https://ria.ru/20220421/raketa-1784756793.html

Во Франции назвали запуск "Сармата" сигналом для США

Во Франции назвали запуск "Сармата" сигналом для США - РИА Новости, 21.04.2022

Во Франции назвали запуск "Сармата" сигналом для США

Испытание Россией межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" вызвало беспокойство у французских экспертов, высказавшихся в эфире телеканала BFM TV. РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T17:10

2022-04-21T17:10

2022-04-21T18:05

дмитрий рогозин

россия

париж

европа

нато

роскосмос

министерство обороны сша

сармат (ракета)

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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Испытание Россией межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" вызвало беспокойство у французских экспертов, высказавшихся в эфире телеканала BFM TV.Журналисты отметили, что ракета может лететь на высоте от 30 до 120 километров и преодолеть расстояние до 18 тысяч километров, а Парижа она способна достичь всего за шесть минут. По словам полковника Мишеля Гойя, консультанта по вопросам обороны, перехватить ее крайне сложно, а учитывая наличие 15 боеголовок общим весом порядка 50 мегатонн, без особых проблем реально может быть уничтожен весь столичный регион.В свою очередь, президент Института перспективного анализа и безопасности в Европе Эммануэль Дюпюи высказал предположение, что эти испытания стали определенным сигналом. "Эта ракета, "Сармат", была выпущена в направлении Соединенных Штатов", — считает он.Накануне Россия успешно запустила межконтинентальную баллистическую ракету "Сармат"с космодрома Плесецк. В военном ведомстве отметили, что расчетные характеристики на всех этапах полета подтверждены, учебные боевые блоки прибыли в заданный район полигона Кура на Камчатке. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин назвал успешный пуск "подарком НАТО".В Пентагоне заявили, что США были заранее предупреждены об испытаниях и не воспринимают пуск как угрозу."Сармат" — стратегический ракетный комплекс с жидкостной МБР тяжелого класса, вес одной такой ракеты превышает 200 тонн. По данным открытых источников, забрасываемая масса составляет десять тонн. Комплекс заменит в РВСН ракеты "Воевода".

https://ria.ru/20220421/kitaytsy-1784708802.html

https://ria.ru/20220410/oruzhie-1782734109.html

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Станислав Ванд

дмитрий рогозин, россия, париж, европа, нато, роскосмос, министерство обороны сша, сармат (ракета), франция