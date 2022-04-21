https://ria.ru/20220421/samolet-1784621342.html

СМИ: Индия отказалась принять японский самолет с помощью для Украины

СМИ: Индия отказалась принять японский самолет с помощью для Украины - РИА Новости, 21.04.2022

СМИ: Индия отказалась принять японский самолет с помощью для Украины

Индия отказалась принимать самолет сил самообороны Японии с гуманитарной помощью для Украины, сообщило агентство Kyodo. РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T06:41

2022-04-21T06:41

2022-04-21T09:02

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ТОКИО, 21 апр — РИА Новости. Индия отказалась принимать самолет сил самообороны Японии с гуманитарной помощью для Украины, сообщило агентство Kyodo.Борт должен был доставить груз, направленный по линии комиссариата ООН по делам беженцев, в Польшу и Румынию. В качестве перевалочных пунктов для этого используют Индию и ОАЭ.На рабочем уровне вопрос с Нью-Дели урегулировали, но 20 апреля власти Индии отказались принимать самолет, объяснив это недостаточным согласованием. Окончательное решение примут в пятницу.Правящая в Японии Либерально-демократическая партия обсудила на своем политсовете отказ Индии и необходимость внести изменения в способы доставки.В марте Токио передал Киеву нелетальное оборонное снаряжение: бронежилеты, шлемы, теплую одежду, палатки, камеры, средства гигиены, сухие пайки, генераторы. Во вторник глава Минобороны Японии Нобуо Киси сообщил о планах отправить на Украину беспилотники для наблюдения, маски и костюмы химзащиты.Как заявил министр обороны Индии Раджнатх Сингх, Вашингтон осознает, что Нью-Дели и Москва являются "естественными союзниками" и поддерживают стабильные связи, но в то же время Индия не позволит своим отношениям с третьей страной негативно повлиять на "основные национальные интересы США".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, индия, украина, япония