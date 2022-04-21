https://ria.ru/20220421/raketa-1784633537.html

Росгвардейцы нашли в Изюме неразорвавшуюся ракету РСЗО

Росгвардейцы нашли в Изюме неразорвавшуюся ракету РСЗО - РИА Новости, 21.04.2022

Росгвардейцы нашли в Изюме неразорвавшуюся ракету РСЗО

Спецназ Росгвардии обнаружил неразорвавшуюся ракету реактивной системы залпового огня и кассетные боеприпасы в городе Изюм Харьковской области, их уничтожили... РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T09:31

2022-04-21T09:31

2022-04-21T09:31

обострение ситуации в днр и лнр

владимир путин

россия

изюм (город)

харьковская область

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

сергей лавров

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Спецназ Росгвардии обнаружил неразорвавшуюся ракету реактивной системы залпового огня и кассетные боеприпасы в городе Изюм Харьковской области, их уничтожили накладным зарядом, сообщает пресс-служба ведомства."В городе Изюм Харьковской области военнослужащими Центра специального назначения Росгвардии при проведении поисковых мероприятий обнаружена неразорвавшаяся ракета реактивной системы залпового огня и кассетный боеприпас, которые были уничтожены накладным зарядом", - говорится в сообщении.В ведомстве отметили, что росгвардейцы досмотрели более 100 домов, где нашли и уничтожили два кассетных снаряда. Также были обнаружены пять осколочных ручных гранат, планшет со схемой самодельного взрывного устройства, десять телефонов, флеш-карты и жесткие диски. Все находки были переданы сотрудникам ФСБ России.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины".По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации.

россия

изюм (город)

харьковская область

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

владимир путин, россия, изюм (город), харьковская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), сергей лавров, в мире, украина, вооруженные силы украины