https://ria.ru/20220421/rubl-1784678463.html
ЦБ готовится пилотировать расчеты цифровым рублем в реальной экономике
ЦБ готовится пилотировать расчеты цифровым рублем в реальной экономике - РИА Новости, 21.04.2022
ЦБ готовится пилотировать расчеты цифровым рублем в реальной экономике
ЦБ РФ в 2023 году начнет пилотировать расчеты цифровым рублем в реальной экономике, рассчитывает на его использование в международных расчетах, заявила глава... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T12:29
2022-04-21T12:29
2022-04-21T13:13
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. ЦБ РФ в 2023 году начнет пилотировать расчеты цифровым рублем в реальной экономике, рассчитывает на его использование в международных расчетах, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина."Среди приоритетных проектов - это цифровой рубль. Мы достаточно быстро создали прототип цифрового рубля, сейчас проводим тестирование уже с банками, в следующем году будем постепенно проводить уже пилотные расчеты, что называется, в реальной экономике с цифровым рублем. Цифровой рубль должен сделать дешевле расчеты... и мы, конечно, рассчитываем, что он будет использоваться и в международных расчетах", - сказала она, выступая в Госдуме.Также Набиуллина отметила, что необходимо довести до рабочего состояния тему цифровых финансовых активов. "Надо посмотреть, может быть, мы слишком здесь зажали и нужно облегчить вот эти проекты по цифровым финансовым активам", - добавила она.
https://ria.ru/20220421/ekonomika-1784670965.html
россия
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
12:29 21.04.2022 (обновлено: 13:13 21.04.2022)
ЦБ готовится пилотировать расчеты цифровым рублем в реальной экономике
ЦБ в 2023 году начнет пилотировать расчеты цифровым рублем в реальной экономике