https://ria.ru/20220421/premiya-1784676916.html

Немецкий режиссер отказался от присужденной ему "Золотой маски"

Немецкий режиссер отказался от присужденной ему "Золотой маски" - РИА Новости, 21.04.2022

Немецкий режиссер отказался от присужденной ему "Золотой маски"

Лауреат "Золотой маски" за работу режиссера в опере Клаус Гут отказался от премии, говорится в Telegram-канале мероприятия. РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T12:31

2022-04-21T12:31

2022-04-21T12:31

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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Лауреат "Золотой маски" за работу режиссера в опере Клаус Гут отказался от премии, говорится в Telegram-канале мероприятия.Они подчеркнули, что, по правилам, итоги голосования изменить нельзя, поэтому приз не смог перейти кому-то другому. Кроме того, "не принимать во внимание решение Гута" также представилось организаторам невозможным.В публикации также говорится, что Гут не мог знать о решении жюри, как и жюри в момент обсуждения не знало о письме, "так как оно было отправлено в дирекцию фестиваля позже"."Золотая маска" – профессиональная награда, которая была учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей РФ. Фестиваль ежегодно проводится в Москве и представляет лучшие спектакли сезона во всех видах театрального искусства (драма, опера, балет, современный танец, оперетта/мюзикл, театр кукол).

https://ria.ru/20220420/opera-1784508226.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, театральный фестиваль "золотая маска", москва, россия, театр