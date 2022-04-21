https://ria.ru/20220421/protokol-1784663702.html
На Google составили протокол из-за видео с призывами к терактам в России
На Google составили протокол из-за видео с призывами к терактам в России - РИА Новости, 21.04.2022
На Google составили протокол из-за видео с призывами к терактам в России
YouTube-ролики с призывами совершать теракты и диверсии на территории России стали причиной составления на компанию Google одного из протоколов, передает... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T11:40
2022-04-21T11:40
2022-04-21T11:51
google
россия
москва
правый сектор
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. YouTube-ролики с призывами совершать теракты и диверсии на территории России стали причиной составления на компанию Google одного из протоколов, передает корреспондент РИА Новости из суда.Мировой судья судебного участка 422 Таганского района Москвы рассматривает протокол по ч. 4 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление запрещенной информации)."Протокол составлен... за публикации на видеохостинге YouTube роликов "Правого сектора"* с призывами совершения терактов и диверсий на территории Российской Федерации, материалов официального канала батальона "Азов" и других материалов неонацистских украинских группировок", - огласил материалы дела судья Тимур Вахрамеев.* Запрещенная в России экстремистская организация.
https://ria.ru/20220421/google-1784655875.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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google, россия, москва, правый сектор
11:40 21.04.2022 (обновлено: 11:51 21.04.2022)
На Google составили протокол из-за видео с призывами к терактам в России
На Google составили еще один протокол из-за видео с призывами к терактам в России