https://ria.ru/20220421/rezervy-1784709797.html

Госдума предложила ЦБ оспорить блокировку части золотовалютных резервов

Госдума предложила ЦБ оспорить блокировку части золотовалютных резервов - РИА Новости, 21.04.2022

Госдума предложила ЦБ оспорить блокировку части золотовалютных резервов

Госдума, приняв к сведению годовой отчет Банка России за 2021 год, дала ему ряд рекомендаций, в том числе по изменению денежно-кредитной политики (ДКП),... РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T14:14

2022-04-21T14:14

2022-04-21T14:14

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

госдума рф

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Госдума, приняв к сведению годовой отчет Банка России за 2021 год, дала ему ряд рекомендаций, в том числе по изменению денежно-кредитной политики (ДКП), политики размещения золотовалютных резервов и оспариванию блокировки части из них.В связи с беспрецедентным санкционным давлением со стороны недружественных государств в отношении РФ, юрлиц и физлиц депутаты предлагают ЦБ "проводить скорректированную денежно-кредитную политику, разработать и опубликовать сценарии изменения ключевой ставки в зависимости от динамики инфляции и макроэкономических показателей", учесть эти изменения в основных направлениях ДКП на 2023-2025 годы.При этом проводимая регулятором ДКП должна быть направлена на обеспечение ценовой стабильности, защиту от обесценения доходов и сбережений граждан, содействие адаптации российской экономики к резкому усилению санкционного давления на финансовую систему и экономику РФ в целом и возвращению к сбалансированному и устойчивому экономическому росту в среднесрочной перспективе.Депутаты призывают Центробанк обеспечить уменьшение зависимости национальной денежно-кредитной системы от колебаний конъюнктуры на международных финансовых и товарных рынках, снижение волатильности курса рубля по отношению к иностранным валютам, в том числе в целях умеренного влияния импорта на инфляционные процессы. ЦБ также рекомендуется совершенствовать процессы, связанные с диверсификацией активов, составляющих золотовалютные резервы РФ.Госдума предлагает "изменить политику размещения золотовалютных резервов с учетом недобросовестного поведения недружественных государств и в целях обеспечения в дальнейшем сохранности ЗВР от возможного санкционного воздействия". При этом регулятору предлагается проводить работу по оспариванию блокировки части валютных резервов ЦБ недружественными государствами и использовать все доступные юридические механизмы для восстановления прав распоряжения ими.Помимо этого, депутаты рекомендуют ЦБ совместно с правительством РФ продолжить разработку и реализацию антикризисных мер, направленных на минимизацию негативных последствий санкционного давления, совершенствование механизмов расчетов по внешнеторговым операциям в рублях и валютах дружественных государств. При этом в целях стимулирования перехода на расчеты в нацвалютах предлагается проработать вопрос о прямом допуске на биржевой валютный рынок юрлиц, зарегистрированных в государствах, не присоединившихся к санкциям в отношении РФ, для обеспечения "прямой конвертации национальных валют без участия доллара и евро".

https://ria.ru/20220421/rezervy-1784681589.html

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), госдума рф