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Немецкий режиссер отказался от присужденной ему "Золотой маски"
Немецкий режиссер отказался от присужденной ему "Золотой маски" - РИА Новости, 21.04.2022
Немецкий режиссер отказался от присужденной ему "Золотой маски"
Лауреат "Золотой маски" за работу режиссера в опере Клаус Гут отказался от премии, говорится в Telegram-канале мероприятия. РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T12:31
2022-04-21T12:31
2022-04-21T12:31
культура
новости культуры
театральный фестиваль "золотая маска"
москва
россия
театр
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Лауреат "Золотой маски" за работу режиссера в опере Клаус Гут отказался от премии, говорится в Telegram-канале мероприятия.Они подчеркнули, что, по правилам, итоги голосования изменить нельзя, поэтому приз не смог перейти кому-то другому. Кроме того, "не принимать во внимание решение Гута" также представилось организаторам невозможным.В публикации также говорится, что Гут не мог знать о решении жюри, как и жюри в момент обсуждения не знало о письме, "так как оно было отправлено в дирекцию фестиваля позже"."Золотая маска" – профессиональная награда, которая была учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей РФ. Фестиваль ежегодно проводится в Москве и представляет лучшие спектакли сезона во всех видах театрального искусства (драма, опера, балет, современный танец, оперетта/мюзикл, театр кукол).
https://ria.ru/20220420/opera-1784508226.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, театральный фестиваль "золотая маска", москва, россия, театр
Немецкий режиссер отказался от присужденной ему "Золотой маски"
Лауреат "Золотой маски" Клаус Гут за работу режиссера в опере отказался от премии
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Лауреат "Золотой маски" за работу режиссера в опере Клаус Гут отказался от премии, говорится в Telegram-канале мероприятия.
"По итогам обсуждения и тайного голосования жюри музыкального театра, состоявшегося днем 19 апреля, лауреатом премии "Золотая маска" в номинации "Лучшая работа режиссера в опере" большинство голосов набрал Клаус Гут, режиссер оперы "Саломея" в Большом театре. Глубоким вечером, после 23.00, в день голосования в дирекцию Большого театра пришло письмо от Клауса Гута с отказом от премии в случае ее присуждения", — пояснили организаторы.
Они подчеркнули, что, по правилам, итоги голосования изменить нельзя, поэтому приз не смог перейти кому-то другому. Кроме того, "не принимать во внимание решение Гута" также представилось организаторам невозможным.
В публикации также говорится, что Гут не мог знать о решении жюри, как и жюри в момент обсуждения не знало о письме, "так как оно было отправлено в дирекцию фестиваля позже".
"Золотая маска" – профессиональная награда, которая была учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей РФ. Фестиваль ежегодно проводится в Москве и представляет лучшие спектакли сезона во всех видах театрального искусства (драма, опера, балет, современный танец, оперетта/мюзикл, театр кукол).