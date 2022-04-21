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Rebelión: Запад предал главные ценности ради давления на Россию - РИА Новости, 21.04.2022
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Rebelión: Запад предал главные ценности ради давления на Россию
Rebelión: Запад предал главные ценности ради давления на Россию - РИА Новости, 21.04.2022
Rebelión: Запад предал главные ценности ради давления на Россию
Запад во главе с Соединенными Штатами предал одну из главных либеральных ценностей исключительно ради давления на Москву, пишет автор испанского новостного... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T11:49
2022-04-21T15:26
в мире
россия
москва
сша
нато
евросоюз
испания
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Запад во главе с Соединенными Штатами предал одну из главных либеральных ценностей исключительно ради давления на Москву, пишет автор испанского новостного сайта Rebelión.По словам Фернандо Хаэн Колла, в мейнстримных СМИ за все время продвижения антироссийских санкций не нашлось ни одного защитника концепции свободного рынка, на которой строится огромная часть либерального устройства мира. Экономические ограничительные меры достигли уровня политического абсурда, считает эксперт."Быстрее, чем мы могли ожидать, проявляется обратная сторона принятых США решений подчиниться своему национальному законодательству, сводя на нет провозглашенную ими свободу. Для здравомыслящих граждан неприемлемо, чтобы мир следовал за этой идеей, которой размахивают американские политики и раболепный ЕС, не имеющий смысла ни для кого, за исключением богатых семей, подчиняющихся США, как дворяне королю", — отметил Колл.Он привел слова профессора кафедры экономики и бизнеса Центрального университета Каталонии, заявившего, что попытки Вашингтона установить мировую диктатуру находят сопротивление со стороны Африки и Латинской Америки, которых гораздо больше привлекают инвестиции и гарантии Москвы и Пекина.Кроме того, Колл подчеркнул, что вместо подчинения Штатам и их нелиберальному военно-промышленному комплексу западная общественность могла еще в начале кризиса в Донбассе призвать киевские власти к порядку и соблюдению Минских соглашений."Выполнение обещаний, данных Горбачеву в отношении НАТО, поддержание пояса безопасности России; обеспечение выполнения Минских соглашений, а не игнорирование нападения украинского правительства на русскоязычное население Донбасса — все это способствовало бы установлению мира. Применение санкций для ослабления России — серьезная ошибка, которая привела к дефициту рынков в западных странах и побудила американские компании потребовать изменений в выборе санкционных продуктов, так как без них они не могут производить товары, — все это свидетельствует об отсутствии либерального мышления", — подытожил аналитик.Россия начала 24 февраля специальную военную операцию на Украине. В ответ западные страны ввели масштабные санкции в отношении Москвы, которые в первую очередь затронули банковский сектор и поставки высокотехнологичной продукции. При этом Европа столкнулась с ростом цен на топливо и спровоцированной им продуктовой инфляцией, что вызвало недовольство граждан некоторых стран ЕС.
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в мире, россия, москва, сша, нато, евросоюз, испания
11:49 21.04.2022 (обновлено: 15:26 21.04.2022)
 
Rebelión: Запад предал главные ценности ради давления на Россию

Rebelión: ради давления на Россию страны Запада предали либеральную концепцию рынка

© AP Photo / Mary AltafferЗнак Уолл-стрит возле Нью-Йоркской фондовой биржи
Знак Уолл-стрит возле Нью-Йоркской фондовой биржи - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© AP Photo / Mary Altaffer
Знак Уолл-стрит возле Нью-Йоркской фондовой биржи
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Запад во главе с Соединенными Штатами предал одну из главных либеральных ценностей исключительно ради давления на Москву, пишет автор испанского новостного сайта Rebelión.
По словам Фернандо Хаэн Колла, в мейнстримных СМИ за все время продвижения антироссийских санкций не нашлось ни одного защитника концепции свободного рынка, на которой строится огромная часть либерального устройства мира. Экономические ограничительные меры достигли уровня политического абсурда, считает эксперт.
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"Быстрее, чем мы могли ожидать, проявляется обратная сторона принятых США решений подчиниться своему национальному законодательству, сводя на нет провозглашенную ими свободу. Для здравомыслящих граждан неприемлемо, чтобы мир следовал за этой идеей, которой размахивают американские политики и раболепный ЕС, не имеющий смысла ни для кого, за исключением богатых семей, подчиняющихся США, как дворяне королю", — отметил Колл.
Он привел слова профессора кафедры экономики и бизнеса Центрального университета Каталонии, заявившего, что попытки Вашингтона установить мировую диктатуру находят сопротивление со стороны Африки и Латинской Америки, которых гораздо больше привлекают инвестиции и гарантии Москвы и Пекина.
Кроме того, Колл подчеркнул, что вместо подчинения Штатам и их нелиберальному военно-промышленному комплексу западная общественность могла еще в начале кризиса в Донбассе призвать киевские власти к порядку и соблюдению Минских соглашений.
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"Выполнение обещаний, данных Горбачеву в отношении НАТО, поддержание пояса безопасности России; обеспечение выполнения Минских соглашений, а не игнорирование нападения украинского правительства на русскоязычное население Донбасса — все это способствовало бы установлению мира. Применение санкций для ослабления России — серьезная ошибка, которая привела к дефициту рынков в западных странах и побудила американские компании потребовать изменений в выборе санкционных продуктов, так как без них они не могут производить товары, — все это свидетельствует об отсутствии либерального мышления", — подытожил аналитик.
Россия начала 24 февраля специальную военную операцию на Украине. В ответ западные страны ввели масштабные санкции в отношении Москвы, которые в первую очередь затронули банковский сектор и поставки высокотехнологичной продукции. При этом Европа столкнулась с ростом цен на топливо и спровоцированной им продуктовой инфляцией, что вызвало недовольство граждан некоторых стран ЕС.
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