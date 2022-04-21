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Procter & Gamble может закрыть бизнес в России, сообщили СМИ - РИА Новости, 21.04.2022
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Procter & Gamble может закрыть бизнес в России, сообщили СМИ
Procter & Gamble может закрыть бизнес в России, сообщили СМИ - РИА Новости, 21.04.2022
Procter & Gamble может закрыть бизнес в России, сообщили СМИ
Американская компания Procter & Gamble заявила, что, возможно, будет не в состоянии вести дела в России из-за санкций, наложенных на фининституты ограничений,... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T02:12
2022-04-21T08:09
экономика
россия
procter&gamble
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Американская компания Procter &amp; Gamble заявила, что, возможно, будет не в состоянии вести дела в России из-за санкций, наложенных на фининституты ограничений, проблем с поставками и денежно-кредитного регулирования, передает агентство Рейтер со ссылкой на отчет фирмы.Согласно P&amp;G, фактором в принятии решения является воздействие спецоперации России на Украине на розничных клиентов, поставщиков и дистрибьюторов. По словам представителей компании, до спецоперации бизнес в России и на Украине приносил ей от 1,5% до 2% чистой выручки и глобальной прибыли.По оценкам аналитиков Йельской школы менеджмента, к текущему моменту порядка 750 иностранных компаний заявили о сокращении деятельности в России в той или иной степени, среди них Volkswagen, Mercedes-Benz, BMW, Mango, IКЕА, Coca-Cola, Caterpillar, Danone, BP, Shell, McDonald's.По словам российских властей, большая часть иностранных компаний, работающих в России, не хотят покидать рынок. На прошлой неделе первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов говорил, что руководители иностранных компаний "находятся в формате решений", при этом он указал, что, поставив бизнес на паузу, компании продолжают платить зарплату занятым, в то же время сворачивают производство.Ряд депутатов в апреле внесли в Госдуму законопроект о внешнем управлении иностранными компаниями, которые объявили об уходе с российского рынка. Белоусов поддержал эту идею, отметив, что такой инструмент нужен, но важна взвешенная позиция.Восьмого марта компания Procter&amp;Gamble сообщила, что не будет продолжать капитальные вложения в РФ и приостанавливает рекламную активность, а количество доступных на рынке продуктов будет сокращено из-за ситуации на Украине.Procter&amp;Gamble была основана в 1837 году, базируется в американском штате Огайо. Компания специализируется на производстве товаров широкого потребления, ее продукция продается более чем в 70 странах. Среди самых известных брендов Procter&amp;Gamble - стиральные порошки Tide и Ariel, серия средств для ухода за волосами Pantene, зубные пасты Crest и Blend-a-med. В России компания открыла свое представительство в 1991 году.
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экономика, россия, procter&gamble
02:12 21.04.2022 (обновлено: 08:09 21.04.2022)
 
Procter & Gamble может закрыть бизнес в России, сообщили СМИ

Reuters: американская компания Procter & Gamble может закрыть бизнес в России

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСтиральные порошки на полках одного из магазинов
Стиральные порошки на полках одного из магазинов - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Стиральные порошки на полках одного из магазинов. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Американская компания Procter & Gamble заявила, что, возможно, будет не в состоянии вести дела в России из-за санкций, наложенных на фининституты ограничений, проблем с поставками и денежно-кредитного регулирования, передает агентство Рейтер со ссылкой на отчет фирмы.
Согласно P&G, фактором в принятии решения является воздействие спецоперации России на Украине на розничных клиентов, поставщиков и дистрибьюторов. По словам представителей компании, до спецоперации бизнес в России и на Украине приносил ей от 1,5% до 2% чистой выручки и глобальной прибыли.
По оценкам аналитиков Йельской школы менеджмента, к текущему моменту порядка 750 иностранных компаний заявили о сокращении деятельности в России в той или иной степени, среди них Volkswagen, Mercedes-Benz, BMW, Mango, IКЕА, Coca-Cola, Caterpillar, Danone, BP, Shell, McDonald's.
По словам российских властей, большая часть иностранных компаний, работающих в России, не хотят покидать рынок. На прошлой неделе первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов говорил, что руководители иностранных компаний "находятся в формате решений", при этом он указал, что, поставив бизнес на паузу, компании продолжают платить зарплату занятым, в то же время сворачивают производство.
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Ряд депутатов в апреле внесли в Госдуму законопроект о внешнем управлении иностранными компаниями, которые объявили об уходе с российского рынка. Белоусов поддержал эту идею, отметив, что такой инструмент нужен, но важна взвешенная позиция.
Восьмого марта компания Procter&Gamble сообщила, что не будет продолжать капитальные вложения в РФ и приостанавливает рекламную активность, а количество доступных на рынке продуктов будет сокращено из-за ситуации на Украине.
Procter&Gamble была основана в 1837 году, базируется в американском штате Огайо. Компания специализируется на производстве товаров широкого потребления, ее продукция продается более чем в 70 странах. Среди самых известных брендов Procter&Gamble - стиральные порошки Tide и Ariel, серия средств для ухода за волосами Pantene, зубные пасты Crest и Blend-a-med. В России компания открыла свое представительство в 1991 году.
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