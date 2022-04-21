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Украинские войска ударили "Точкой-У" по птицефабрике в Запорожской области - РИА Новости, 21.04.2022
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Украинские войска ударили "Точкой-У" по птицефабрике в Запорожской области
Украинские войска ударили "Точкой-У" по птицефабрике в Запорожской области - РИА Новости, 21.04.2022
Украинские войска ударили "Точкой-У" по птицефабрике в Запорожской области
Украинские силовики нанесли удар ракетным комплексом "Точка-У" по частной птицефабрике в городе Токмак Запорожской области, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T05:05
2022-04-21T09:49
в мире
россия
украина
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Украинские силовики нанесли удар ракетным комплексом "Точка-У" по частной птицефабрике в городе Токмак Запорожской области, сообщило Минобороны России.Это не первый подобный случай. Ранее ВСУ разрушили в Токмаке, который с начала марта контролируется российскими военными, фермерское хозяйство."Вооруженные силы Украины ракетным ударом разрушили частную птицефабрику в населенном пункте Токмак Запорожской области", - говорится в сообщении.В Минобороны назвали случившееся преступлением. Отмечается, что украинские военные подвергли опасности мирных жителей.Помимо того что были разрушены здания, сгорели несколько машин, нанесен ущерб близлежащим жилым домам.Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, россия, украина
05:05 21.04.2022 (обновлено: 09:49 21.04.2022)
 
Украинские войска ударили "Точкой-У" по птицефабрике в Запорожской области

Украинские войска ударили "Точкой-У" по птицефабрике в городе Токмак в Запорожской области

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкПоследствия удара украинских войск "Точкой-У" по гражданским объектам в Запорожской области
Последствия удара украинских войск Точкой-У по гражданским объектам в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
Последствия удара украинских войск "Точкой-У" по гражданским объектам в Запорожской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Украинские силовики нанесли удар ракетным комплексом "Точка-У" по частной птицефабрике в городе Токмак Запорожской области, сообщило Минобороны России.
Это не первый подобный случай. Ранее ВСУ разрушили в Токмаке, который с начала марта контролируется российскими военными, фермерское хозяйство.
"Вооруженные силы Украины ракетным ударом разрушили частную птицефабрику в населенном пункте Токмак Запорожской области", - говорится в сообщении.
В Минобороны назвали случившееся преступлением. Отмечается, что украинские военные подвергли опасности мирных жителей.
Помимо того что были разрушены здания, сгорели несколько машин, нанесен ущерб близлежащим жилым домам.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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