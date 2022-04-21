07:06 21.04.2022 (обновлено: 09:53 21.04.2022)
В освобожденных районах Харьковской области может пройти референдум
Ганчев: в освобожденных районах Харьковской области может пройти референдум
© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкТанк Западного военного округа во время боевых действий в Харьковской области
Танк Западного военного округа во время боевых действий в Харьковской области. Архивное фото
СВАТОВО, 21 апр – РИА Новости. После стабилизации ситуации на освобожденных территориях Харьковской области может пройти референдум или опрос граждан о политическом будущем региона, сообщил РИА Новости глава временной гражданской администрации освобожденной территории Харьковской области Виталий Ганчев.
"Вы же понимаете, что в демократическом обществе прежде всего население принимает решение. Поэтому, я думаю, когда вся территория будет денацифицирована и освобождена, тогда будет принято решение о проведении, скорее всего, среди населения, опроса, референдума, и далее будем принимать решение", - сказал он.
По словам Ганчева, у населения прижился термин "новая Украина". "Это, скорее, не политический термин. Сейчас среди людей ходит понятие "та Украина", которая была еще до операции, то есть нацифицированная, то есть те националисты, которые провозглашали свою идею на всей территории Украины, захватили власть при помощи переворота, при помощи западных покровителей. А то, что население, это даже не мои слова, это говорят те люди, которые живут, они хотят жить в какой-то другой для себя Украине, свободной от всего того, что они видели последние 8 лет", - отметил он.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.