https://ria.ru/20220421/premii-1784627246.html

Премии мотивируют россиян больше повышения зарплаты, показал опрос

Премии мотивируют россиян больше повышения зарплаты, показал опрос - РИА Новости, 21.04.2022

Премии мотивируют россиян больше повышения зарплаты, показал опрос

Регулярные стимулирующие выплаты являются наиболее эффективным способом для мотивации россиян к работе, следом идут регулярное повышение заработной платы и... РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T08:37

2022-04-21T08:37

2022-04-21T08:37

общество

россия

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Регулярные стимулирующие выплаты являются наиболее эффективным способом для мотивации россиян к работе, следом идут регулярное повышение заработной платы и возможность трудиться в удаленном формате, говорится в исследовании сервиса "Работа.ру" (входит в экосистему Сбербанка), результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости."Большинство опрошенных жителей России (65%) указали, что эффективнее всего к работе мотивируют регулярные премии от работодателей. 56% респондентов также отметили позитивный эффект от регулярного повышения зарплат, а 41% выделили эффективность удаленной работы для мотивации сотрудников", - выяснили специалисты.Согласно исследованию, 29% граждан считают, что на работоспособность позитивно влияют регулярные тимбилдинги, а 26% опрошенных отметили эффективную мотивацию от оплаты ДМС. В свою очередь 21% респондентов указали, что хорошим способом мотивации также является корпоративное обучение.В то же время работодатели, указывают в сервисе, предпочитают из выбранных методов корпоративное обучение - о таком виде мотивации рассказали 31% опрошенных сотрудников. На втором месте в списке популярных средств мотивации оказались тимбилдинги - 27%. Выплату премий отметили 18% опрошенных, регулярное повышение зарплат - 14%.Еще 6% граждан рассказали, что в их компании для сотрудников оплачивают питание, 5% отметили возможность удаленной работы, 2% - оплату ДМС, а менее всего - 1% - у работодателей популярна оплата занятий спортом.В ходе исследования специалисты опросили более 3000 пользователей сервиса. Респондентам предлагался множественный вариант выбора.

https://ria.ru/20220421/moskva-1784625926.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия