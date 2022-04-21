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В Москве прошла звездная премьера фильма "1941. Крылья над Берлином" - РИА Новости, 21.04.2022
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Культура
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В Москве прошла звездная премьера фильма "1941. Крылья над Берлином"
В Москве прошла звездная премьера фильма "1941. Крылья над Берлином" - РИА Новости, 21.04.2022
В Москве прошла звездная премьера фильма "1941. Крылья над Берлином"
В московском кинотеатре "КАРО 11 Октябрь" прошла звездная премьера экшен-драмы Константина Буслова "1941. Крылья над Берлином". Картину представили ее создатели РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T12:01
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. В московском кинотеатре "КАРО 11 Октябрь" прошла звездная премьера экшен-драмы Константина Буслова "1941. Крылья над Берлином". Картину представили ее создатели и исполнители главных ролей, в том числе Сергей Пускепалис. Кто еще увидел фильм среди первых и почему это одна из самых значимых премьер года, — в материале РИА Новости.Историческая реконструкцияЗрители знают Константина Буслова по байопику "Калашников" с Юрой Борисовым в роли легендарного конструктора стрелкового оружия. Его новый проект вновь посвящен историческим событиям. В экшен-драме "1941. Крылья над Берлином" рассказывается о первом авиаударе, нанесенном советскими летчиками по Берлину летом 1941 года. В центре сюжета – подвиг военных первого минно-торпедного авиационного полка ВВС Балтийского флота. Задание было сложным. И дело не только в серьезной противовоздушной обороне противника. Команде необходимо было пролететь огромное расстояние без дозаправки на предельной высоте. По словам режиссера, он впервые увидел эпизод, ставший основой его картины, в документальном фильме.Постановщик подчеркнул, что его проект — художественное, а не документальное кино, но все события "первого вылета наших летчиков на Берлин в августе 1941 года хронологически и исторически соблюдены".По мнению министра культуры Ольги Любимовой, лента откроет молодым зрителям новые страницы отечественной истории и развеет мифы о Великой Отечественной войне. Актерский состав: звезды и дебютыВ фильме сыграли звезды отечественного кино: Сергей Пускепалис, Максим Битюков, Гела Месхи, Александр Метелкин и многие другие. Сергей Пускепалис, воплотивший образ военачальника Семена Жаворонкова, уверяет, что не знал историю первого советского авиаудара до начала работы над фильмом.Впрочем, в картине работали не только известные актеры. Для Леонелы Мантуровой роль в экшен-драме Буслова стала дебютной. Она признается, что на съемках ей "было довольно непросто". Леонела даже назвала их вызовом самой себе и выходом из зоны комфорта. Специально для роли она выучила эстонский язык — и ее даже не переозвучивали в финальной версии фильма.Гости премьерыСреди первых картину Буслова посмотрели Ирина Безрукова, Алексей Чадов, Вячеслав Манучаров, Егор Бероев и Ксения Алферова, Олеся Судзиловская, Александр Рапопорт, Мария Берсенева, Игорь Жижикин.Уже совсем скоро зрители смогут посмотреть картину на больших экранах. В российский прокат "1941. Крылья над Берлином" выходит 28 апреля 2022 года.
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новости культуры, кино и сериалы, сергей пускепалис, ольга любимова, москва, ирина безрукова, вячеслав манучаров, знаменитости, звезды, егор бероев , ксения алферова (актриса), что посмотреть
12:01 21.04.2022
 
В Москве прошла звездная премьера фильма "1941. Крылья над Берлином"

В Москве прошла звездная премьера драмы "1941. Крылья над Берлином" Константина Буслова

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРежиссер Константин Буслов (третий справа) со съемочной группой на премьере своего фильма "1941. Крылья над Берлином" в кинотеатре "КАРО 11 Октябрь" в Москве
Режиссер Константин Буслов (третий справа) со съемочной группой на премьере своего фильма 1941. Крылья над Берлином в кинотеатре КАРО 11 Октябрь в Москве - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. В московском кинотеатре "КАРО 11 Октябрь" прошла звездная премьера экшен-драмы Константина Буслова "1941. Крылья над Берлином". Картину представили ее создатели и исполнители главных ролей, в том числе Сергей Пускепалис. Кто еще увидел фильм среди первых и почему это одна из самых значимых премьер года, — в материале РИА Новости.

