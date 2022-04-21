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ЦБ готовится пилотировать расчеты цифровым рублем в реальной экономике - РИА Новости, 21.04.2022
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ЦБ готовится пилотировать расчеты цифровым рублем в реальной экономике
ЦБ готовится пилотировать расчеты цифровым рублем в реальной экономике - РИА Новости, 21.04.2022
ЦБ готовится пилотировать расчеты цифровым рублем в реальной экономике
ЦБ РФ в 2023 году начнет пилотировать расчеты цифровым рублем в реальной экономике, рассчитывает на его использование в международных расчетах, заявила глава... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T12:29
2022-04-21T13:13
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. ЦБ РФ в 2023 году начнет пилотировать расчеты цифровым рублем в реальной экономике, рассчитывает на его использование в международных расчетах, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина."Среди приоритетных проектов - это цифровой рубль. Мы достаточно быстро создали прототип цифрового рубля, сейчас проводим тестирование уже с банками, в следующем году будем постепенно проводить уже пилотные расчеты, что называется, в реальной экономике с цифровым рублем. Цифровой рубль должен сделать дешевле расчеты... и мы, конечно, рассчитываем, что он будет использоваться и в международных расчетах", - сказала она, выступая в Госдуме.Также Набиуллина отметила, что необходимо довести до рабочего состояния тему цифровых финансовых активов. "Надо посмотреть, может быть, мы слишком здесь зажали и нужно облегчить вот эти проекты по цифровым финансовым активам", - добавила она.
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
12:29 21.04.2022 (обновлено: 13:13 21.04.2022)
 
ЦБ готовится пилотировать расчеты цифровым рублем в реальной экономике

ЦБ в 2023 году начнет пилотировать расчеты цифровым рублем в реальной экономике

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗдание Центрального банка РФ в Москве
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. ЦБ РФ в 2023 году начнет пилотировать расчеты цифровым рублем в реальной экономике, рассчитывает на его использование в международных расчетах, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
"Среди приоритетных проектов - это цифровой рубль. Мы достаточно быстро создали прототип цифрового рубля, сейчас проводим тестирование уже с банками, в следующем году будем постепенно проводить уже пилотные расчеты, что называется, в реальной экономике с цифровым рублем. Цифровой рубль должен сделать дешевле расчеты... и мы, конечно, рассчитываем, что он будет использоваться и в международных расчетах", - сказала она, выступая в Госдуме.
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
12:04
Российская экономика должна быть конкурентоспособной, заявила Набиуллина
Также Набиуллина отметила, что необходимо довести до рабочего состояния тему цифровых финансовых активов. "Надо посмотреть, может быть, мы слишком здесь зажали и нужно облегчить вот эти проекты по цифровым финансовым активам", - добавила она.
 
ЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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