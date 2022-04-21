17:10 21.04.2022 (обновлено: 18:05 21.04.2022)
Во Франции назвали запуск "Сармата" сигналом для США
Французский эксперт Дюпюи счел испытание Россией ракеты "Сармат" посланием в адрес США
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкПуск межконтинентальной баллистической ракеты стационарного базирования "Сармат" с космодрома Плесецк
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Испытание Россией межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" вызвало беспокойство у французских экспертов, высказавшихся в эфире телеканала BFM TV.
Журналисты отметили, что ракета может лететь на высоте от 30 до 120 километров и преодолеть расстояние до 18 тысяч километров, а Парижа она способна достичь всего за шесть минут. По словам полковника Мишеля Гойя, консультанта по вопросам обороны, перехватить ее крайне сложно, а учитывая наличие 15 боеголовок общим весом порядка 50 мегатонн, без особых проблем реально может быть уничтожен весь столичный регион.
В свою очередь, президент Института перспективного анализа и безопасности в Европе Эммануэль Дюпюи высказал предположение, что эти испытания стали определенным сигналом. "Эта ракета, "Сармат", была выпущена в направлении Соединенных Штатов", — считает он.
Накануне Россия успешно запустила межконтинентальную баллистическую ракету "Сармат"с космодрома Плесецк. В военном ведомстве отметили, что расчетные характеристики на всех этапах полета подтверждены, учебные боевые блоки прибыли в заданный район полигона Кура на Камчатке. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин назвал успешный пуск "подарком НАТО".
"Сармат" — стратегический ракетный комплекс с жидкостной МБР тяжелого класса, вес одной такой ракеты превышает 200 тонн. По данным открытых источников, забрасываемая масса составляет десять тонн. Комплекс заменит в РВСН ракеты "Воевода".
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