Историческая реконструкция

Зрители знают Константина Буслова по байопику "Калашников" с Юрой Борисовым в роли легендарного конструктора стрелкового оружия. Его новый проект вновь посвящен историческим событиям. В экшен-драме "1941. Крылья над Берлином" рассказывается о первом авиаударе, нанесенном советскими летчиками по Берлину летом 1941 года.
В центре сюжета – подвиг военных первого минно-торпедного авиационного полка ВВС Балтийского флота. Задание было сложным. И дело не только в серьезной противовоздушной обороне противника. Команде необходимо было пролететь огромное расстояние без дозаправки на предельной высоте.
© RB Production (2022)Кадр из фильма "1941. Крылья над Берлином"
Кадр из фильма 1941. Крылья над Берлином
1 из 5
Кадр из фильма "1941. Крылья над Берлином"
© RB Production (2022)
© RB Production (2022)

Эпизод из фильма "1941. Крылья над Берлином"

Кадр из фильма 1941. Крылья над Берлином
2 из 5

Эпизод из фильма "1941. Крылья над Берлином"

© RB Production (2022)
© RB Production (2022)

Фильм "1941. Крылья над Берлином"

Кадр из фильма 1941. Крылья над Берлином
3 из 5

Фильм "1941. Крылья над Берлином"

© RB Production (2022)
© RB Production (2022)

Фрагмент из фильма "1941. Крылья над Берлином"

Кадр из фильма 1941. Крылья над Берлином
4 из 5

Фрагмент из фильма "1941. Крылья над Берлином"

© RB Production (2022)
© RB Production (2022)

Картина "1941. Крылья над Берлином"

Кадр из фильма 1941. Крылья над Берлином
5 из 5

Картина "1941. Крылья над Берлином"

© RB Production (2022)
1 из 5
Кадр из фильма "1941. Крылья над Берлином"
© RB Production (2022)
2 из 5

Эпизод из фильма "1941. Крылья над Берлином"

© RB Production (2022)
3 из 5

Фильм "1941. Крылья над Берлином"

© RB Production (2022)
4 из 5

Фрагмент из фильма "1941. Крылья над Берлином"

© RB Production (2022)
5 из 5

Картина "1941. Крылья над Берлином"

© RB Production (2022)
По словам режиссера, он впервые увидел эпизод, ставший основой его картины, в документальном фильме.

"Этот малоизвестный факт я взял себе на заметку, а потом Анатолий Усов, с которым мы работали еще и на "Калашникове", прислал мне сценарий именно про этот эпизод войны, и мне он показался очень кинематографичным", — рассказал Константин Буслов.

Постановщик подчеркнул, что его проект — художественное, а не документальное кино, но все события "первого вылета наших летчиков на Берлин в августе 1941 года хронологически и исторически соблюдены".
По мнению министра культуры Ольги Любимовой, лента откроет молодым зрителям новые страницы отечественной истории и развеет мифы о Великой Отечественной войне.

Актерский состав: звезды и дебюты

В фильме сыграли звезды отечественного кино: Сергей Пускепалис, Максим Битюков, Гела Месхи, Александр Метелкин и многие другие.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Александр Метёлкин и его супруга Полина Казанцева на премьере фильма "1941. Крылья над Берлином"

Актер Александр Метёлкин и его супруга, актриса и певица Полина Казанцева на премьере фильма Константина Буслова 1941. Крылья над Берлином в кинотеатре КАРО 11 Октябрь в Москве
1 из 4

Александр Метёлкин и его супруга Полина Казанцева на премьере фильма "1941. Крылья над Берлином"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Максим Битюков на премьере фильма "1941. Крылья над Берлином"

Актер Максим Битюков на премьере фильма Константина Буслова 1941. Крылья над Берлином в кинотеатре КАРО 11 Октябрь в Москве
2 из 4

Максим Битюков на премьере фильма "1941. Крылья над Берлином"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Гела Месхи на премьере фильма "1941. Крылья над Берлином"

Актер Гела Месхи на премьере фильма Константина Буслова 1941. Крылья над Берлином в кинотеатре КАРО 11 Октябрь в Москве
3 из 4

Гела Месхи на премьере фильма "1941. Крылья над Берлином"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Константин Буслов на премьере своего фильма "1941. Крылья над Берлином"

Режиссер Константин Буслов на премьере своего фильма 1941. Крылья над Берлином в кинотеатре КАРО 11 Октябрь в Москве
4 из 4

Константин Буслов на премьере своего фильма "1941. Крылья над Берлином"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
1 из 4

Александр Метёлкин и его супруга Полина Казанцева на премьере фильма "1941. Крылья над Берлином"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
2 из 4

Максим Битюков на премьере фильма "1941. Крылья над Берлином"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
3 из 4

