https://ria.ru/20220421/preparat-1784810852.html

Минздрав зарегистрировал препарат от COVID-19 "Скайвира"

Минздрав зарегистрировал препарат от COVID-19 "Скайвира" - РИА Новости, 21.04.2022

Минздрав зарегистрировал препарат от COVID-19 "Скайвира"

Минздрав России зарегистрировал препарат для лечения коронавируса "Скайвира" на основе нирматрелвира и ритонавира, следует из данных государственного реестра... РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T22:08

2022-04-21T22:08

2022-04-21T22:28

россия

здоровье - общество

общество

коронавирус covid-19

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

промомед

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Минздрав России зарегистрировал препарат для лечения коронавируса "Скайвира" на основе нирматрелвира и ритонавира, следует из данных государственного реестра лекарственных средств."Нирматрелвир+Ритонавир. Торговое наименование: "Скайвира". Дата государственной регистрации: 20.04.2022", - говорится в реестре.В конце декабря Минздрав РФ включил в новую версию рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции информацию о комбинации препаратов нирматрелвир+ритонавир.Как сообщили РИА Новости в компании, "Скайвира" - это новое поколение препаратов, которое должно предотвратить осложненное течение болезни."Клинические исследования подтверждают его максимальную эффективность. Скайвира" пополнит арсенал врачей в категории препаратов для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией в амбулаторных условиях. Лекарственное средство призвано предотвратить осложненное течение заболевания и госпитализацию, ускорить выздоровление и минимизировать выраженность постковидного синдрома", - говорится в сообщении."Несмотря на некоторое затишье в динамике заболеваемости COVID-19, и кажется, что пандемия в нашей стране отступила, медицинское сообщество сходится во мнении, что SARS-Cov-2 в той или иной форме останется с нами навсегда. Наиболее распространенный штамм "стелс-омикрон" практически смешался по симптомам с обычным ОРВИ, однако выраженность осложнений и пост-ковидного синдрома сейчас наиболее высока", - приводятся слова директора по новым продуктам ГК "Промомед" Киры Заславской.Она добавила, что "будущие пандемии могут стать еще опаснее, уже активно предсказывают "дельтакрон" и другие модификации вируса". "Все это диктует необходимость наличия в арсенале врачей широкого спектра препаратов этиотропной терапии. Каждый новый препарат в противовирусном портфеле "Промомед" дает возможность более персонифицированного подхода к терапии пациентов с учетом сопутствующей патологии, лекарственных взаимодействий, длительности манифестации симптомов", - сказала представитель компании.В компании пояснили, что "Скайвира" представляет собой комбинацию двух действующих веществ: нирматрелвира и ритонавира. Нирматрелвир является ингибитором вирусной протеазы - фермента, который необходим вирусу на стадии формирования цельных частиц для его размножения. Другими словами, новый препарат полностью блокирует процесс репродукции вируса внутри клетки. Ритонавир, выступая в качестве фармакокинетического усилителя, обеспечивает длительное поддержание необходимой концентрации нирматрелвира в организме и повышает эффективность терапии.Для терапии COVID-19 у взрослых показана суточная доза 600 мг нирматрелвира + 200 мг ритонавира (по 1 таблетке 2 раза в день) с продолжительностью курса лечения 5 дней. Лечение рекомендовано начинать как можно раньше после постановки диагноза новой коронавирусной инфекции и/или в течение 5 дней после появления первых симптомов заболевания.

https://ria.ru/20220420/omikron-1784403539.html

https://ria.ru/20220408/preparaty-1782579064.html

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россия, здоровье - общество, общество, коронавирус covid-19, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), промомед