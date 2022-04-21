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Российские международные резервы выросли до 611 миллиардов долларов - РИА Новости, 21.04.2022
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Российские международные резервы выросли до 611 миллиардов долларов
Российские международные резервы выросли до 611 миллиардов долларов - РИА Новости, 21.04.2022
Российские международные резервы выросли до 611 миллиардов долларов
Международные резервы РФ с 8 по 15 апреля выросли на 0,3% и составили 611,1 миллиарда долларов, говорится в материалах ЦБ РФ. РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T16:17
2022-04-21T16:17
экономика
россия
мвф
центральный банк рф (цб рф)
международные резервы
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Международные резервы РФ с 8 по 15 апреля выросли на 0,3% и составили 611,1 миллиарда долларов, говорится в материалах ЦБ РФ."Международные резервы по состоянию на 15 апреля составили 611,1 миллиарда долларов США, увеличившись за неделю на 1,7 миллиарда долларов США, или на 0,3%", - сообщил регулятор.Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).За 2021 год международные резервы РФ выросли на 5,9% и на 1 января текущего года составляли 630,6 миллиарда долларов. Исторического максимума в 643,2 миллиарда долларов они достигли 18 февраля 2022 года.
https://ria.ru/20220421/rezervy-1784709797.html
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экономика, россия, мвф, центральный банк рф (цб рф), международные резервы
16:17 21.04.2022
 
Российские международные резервы выросли до 611 миллиардов долларов

Российские международные резервы на 15 апреля выросли на 0,3% до 611,1 миллиарда долларов

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкАмериканские доллары
Американские доллары - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Международные резервы РФ с 8 по 15 апреля выросли на 0,3% и составили 611,1 миллиарда долларов, говорится в материалах ЦБ РФ.
"Международные резервы по состоянию на 15 апреля составили 611,1 миллиарда долларов США, увеличившись за неделю на 1,7 миллиарда долларов США, или на 0,3%", - сообщил регулятор.
Здание Государственной думы - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
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Госдума предложила ЦБ оспорить блокировку части золотовалютных резервов
Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).
За 2021 год международные резервы РФ выросли на 5,9% и на 1 января текущего года составляли 630,6 миллиарда долларов. Исторического максимума в 643,2 миллиарда долларов они достигли 18 февраля 2022 года.
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
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ЭкономикаРоссияМВФЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)международные резервы
 
 
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