https://ria.ru/20220421/premii-1784627246.html
Премии мотивируют россиян больше повышения зарплаты, показал опрос
Премии мотивируют россиян больше повышения зарплаты, показал опрос - РИА Новости, 21.04.2022
Премии мотивируют россиян больше повышения зарплаты, показал опрос
Регулярные стимулирующие выплаты являются наиболее эффективным способом для мотивации россиян к работе, следом идут регулярное повышение заработной платы и... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T08:37
2022-04-21T08:37
2022-04-21T08:37
общество
россия
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Регулярные стимулирующие выплаты являются наиболее эффективным способом для мотивации россиян к работе, следом идут регулярное повышение заработной платы и возможность трудиться в удаленном формате, говорится в исследовании сервиса "Работа.ру" (входит в экосистему Сбербанка), результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости."Большинство опрошенных жителей России (65%) указали, что эффективнее всего к работе мотивируют регулярные премии от работодателей. 56% респондентов также отметили позитивный эффект от регулярного повышения зарплат, а 41% выделили эффективность удаленной работы для мотивации сотрудников", - выяснили специалисты.Согласно исследованию, 29% граждан считают, что на работоспособность позитивно влияют регулярные тимбилдинги, а 26% опрошенных отметили эффективную мотивацию от оплаты ДМС. В свою очередь 21% респондентов указали, что хорошим способом мотивации также является корпоративное обучение.В то же время работодатели, указывают в сервисе, предпочитают из выбранных методов корпоративное обучение - о таком виде мотивации рассказали 31% опрошенных сотрудников. На втором месте в списке популярных средств мотивации оказались тимбилдинги - 27%. Выплату премий отметили 18% опрошенных, регулярное повышение зарплат - 14%.Еще 6% граждан рассказали, что в их компании для сотрудников оплачивают питание, 5% отметили возможность удаленной работы, 2% - оплату ДМС, а менее всего - 1% - у работодателей популярна оплата занятий спортом.В ходе исследования специалисты опросили более 3000 пользователей сервиса. Респондентам предлагался множественный вариант выбора.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия
Премии мотивируют россиян больше повышения зарплаты, показал опрос
"Работа.ру": премии мотивируют россиян больше повышения зарплаты и удаленной работы
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Регулярные стимулирующие выплаты являются наиболее эффективным способом для мотивации россиян к работе, следом идут регулярное повышение заработной платы и возможность трудиться в удаленном формате, говорится в исследовании сервиса "Работа.ру" (входит в экосистему Сбербанка), результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.
"Большинство опрошенных жителей России
(65%) указали, что эффективнее всего к работе мотивируют регулярные премии от работодателей. 56% респондентов также отметили позитивный эффект от регулярного повышения зарплат, а 41% выделили эффективность удаленной работы для мотивации сотрудников", - выяснили специалисты.
Согласно исследованию, 29% граждан считают, что на работоспособность позитивно влияют регулярные тимбилдинги, а 26% опрошенных отметили эффективную мотивацию от оплаты ДМС. В свою очередь 21% респондентов указали, что хорошим способом мотивации также является корпоративное обучение.
В то же время работодатели, указывают в сервисе, предпочитают из выбранных методов корпоративное обучение - о таком виде мотивации рассказали 31% опрошенных сотрудников. На втором месте в списке популярных средств мотивации оказались тимбилдинги - 27%. Выплату премий отметили 18% опрошенных, регулярное повышение зарплат - 14%.
Еще 6% граждан рассказали, что в их компании для сотрудников оплачивают питание, 5% отметили возможность удаленной работы, 2% - оплату ДМС, а менее всего - 1% - у работодателей популярна оплата занятий спортом.
В ходе исследования специалисты опросили более 3000 пользователей сервиса. Респондентам предлагался множественный вариант выбора.