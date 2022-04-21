https://ria.ru/20220421/remont-1784627782.html

Российские предприниматели нашли способ удешевить ремонт иномарок

Российские предприниматели нашли способ удешевить ремонт иномарок - РИА Новости, 21.04.2022

Российские предприниматели нашли способ удешевить ремонт иномарок

Российские предприниматели нашли способ снизить цены на запчасти для импортных автомобилей и предложили производить переходники для установки отечественных... РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T08:45

2022-04-21T08:45

2022-04-21T08:45

владимирская область

авто

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Российские предприниматели нашли способ снизить цены на запчасти для импортных автомобилей и предложили производить переходники для установки отечественных комплектующих на машины зарубежного производства, рассказал РИА Новости автор проекта, предприниматель из Владимирской области Артем Елохов.Проект представят в треке Национальной технологической инициативы форума "Сильные идеи для нового времени", который Агентство стратегических инициатив и фонд "Росконгресс" проведут этим летом в Москве."Из-за введенных санкций владельцы автотранспорта вынуждены переплачивать за запчасти, а некоторые и вовсе исчезли с рынка. Безусловно, импортозамещение в этой сфере стратегически важно. Замещение основных узлов транспорта довольно проблематично, а вот расходные части, такие как фильтр масляный, фильтр топливный, разнообразные импульсные датчики, возможно заменить на детали отечественного производства", - рассказал Елохов.Для этого, по его словам, "нужно установить переходные элементы, обеспечивающие совмещение наружных, внутренних диаметров и пропускных каналов". "А такие детали, как стойки стабилизатора, отличающиеся только посадочным конусом и высотой, доступны к изготовлению уже сегодня. Импортные фильтры уже подорожали в среднем на 120%, отечественные же выросли в цене несущественно и стоят вдвое дешевле", - добавил предприниматель.Елохов отметил, что опыт установки отечественных запчастей на импортные автомобили у российских инженеров и мастеров есть еще с 1990-х годов. "Необходимо его легализовать, разработать требования к качеству переходников, рассчитать затраты так, чтобы это было экономически выгодно", - считает специалист."Сфера применения проекта, на самом деле, намного шире, чем обслуживание автомобилей. Имеется также опыт по импортозамещению деталей для промышленных станков, включая токарно-фрезерные, с числовым программным управлением. Сейчас многие станки на промпредприятиях также импортные", - заключил Елохов.

https://ria.ru/20220420/avtomobili-1784460664.html

владимирская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимирская область, авто