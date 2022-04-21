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СМИ: Индия отказалась принять японский самолет с помощью для Украины - РИА Новости, 21.04.2022
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СМИ: Индия отказалась принять японский самолет с помощью для Украины
СМИ: Индия отказалась принять японский самолет с помощью для Украины - РИА Новости, 21.04.2022
СМИ: Индия отказалась принять японский самолет с помощью для Украины
Индия отказалась принимать самолет сил самообороны Японии с гуманитарной помощью для Украины, сообщило агентство Kyodo. РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T06:41
2022-04-21T09:02
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ТОКИО, 21 апр — РИА Новости. Индия отказалась принимать самолет сил самообороны Японии с гуманитарной помощью для Украины, сообщило агентство Kyodo.Борт должен был доставить груз, направленный по линии комиссариата ООН по делам беженцев, в Польшу и Румынию. В качестве перевалочных пунктов для этого используют Индию и ОАЭ.На рабочем уровне вопрос с Нью-Дели урегулировали, но 20 апреля власти Индии отказались принимать самолет, объяснив это недостаточным согласованием. Окончательное решение примут в пятницу.Правящая в Японии Либерально-демократическая партия обсудила на своем политсовете отказ Индии и необходимость внести изменения в способы доставки.В марте Токио передал Киеву нелетальное оборонное снаряжение: бронежилеты, шлемы, теплую одежду, палатки, камеры, средства гигиены, сухие пайки, генераторы. Во вторник глава Минобороны Японии Нобуо Киси сообщил о планах отправить на Украину беспилотники для наблюдения, маски и костюмы химзащиты.Как заявил министр обороны Индии Раджнатх Сингх, Вашингтон осознает, что Нью-Дели и Москва являются "естественными союзниками" и поддерживают стабильные связи, но в то же время Индия не позволит своим отношениям с третьей страной негативно повлиять на "основные национальные интересы США".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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в мире, индия, украина, япония
06:41 21.04.2022 (обновлено: 09:02 21.04.2022)
 
СМИ: Индия отказалась принять японский самолет с помощью для Украины

Киодо: Индия отказалась принять самолет японских сил самообороны с помощью для Украины

© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкСамолет в небе
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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ТОКИО, 21 апр — РИА Новости. Индия отказалась принимать самолет сил самообороны Японии с гуманитарной помощью для Украины, сообщило агентство Kyodo.
Борт должен был доставить груз, направленный по линии комиссариата ООН по делам беженцев, в Польшу и Румынию. В качестве перевалочных пунктов для этого используют Индию и ОАЭ.
На рабочем уровне вопрос с Нью-Дели урегулировали, но 20 апреля власти Индии отказались принимать самолет, объяснив это недостаточным согласованием. Окончательное решение примут в пятницу.
Правящая в Японии Либерально-демократическая партия обсудила на своем политсовете отказ Индии и необходимость внести изменения в способы доставки.

"Индия близка с Россией. Неужели не учитывали возможности, что она развернется (на 180 градусов. — Прим. ред.)?" — приводит Kyodo слова одного из участников заседания.

В марте Токио передал Киеву нелетальное оборонное снаряжение: бронежилеты, шлемы, теплую одежду, палатки, камеры, средства гигиены, сухие пайки, генераторы. Во вторник глава Минобороны Японии Нобуо Киси сообщил о планах отправить на Украину беспилотники для наблюдения, маски и костюмы химзащиты.
Как заявил министр обороны Индии Раджнатх Сингх, Вашингтон осознает, что Нью-Дели и Москва являются "естественными союзниками" и поддерживают стабильные связи, но в то же время Индия не позволит своим отношениям с третьей страной негативно повлиять на "основные национальные интересы США".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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