https://ria.ru/20220421/protokol-1784663702.html

На Google составили протокол из-за видео с призывами к терактам в России

На Google составили протокол из-за видео с призывами к терактам в России - РИА Новости, 21.04.2022

На Google составили протокол из-за видео с призывами к терактам в России

YouTube-ролики с призывами совершать теракты и диверсии на территории России стали причиной составления на компанию Google одного из протоколов, передает... РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T11:40

2022-04-21T11:40

2022-04-21T11:51

google

россия

москва

правый сектор

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. YouTube-ролики с призывами совершать теракты и диверсии на территории России стали причиной составления на компанию Google одного из протоколов, передает корреспондент РИА Новости из суда.Мировой судья судебного участка 422 Таганского района Москвы рассматривает протокол по ч. 4 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление запрещенной информации)."Протокол составлен... за публикации на видеохостинге YouTube роликов "Правого сектора"* с призывами совершения терактов и диверсий на территории Российской Федерации, материалов официального канала батальона "Азов" и других материалов неонацистских украинских группировок", - огласил материалы дела судья Тимур Вахрамеев.* Запрещенная в России экстремистская организация.

https://ria.ru/20220421/google-1784655875.html

россия

москва

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

google, россия, москва, правый сектор