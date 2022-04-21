https://ria.ru/20220421/salmonella-1784724629.html

В Испании выявили первый случай заражения сальмонеллой, связанный с Kinder

В Испании выявили первый случай заражения сальмонеллой, связанный с Kinder - РИА Новости, 21.04.2022

В Испании выявили первый случай заражения сальмонеллой, связанный с Kinder

Первый случай заражения сальмонеллой, связанный с продукцией Kinder, был выявлен в Испании, сообщает испанская газета Mundo. РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T15:03

2022-04-21T15:03

2022-04-21T15:03

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Первый случай заражения сальмонеллой, связанный с продукцией Kinder, был выявлен в Испании, сообщает испанская газета Mundo.Как отмечает газета, Европейский центр профилактики и контроля заболеваний сообщил о первом случае заболевания в Испании.Сообщается, что испанские органы здравоохранения расследуют два других возможных случая заражения сальмонеллой. Две недели назад Испанское агентство по безопасности пищевых продуктов и питанию выпустило приказ об отзыве некоторой продукции Kinder, изготовленной в Бельгии.Прокуратура одной из бельгийских провинций расследует заражение сальмонеллой продукции линии Kinder на шоколадной фабрике Ferrero в муниципалитете Арлон. Ранее Агентство продовольственной безопасности Бельгии приостановило работу этого завода из-за многочисленных случаев сальмонеллеза.Отмечалось, что речь идет о такой продукции, как Kinder Surprise, Kinder Surprise Maxi, Kinder Mini Eggs и Schoko-bons.После закрытия производства фабрики итальянской Ferrero в Бельгии из-за многочисленных случаев сальмонеллеза компания продолжает изымать продукцию из магазинов в Европе и других регионах мира, в том числе в Новой Зеландии.

https://ria.ru/20220408/salmonella-1782580478.html

https://ria.ru/20210218/dgtu-1597697044.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, испания, бельгия, европа, ferrero