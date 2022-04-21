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Госдума предложила ЦБ оспорить блокировку части золотовалютных резервов - РИА Новости, 21.04.2022
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Госдума предложила ЦБ оспорить блокировку части золотовалютных резервов
Госдума предложила ЦБ оспорить блокировку части золотовалютных резервов - РИА Новости, 21.04.2022
Госдума предложила ЦБ оспорить блокировку части золотовалютных резервов
Госдума, приняв к сведению годовой отчет Банка России за 2021 год, дала ему ряд рекомендаций, в том числе по изменению денежно-кредитной политики (ДКП),... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T14:14
2022-04-21T14:14
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
госдума рф
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Госдума, приняв к сведению годовой отчет Банка России за 2021 год, дала ему ряд рекомендаций, в том числе по изменению денежно-кредитной политики (ДКП), политики размещения золотовалютных резервов и оспариванию блокировки части из них.В связи с беспрецедентным санкционным давлением со стороны недружественных государств в отношении РФ, юрлиц и физлиц депутаты предлагают ЦБ "проводить скорректированную денежно-кредитную политику, разработать и опубликовать сценарии изменения ключевой ставки в зависимости от динамики инфляции и макроэкономических показателей", учесть эти изменения в основных направлениях ДКП на 2023-2025 годы.При этом проводимая регулятором ДКП должна быть направлена на обеспечение ценовой стабильности, защиту от обесценения доходов и сбережений граждан, содействие адаптации российской экономики к резкому усилению санкционного давления на финансовую систему и экономику РФ в целом и возвращению к сбалансированному и устойчивому экономическому росту в среднесрочной перспективе.Депутаты призывают Центробанк обеспечить уменьшение зависимости национальной денежно-кредитной системы от колебаний конъюнктуры на международных финансовых и товарных рынках, снижение волатильности курса рубля по отношению к иностранным валютам, в том числе в целях умеренного влияния импорта на инфляционные процессы. ЦБ также рекомендуется совершенствовать процессы, связанные с диверсификацией активов, составляющих золотовалютные резервы РФ.Госдума предлагает "изменить политику размещения золотовалютных резервов с учетом недобросовестного поведения недружественных государств и в целях обеспечения в дальнейшем сохранности ЗВР от возможного санкционного воздействия". При этом регулятору предлагается проводить работу по оспариванию блокировки части валютных резервов ЦБ недружественными государствами и использовать все доступные юридические механизмы для восстановления прав распоряжения ими.Помимо этого, депутаты рекомендуют ЦБ совместно с правительством РФ продолжить разработку и реализацию антикризисных мер, направленных на минимизацию негативных последствий санкционного давления, совершенствование механизмов расчетов по внешнеторговым операциям в рублях и валютах дружественных государств. При этом в целях стимулирования перехода на расчеты в нацвалютах предлагается проработать вопрос о прямом допуске на биржевой валютный рынок юрлиц, зарегистрированных в государствах, не присоединившихся к санкциям в отношении РФ, для обеспечения "прямой конвертации национальных валют без участия доллара и евро".
https://ria.ru/20220421/rezervy-1784681589.html
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), госдума рф
14:14 21.04.2022
 
Госдума предложила ЦБ оспорить блокировку части золотовалютных резервов

Госдума предложила ЦБ оспорить санкционную блокировку части золотовалютных резервов

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Государственной думы
Здание Государственной думы - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Госдума, приняв к сведению годовой отчет Банка России за 2021 год, дала ему ряд рекомендаций, в том числе по изменению денежно-кредитной политики (ДКП), политики размещения золотовалютных резервов и оспариванию блокировки части из них.
В связи с беспрецедентным санкционным давлением со стороны недружественных государств в отношении РФ, юрлиц и физлиц депутаты предлагают ЦБ "проводить скорректированную денежно-кредитную политику, разработать и опубликовать сценарии изменения ключевой ставки в зависимости от динамики инфляции и макроэкономических показателей", учесть эти изменения в основных направлениях ДКП на 2023-2025 годы.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
12:41
Володин оценил ситуацию с золотовалютными резервами
При этом проводимая регулятором ДКП должна быть направлена на обеспечение ценовой стабильности, защиту от обесценения доходов и сбережений граждан, содействие адаптации российской экономики к резкому усилению санкционного давления на финансовую систему и экономику РФ в целом и возвращению к сбалансированному и устойчивому экономическому росту в среднесрочной перспективе.
Депутаты призывают Центробанк обеспечить уменьшение зависимости национальной денежно-кредитной системы от колебаний конъюнктуры на международных финансовых и товарных рынках, снижение волатильности курса рубля по отношению к иностранным валютам, в том числе в целях умеренного влияния импорта на инфляционные процессы. ЦБ также рекомендуется совершенствовать процессы, связанные с диверсификацией активов, составляющих золотовалютные резервы РФ.
Госдума предлагает "изменить политику размещения золотовалютных резервов с учетом недобросовестного поведения недружественных государств и в целях обеспечения в дальнейшем сохранности ЗВР от возможного санкционного воздействия". При этом регулятору предлагается проводить работу по оспариванию блокировки части валютных резервов ЦБ недружественными государствами и использовать все доступные юридические механизмы для восстановления прав распоряжения ими.
Помимо этого, депутаты рекомендуют ЦБ совместно с правительством РФ продолжить разработку и реализацию антикризисных мер, направленных на минимизацию негативных последствий санкционного давления, совершенствование механизмов расчетов по внешнеторговым операциям в рублях и валютах дружественных государств. При этом в целях стимулирования перехода на расчеты в нацвалютах предлагается проработать вопрос о прямом допуске на биржевой валютный рынок юрлиц, зарегистрированных в государствах, не присоединившихся к санкциям в отношении РФ, для обеспечения "прямой конвертации национальных валют без участия доллара и евро".
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
13 апреля, 13:28
Кудрин призвал вести работу над разморозкой золотовалютных резервов России
 
ЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Госдума РФ
 
 
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