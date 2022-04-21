"Это намек Байдену". Американцы испугались российской ракеты "Сармат"
Американские пользователи Twitter испугались российской ракеты "Сармат"
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкЗапуск межконтинентальной баллистической ракеты стационарного базирования "Сармат" с космодрома Плесецк
© Пресс-служба Минобороны РФ
Запуск межконтинентальной баллистической ракеты стационарного базирования "Сармат" с космодрома Плесецк. Архивное фото
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Пользователи Twitter из США оценили успешные испытания российской межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Сармат".
"У нас нет никакой защиты от сотен российских МБР с более чем тысячами ядерных боеголовок. Их ракеты современнее наших", — посетовал HrgTSG.
"Пентагон заявил: "Американский народ должен быть уверен, что мы полностью готовы". Теперь я точно обеспокоен. Когда я читаю или слышу что-либо от нашего правительства, я знаю, что нужно верить прямо противоположному. Кстати, Пентагон, как там продвигается разработка лазерного оружия?", — пишет PCAurora.
"Это был намек (президенту США. — Прим. Ред.) Байдену", — посчитал один из участников дискуссии.
"Как сказал глава Белого дома, это такая же ракета, как и все остальные, только ее почти невозможно остановить", — сыронизировал другой пользователь.
"Любой город в Великобритании превратится в пепел за шесть минут всего от одной ракеты!", — удивился Daniel Powell.
Накануне Россия успешно запустила МБР "Сармат" с космодрома Плесецк. В Министерстве обороны отметили, что расчетные характеристики на всех этапах полета подтверждены, учебные боевые блоки прибыли в заданный район полигона Кура на Камчатке. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин назвал успешные испытания "подарком НАТО".