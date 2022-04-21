https://ria.ru/20220421/putin-1784638528.html

Путин назвал развитие местного самоуправления приоритетом

Путин назвал развитие местного самоуправления приоритетом - РИА Новости, 21.04.2022

Путин назвал развитие местного самоуправления приоритетом

Президент России Владимир Путин поздравил глав и депутатов муниципальных образований, а также работников органов местного самоуправления с профессиональным... РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T10:03

2022-04-21T10:03

2022-04-21T11:15

политика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил глав и депутатов муниципальных образований, а также работников органов местного самоуправления с профессиональным праздником и отметил, что на сегодняшний день развитие местного самоуправления и повышение его эффективности – безусловный приоритет России.Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.Путин отметил, что институт местного самоуправления в России имеет давнюю историю и богатые традиции. По словам президента РФ, сменявшие друг друга эпохи вносили свои коррективы в его деятельность, "но лучших представителей земств, органов городского самоуправления неизменно отличали компетентность, принципиальность, стремление честно служить Родине, людям"."Сегодня развитие местного самоуправления, повышение его эффективности, ресурсных, кадровых возможностей – наш безусловный приоритет. От этого во многом зависит решение насущных проблем граждан России, их вовлечение в реализацию важных проектов и программ, направленных на обустройство территорий, укрепление ЖКХ, социальной и транспортной инфраструктуры. В этой масштабной, востребованной работе рассчитываю на вашу инициативность, активную позицию, готовность вести открытый, доверительный диалог с земляками", - говорится в сообщении.Путин подчеркнул, что за минувшие годы представители городского самоуправления внесли большой вклад в совершенствование отечественного здравоохранения, образования, просвещения, предпринимательства, способствовали продвижению в обществе высоких идей благотворительности, милосердия и попечительства.

https://ria.ru/20220421/shturm-1784640605.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, россия, владимир путин