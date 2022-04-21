https://ria.ru/20220421/rashkin-1784670873.html

Прокурор запросил для Рашкина 3,5 года условно по делу о незаконной охоте

Прокурор запросил для Рашкина 3,5 года условно по делу о незаконной охоте - РИА Новости, 21.04.2022

Прокурор запросил для Рашкина 3,5 года условно по делу о незаконной охоте

Гособвинитель попросил суд приговорить депутата Госдумы Валерия Рашкина (КПРФ) к 3,5 годам лишения свободы условно по обвинению в незаконной охоте в Саратовской РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T12:04

2022-04-21T12:04

2022-04-21T12:24

валерий рашкин

саратовская область

происшествия

дело о незаконной охоте с участием рашкина

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САРАТОВ, 21 апр - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Гособвинитель попросил суд приговорить депутата Госдумы Валерия Рашкина (КПРФ) к 3,5 годам лишения свободы условно по обвинению в незаконной охоте в Саратовской области, сообщил РИА Новости адвокат парламентария Константин Лазарев.По данным СК РФ, в ночь на 29 октября 2021 года в Саратовской области Рашкин без лицензии застрелил лося, после чего спрятал оружие, разделал тушу и сложил в багажник машины. Он был застигнут, уже уезжая с места преступления.Рашкину предъявлено обвинение по части 2 статьи 258 УК РФ - "Незаконная охота группой лиц по предварительному сговору". Ему грозит до пяти лет лишения свободы. По данным защиты, Рашкин не признает вину и настаивает на том, что не осознавал преступности своих действий. Калининский районный суд начал слушание дела 31 марта."Прокуратура попросила назначить наказание в виде 3,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 4,5 года. Сторона защиты просит прекратить уголовное преследование с назначением судебного штрафа", - сказал собеседник агентства.Как уточняется на сайте Калининского районного суда, заседание, на котором проходили прения сторон, состоялось в среду.Помимо уголовного преследования, Рашкина привлекли к административной ответственности: поскольку он был за рулем с признаками опьянения, его лишили водительских прав на полтора года и оштрафовали на 30 тысяч рублей. Сам Рашкин считает масштабы скандала "совершенно непропорциональными тяжести проступка".По его утверждению, он действительно убил лося, но по ошибке, так как, по его словам, охотился на другое животное, на которое у него было разрешение. Признал депутат и факт того, что во время задержания выдвигал другую версию случившегося (где его якобы подставили), однако добавил, что скорректировал свою позицию сразу после возвращения из Саратова в Москву.

https://ria.ru/20211228/rashkin-1765826599.html

https://ria.ru/20220418/okhota-1784041657.html

саратовская область

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Влада Копылова

валерий рашкин, саратовская область, происшествия, дело о незаконной охоте с участием рашкина