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В Испании выявили первый случай заражения сальмонеллой, связанный с Kinder - РИА Новости, 21.04.2022
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В Испании выявили первый случай заражения сальмонеллой, связанный с Kinder
В Испании выявили первый случай заражения сальмонеллой, связанный с Kinder - РИА Новости, 21.04.2022
В Испании выявили первый случай заражения сальмонеллой, связанный с Kinder
Первый случай заражения сальмонеллой, связанный с продукцией Kinder, был выявлен в Испании, сообщает испанская газета Mundo. РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T15:03
2022-04-21T15:03
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ferrero
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Первый случай заражения сальмонеллой, связанный с продукцией Kinder, был выявлен в Испании, сообщает испанская газета Mundo.Как отмечает газета, Европейский центр профилактики и контроля заболеваний сообщил о первом случае заболевания в Испании.Сообщается, что испанские органы здравоохранения расследуют два других возможных случая заражения сальмонеллой. Две недели назад Испанское агентство по безопасности пищевых продуктов и питанию выпустило приказ об отзыве некоторой продукции Kinder, изготовленной в Бельгии.Прокуратура одной из бельгийских провинций расследует заражение сальмонеллой продукции линии Kinder на шоколадной фабрике Ferrero в муниципалитете Арлон. Ранее Агентство продовольственной безопасности Бельгии приостановило работу этого завода из-за многочисленных случаев сальмонеллеза.Отмечалось, что речь идет о такой продукции, как Kinder Surprise, Kinder Surprise Maxi, Kinder Mini Eggs и Schoko-bons.После закрытия производства фабрики итальянской Ferrero в Бельгии из-за многочисленных случаев сальмонеллеза компания продолжает изымать продукцию из магазинов в Европе и других регионах мира, в том числе в Новой Зеландии.
https://ria.ru/20220408/salmonella-1782580478.html
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в мире, испания, бельгия, европа, ferrero
15:03 21.04.2022
 
В Испании выявили первый случай заражения сальмонеллой, связанный с Kinder

В Испании выявили первый случай заражения сальмонеллой, связанный с продукцией Kinder

© AP Photo / Daniel Ochoa de OlzaМашина скорой помощи в Мадриде
Машина скорой помощи в Мадриде - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© AP Photo / Daniel Ochoa de Olza
Машина скорой помощи в Мадриде. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Первый случай заражения сальмонеллой, связанный с продукцией Kinder, был выявлен в Испании, сообщает испанская газета Mundo.
Как отмечает газета, Европейский центр профилактики и контроля заболеваний сообщил о первом случае заболевания в Испании.
Яйцо Kinder Surprise. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
8 апреля, 17:47
Россиян предупредили о продукции Kinder с сальмонеллой
Сообщается, что испанские органы здравоохранения расследуют два других возможных случая заражения сальмонеллой. Две недели назад Испанское агентство по безопасности пищевых продуктов и питанию выпустило приказ об отзыве некоторой продукции Kinder, изготовленной в Бельгии.
Прокуратура одной из бельгийских провинций расследует заражение сальмонеллой продукции линии Kinder на шоколадной фабрике Ferrero в муниципалитете Арлон. Ранее Агентство продовольственной безопасности Бельгии приостановило работу этого завода из-за многочисленных случаев сальмонеллеза.
Отмечалось, что речь идет о такой продукции, как Kinder Surprise, Kinder Surprise Maxi, Kinder Mini Eggs и Schoko-bons.
После закрытия производства фабрики итальянской Ferrero в Бельгии из-за многочисленных случаев сальмонеллеза компания продолжает изымать продукцию из магазинов в Европе и других регионах мира, в том числе в Новой Зеландии.
Председатель объединения молодых ученых Биомедицина ДГТУ Игорь Попов - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
18 февраля 2021, 09:00Наука
Ученые доказали эффективность пробиотиков против сальмонеллы
 
В миреИспанияБельгияЕвропаFerrero
 
 
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