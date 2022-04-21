В Испании выявили первый случай заражения сальмонеллой, связанный с Kinder
В Испании выявили первый случай заражения сальмонеллой, связанный с продукцией Kinder
© AP Photo / Daniel Ochoa de OlzaМашина скорой помощи в Мадриде
© AP Photo / Daniel Ochoa de Olza
Машина скорой помощи в Мадриде. Архивное фото
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Первый случай заражения сальмонеллой, связанный с продукцией Kinder, был выявлен в Испании, сообщает испанская газета Mundo.
Как отмечает газета, Европейский центр профилактики и контроля заболеваний сообщил о первом случае заболевания в Испании.
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Сообщается, что испанские органы здравоохранения расследуют два других возможных случая заражения сальмонеллой. Две недели назад Испанское агентство по безопасности пищевых продуктов и питанию выпустило приказ об отзыве некоторой продукции Kinder, изготовленной в Бельгии.
Прокуратура одной из бельгийских провинций расследует заражение сальмонеллой продукции линии Kinder на шоколадной фабрике Ferrero в муниципалитете Арлон. Ранее Агентство продовольственной безопасности Бельгии приостановило работу этого завода из-за многочисленных случаев сальмонеллеза.
Отмечалось, что речь идет о такой продукции, как Kinder Surprise, Kinder Surprise Maxi, Kinder Mini Eggs и Schoko-bons.
После закрытия производства фабрики итальянской Ferrero в Бельгии из-за многочисленных случаев сальмонеллеза компания продолжает изымать продукцию из магазинов в Европе и других регионах мира, в том числе в Новой Зеландии.
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