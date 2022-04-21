https://ria.ru/20220421/raketa-1784792646.html

"Это намек Байдену". Американцы испугались российской ракеты "Сармат"

"Это намек Байдену". Американцы испугались российской ракеты "Сармат" - РИА Новости, 21.04.2022

"Это намек Байдену". Американцы испугались российской ракеты "Сармат"

Пользователи Twitter из США оценили успешные испытания российской межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Сармат". РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T19:58

2022-04-21T19:58

2022-04-21T19:58

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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Пользователи Twitter из США оценили успешные испытания российской межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Сармат"."Пентагон заявил: "Американский народ должен быть уверен, что мы полностью готовы". Теперь я точно обеспокоен. Когда я читаю или слышу что-либо от нашего правительства, я знаю, что нужно верить прямо противоположному. Кстати, Пентагон, как там продвигается разработка лазерного оружия?", — пишет PCAurora."Это был намек (президенту США. — Прим. Ред.) Байдену", — посчитал один из участников дискуссии."Как сказал глава Белого дома, это такая же ракета, как и все остальные, только ее почти невозможно остановить", — сыронизировал другой пользователь."Любой город в Великобритании превратится в пепел за шесть минут всего от одной ракеты!", — удивился Daniel Powell.Накануне Россия успешно запустила МБР "Сармат" с космодрома Плесецк. В Министерстве обороны отметили, что расчетные характеристики на всех этапах полета подтверждены, учебные боевые блоки прибыли в заданный район полигона Кура на Камчатке. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин назвал успешные испытания "подарком НАТО"."Сармат" — стратегический ракетный комплекс с жидкостной МБР тяжелого класса, вес одной ракеты превышает 200 тонн. По информации из открытых источников, забрасываемая масса составляет десять тонн. Комплекс заменит в РВСН самую мощную в мире МБР "Воевода" (по классификации НАТО — "Сатана", РС-20В).

https://ria.ru/20220421/panika-1784762947.html

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

политика, сша, россия, великобритания, министерство обороны сша, нато