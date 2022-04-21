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На Google составили протокол из-за видео с призывами к терактам в России - РИА Новости, 21.04.2022
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На Google составили протокол из-за видео с призывами к терактам в России
На Google составили протокол из-за видео с призывами к терактам в России - РИА Новости, 21.04.2022
На Google составили протокол из-за видео с призывами к терактам в России
YouTube-ролики с призывами совершать теракты и диверсии на территории России стали причиной составления на компанию Google одного из протоколов, передает... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T11:40
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google
россия
москва
правый сектор
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. YouTube-ролики с призывами совершать теракты и диверсии на территории России стали причиной составления на компанию Google одного из протоколов, передает корреспондент РИА Новости из суда.Мировой судья судебного участка 422 Таганского района Москвы рассматривает протокол по ч. 4 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление запрещенной информации)."Протокол составлен... за публикации на видеохостинге YouTube роликов "Правого сектора"* с призывами совершения терактов и диверсий на территории Российской Федерации, материалов официального канала батальона "Азов" и других материалов неонацистских украинских группировок", - огласил материалы дела судья Тимур Вахрамеев.* Запрещенная в России экстремистская организация.
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google, россия, москва, правый сектор
11:40 21.04.2022 (обновлено: 11:51 21.04.2022)
 
На Google составили протокол из-за видео с призывами к терактам в России

На Google составили еще один протокол из-за видео с призывами к терактам в России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЛоготип компании Google
Логотип компании Google - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. YouTube-ролики с призывами совершать теракты и диверсии на территории России стали причиной составления на компанию Google одного из протоколов, передает корреспондент РИА Новости из суда.
Мировой судья судебного участка 422 Таганского района Москвы рассматривает протокол по ч. 4 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление запрещенной информации).
"Протокол составлен... за публикации на видеохостинге YouTube роликов "Правого сектора"* с призывами совершения терактов и диверсий на территории Российской Федерации, материалов официального канала батальона "Азов" и других материалов неонацистских украинских группировок", - огласил материалы дела судья Тимур Вахрамеев.
* Запрещенная в России экстремистская организация.
Логотип компании Google - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
11:15
Суд оштрафовал Google на четыре миллиона рублей
 
GoogleРоссияМоскваПравый сектор
 
 
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