https://ria.ru/20220421/premiere-1784646825.html

В Москве прошла звездная премьера фильма "1941. Крылья над Берлином"

В Москве прошла звездная премьера фильма "1941. Крылья над Берлином" - РИА Новости, 21.04.2022

В Москве прошла звездная премьера фильма "1941. Крылья над Берлином"

В московском кинотеатре "КАРО 11 Октябрь" прошла звездная премьера экшен-драмы Константина Буслова "1941. Крылья над Берлином". Картину представили ее создатели РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T12:01

2022-04-21T12:01

2022-04-21T12:01

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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. В московском кинотеатре "КАРО 11 Октябрь" прошла звездная премьера экшен-драмы Константина Буслова "1941. Крылья над Берлином". Картину представили ее создатели и исполнители главных ролей, в том числе Сергей Пускепалис. Кто еще увидел фильм среди первых и почему это одна из самых значимых премьер года, — в материале РИА Новости.Историческая реконструкцияЗрители знают Константина Буслова по байопику "Калашников" с Юрой Борисовым в роли легендарного конструктора стрелкового оружия. Его новый проект вновь посвящен историческим событиям. В экшен-драме "1941. Крылья над Берлином" рассказывается о первом авиаударе, нанесенном советскими летчиками по Берлину летом 1941 года. В центре сюжета – подвиг военных первого минно-торпедного авиационного полка ВВС Балтийского флота. Задание было сложным. И дело не только в серьезной противовоздушной обороне противника. Команде необходимо было пролететь огромное расстояние без дозаправки на предельной высоте. По словам режиссера, он впервые увидел эпизод, ставший основой его картины, в документальном фильме.Постановщик подчеркнул, что его проект — художественное, а не документальное кино, но все события "первого вылета наших летчиков на Берлин в августе 1941 года хронологически и исторически соблюдены".По мнению министра культуры Ольги Любимовой, лента откроет молодым зрителям новые страницы отечественной истории и развеет мифы о Великой Отечественной войне. Актерский состав: звезды и дебютыВ фильме сыграли звезды отечественного кино: Сергей Пускепалис, Максим Битюков, Гела Месхи, Александр Метелкин и многие другие. Сергей Пускепалис, воплотивший образ военачальника Семена Жаворонкова, уверяет, что не знал историю первого советского авиаудара до начала работы над фильмом.Впрочем, в картине работали не только известные актеры. Для Леонелы Мантуровой роль в экшен-драме Буслова стала дебютной. Она признается, что на съемках ей "было довольно непросто". Леонела даже назвала их вызовом самой себе и выходом из зоны комфорта. Специально для роли она выучила эстонский язык — и ее даже не переозвучивали в финальной версии фильма.Гости премьерыСреди первых картину Буслова посмотрели Ирина Безрукова, Алексей Чадов, Вячеслав Манучаров, Егор Бероев и Ксения Алферова, Олеся Судзиловская, Александр Рапопорт, Мария Берсенева, Игорь Жижикин.Уже совсем скоро зрители смогут посмотреть картину на больших экранах. В российский прокат "1941. Крылья над Берлином" выходит 28 апреля 2022 года.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

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