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В России в 2022 году отменили проверки вузов - РИА Новости, 21.04.2022
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В России в 2022 году отменили проверки вузов
В России в 2022 году отменили проверки вузов - РИА Новости, 21.04.2022
В России в 2022 году отменили проверки вузов
Глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил, что в 2022 году отменены плановые и внеплановые проверки российских вузов. РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T14:15
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общество
россия
валерий фальков
навигатор абитуриента
вузы
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил, что в 2022 году отменены плановые и внеплановые проверки российских вузов."У нас введен мораторий правительством РФ на проверки вузов. Речь идет о плановых и внеплановых проверках, которые в 2022 году проводиться не будут", - сказал он во время открытого разговора правительства с представителями высшего образования.
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общество, россия, валерий фальков, навигатор абитуриента, вузы
14:15 21.04.2022 (обновлено: 14:22 21.04.2022)
 
В России в 2022 году отменили проверки вузов

В России в 2022 году отменили плановые и внеплановые проверки вузов

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСтуденты во время обучения
Студенты во время обучения - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил, что в 2022 году отменены плановые и внеплановые проверки российских вузов.
"У нас введен мораторий правительством РФ на проверки вузов. Речь идет о плановых и внеплановых проверках, которые в 2022 году проводиться не будут", - сказал он во время открытого разговора правительства с представителями высшего образования.
Игорь Реморенко - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
11 апреля, 09:00
Кто страдал в вузе больше всех? Ректор рассказал о последствиях пандемии
 
ОбществоРоссияВалерий ФальковНавигатор абитуриентаВузы
 
 
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