https://ria.ru/20220421/putin-1784638528.html
Путин назвал развитие местного самоуправления приоритетом
Путин назвал развитие местного самоуправления приоритетом - РИА Новости, 21.04.2022
Путин назвал развитие местного самоуправления приоритетом
Президент России Владимир Путин поздравил глав и депутатов муниципальных образований, а также работников органов местного самоуправления с профессиональным... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T10:03
2022-04-21T10:03
2022-04-21T11:15
политика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил глав и депутатов муниципальных образований, а также работников органов местного самоуправления с профессиональным праздником и отметил, что на сегодняшний день развитие местного самоуправления и повышение его эффективности – безусловный приоритет России.Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.Путин отметил, что институт местного самоуправления в России имеет давнюю историю и богатые традиции. По словам президента РФ, сменявшие друг друга эпохи вносили свои коррективы в его деятельность, "но лучших представителей земств, органов городского самоуправления неизменно отличали компетентность, принципиальность, стремление честно служить Родине, людям"."Сегодня развитие местного самоуправления, повышение его эффективности, ресурсных, кадровых возможностей – наш безусловный приоритет. От этого во многом зависит решение насущных проблем граждан России, их вовлечение в реализацию важных проектов и программ, направленных на обустройство территорий, укрепление ЖКХ, социальной и транспортной инфраструктуры. В этой масштабной, востребованной работе рассчитываю на вашу инициативность, активную позицию, готовность вести открытый, доверительный диалог с земляками", - говорится в сообщении.Путин подчеркнул, что за минувшие годы представители городского самоуправления внесли большой вклад в совершенствование отечественного здравоохранения, образования, просвещения, предпринимательства, способствовали продвижению в обществе высоких идей благотворительности, милосердия и попечительства.
https://ria.ru/20220421/shturm-1784640605.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, владимир путин
10:03 21.04.2022 (обновлено: 11:15 21.04.2022)
Путин назвал развитие местного самоуправления приоритетом
Путин поздравил работников органов местного самоуправления с профессиональным праздником
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин поздравил
глав и депутатов муниципальных образований, а также работников органов местного самоуправления с профессиональным праздником и отметил, что на сегодняшний день развитие местного самоуправления и повышение его эффективности – безусловный приоритет России.
Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Путин отметил, что институт местного самоуправления в России
имеет давнюю историю и богатые традиции. По словам президента РФ, сменявшие друг друга эпохи вносили свои коррективы в его деятельность, "но лучших представителей земств, органов городского самоуправления неизменно отличали компетентность, принципиальность, стремление честно служить Родине, людям".
"Сегодня развитие местного самоуправления, повышение его эффективности, ресурсных, кадровых возможностей – наш безусловный приоритет. От этого во многом зависит решение насущных проблем граждан России, их вовлечение в реализацию важных проектов и программ, направленных на обустройство территорий, укрепление ЖКХ, социальной и транспортной инфраструктуры. В этой масштабной, востребованной работе рассчитываю на вашу инициативность, активную позицию, готовность вести открытый, доверительный диалог с земляками", - говорится в сообщении.
Путин подчеркнул, что за минувшие годы представители городского самоуправления внесли большой вклад в совершенствование отечественного здравоохранения, образования, просвещения, предпринимательства, способствовали продвижению в обществе высоких идей благотворительности, милосердия и попечительства.