антироссийских санкций особого спроса не предвидится. Поэтому в Boeing пока действительно обойдутся тем, что есть на складах. Однако Адамидов уверен, что как только обстановка изменится, Boeing по-тихому восстановит сотрудничество с Россией.
"Эмбарго на титан может обрушить европейский авиапром. Вполне вероятно, что дальше сотрясения воздуха не пойдет, иначе брюссельские чиновники будут иметь дело с разъяренными сотрудниками авиапредприятий, которые выйдут на акции протеста", — указывает Хазанов.
Российская же титановая индустрия всегда сможет переориентироваться на другие регионы и отрасли — судостроение, атомную энергетику, химическую промышленность.
 
ЭкономикаТехнологииРоссияAirbusВСМПО-АвисмаЯпонияСШАThe Boeing CompanyТитан (металл)
 
 
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