https://ria.ru/20220421/proverka-1784710210.html
В России в 2022 году отменили проверки вузов
В России в 2022 году отменили проверки вузов - РИА Новости, 21.04.2022
В России в 2022 году отменили проверки вузов
Глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил, что в 2022 году отменены плановые и внеплановые проверки российских вузов. РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T14:15
2022-04-21T14:15
2022-04-21T14:22
общество
россия
валерий фальков
навигатор абитуриента
вузы
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил, что в 2022 году отменены плановые и внеплановые проверки российских вузов."У нас введен мораторий правительством РФ на проверки вузов. Речь идет о плановых и внеплановых проверках, которые в 2022 году проводиться не будут", - сказал он во время открытого разговора правительства с представителями высшего образования.
https://na.ria.ru/20220411/remorenko-1782254256.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, валерий фальков, навигатор абитуриента, вузы
14:15 21.04.2022 (обновлено: 14:22 21.04.2022)
В России в 2022 году отменили проверки вузов
В России в 2022 году отменили плановые и внеплановые проверки вузов