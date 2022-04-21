https://ria.ru/20220421/proverka-1784710210.html

В России в 2022 году отменили проверки вузов

В России в 2022 году отменили проверки вузов - РИА Новости, 21.04.2022

В России в 2022 году отменили проверки вузов

Глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил, что в 2022 году отменены плановые и внеплановые проверки российских вузов. РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T14:15

2022-04-21T14:15

2022-04-21T14:22

общество

россия

валерий фальков

навигатор абитуриента

вузы

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил, что в 2022 году отменены плановые и внеплановые проверки российских вузов."У нас введен мораторий правительством РФ на проверки вузов. Речь идет о плановых и внеплановых проверках, которые в 2022 году проводиться не будут", - сказал он во время открытого разговора правительства с представителями высшего образования.

https://na.ria.ru/20220411/remorenko-1782254256.html

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Варвара Скокшина

общество, россия, валерий фальков, навигатор абитуриента, вузы