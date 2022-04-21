https://ria.ru/20220421/rubl-1784678463.html

ЦБ готовится пилотировать расчеты цифровым рублем в реальной экономике

ЦБ готовится пилотировать расчеты цифровым рублем в реальной экономике - РИА Новости, 21.04.2022

ЦБ готовится пилотировать расчеты цифровым рублем в реальной экономике

ЦБ РФ в 2023 году начнет пилотировать расчеты цифровым рублем в реальной экономике, рассчитывает на его использование в международных расчетах, заявила глава... РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T12:29

2022-04-21T12:29

2022-04-21T13:13

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. ЦБ РФ в 2023 году начнет пилотировать расчеты цифровым рублем в реальной экономике, рассчитывает на его использование в международных расчетах, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина."Среди приоритетных проектов - это цифровой рубль. Мы достаточно быстро создали прототип цифрового рубля, сейчас проводим тестирование уже с банками, в следующем году будем постепенно проводить уже пилотные расчеты, что называется, в реальной экономике с цифровым рублем. Цифровой рубль должен сделать дешевле расчеты... и мы, конечно, рассчитываем, что он будет использоваться и в международных расчетах", - сказала она, выступая в Госдуме.Также Набиуллина отметила, что необходимо довести до рабочего состояния тему цифровых финансовых активов. "Надо посмотреть, может быть, мы слишком здесь зажали и нужно облегчить вот эти проекты по цифровым финансовым активам", - добавила она.

https://ria.ru/20220421/ekonomika-1784670965.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)