Гела Месхи на премьере фильма "1941. Крылья над Берлином"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
4 из 4

Константин Буслов на премьере своего фильма "1941. Крылья над Берлином"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Сергей Пускепалис, воплотивший образ военачальника Семена Жаворонкова, уверяет, что не знал историю первого советского авиаудара до начала работы над фильмом.
"Меня просто поразил тот факт, что в августе 1941-го, когда никто не мог сообразить, собрать сознание в какую-то систему, вдруг осуществилась не то что дерзкая, просто невозможно фантастическая операция", — говорит Пускепалис.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Сергей Пускепалис на премьере фильма "1941. Крылья над Берлином"

Актер Сергей Пускепалис на премьере фильма Константина Буслова 1941. Крылья над Берлином в кинотеатре КАРО 11 Октябрь в Москве
1 из 2

Сергей Пускепалис на премьере фильма "1941. Крылья над Берлином"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Леонела Мантурова на премьере фильма "1941. Крылья над Берлином"

Актриса Леонела Мантурова на премьере фильма Константина Буслова 1941. Крылья над Берлином в кинотеатре КАРО 11 Октябрь в Москве
2 из 2

Леонела Мантурова на премьере фильма "1941. Крылья над Берлином"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
1 из 2

Сергей Пускепалис на премьере фильма "1941. Крылья над Берлином"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
2 из 2

Леонела Мантурова на премьере фильма "1941. Крылья над Берлином"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Впрочем, в картине работали не только известные актеры. Для Леонелы Мантуровой роль в экшен-драме Буслова стала дебютной. Она признается, что на съемках ей "было довольно непросто". Леонела даже назвала их вызовом самой себе и выходом из зоны комфорта. Специально для роли она выучила эстонский язык — и ее даже не переозвучивали в финальной версии фильма.

Гости премьеры

Среди первых картину Буслова посмотрели Ирина Безрукова, Алексей Чадов, Вячеслав Манучаров, Егор Бероев и Ксения Алферова, Олеся Судзиловская, Александр Рапопорт, Мария Берсенева, Игорь Жижикин.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Алексей Чадов на премьере фильма "1941. Крылья над Берлином"

Актер Алексей Чадов на премьере фильма Константина Буслова 1941. Крылья над Берлином в кинотеатре КАРО 11 Октябрь в Москве
1 из 6

Алексей Чадов на премьере фильма "1941. Крылья над Берлином"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Игорь Скрипко и Ирина Безрукова на премьере фильма "1941. Крылья над Берлином"

Актеры Игорь Скрипко и Ирина Безрукова на премьере фильма Константина Буслова 1941. Крылья над Берлином в кинотеатре КАРО 11 Октябрь в Москве
2 из 6

Игорь Скрипко и Ирина Безрукова на премьере фильма "1941. Крылья над Берлином"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Егор Бероев и Ксения Алферова на премьере фильма "1941. Крылья над Берлином"

Актеры Егор Бероев и Ксения Алферова на премьере фильма Константина Буслова 1941. Крылья над Берлином в кинотеатре КАРО 11 Октябрь в Москве
3 из 6

Егор Бероев и Ксения Алферова на премьере фильма "1941. Крылья над Берлином"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Вячеслав Манучаров на премьере фильма "1941. Крылья над Берлином"

Актер Вячеслав Манучаров на премьере фильма Константина Буслова 1941. Крылья над Берлином в кинотеатре КАРО 11 Октябрь в Москве
4 из 6

Вячеслав Манучаров на премьере фильма "1941. Крылья над Берлином"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Олеся Судзиловская с супругом на премьере фильма "1941. Крылья над Берлином"

Актриса Олеся Судзиловская с супругом, топ-менеджером Росбанка Сергеем Дзебанем на премьере фильма Константина Буслова 1941. Крылья над Берлином в кинотеатре КАРО 11 Октябрь в Москве
5 из 6

Олеся Судзиловская с супругом на премьере фильма "1941. Крылья над Берлином"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Игорь Жижикин на премьере фильма "1941. Крылья над Берлином"

Актер Игорь Жижикин со спутницей на премьере фильма Константина Буслова 1941. Крылья над Берлином в кинотеатре КАРО 11 Октябрь в Москве
6 из 6

Игорь Жижикин на премьере фильма "1941. Крылья над Берлином"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
1 из 6

Алексей Чадов на премьере фильма "1941. Крылья над Берлином"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
2 из 6

Игорь Скрипко и Ирина Безрукова на премьере фильма "1941. Крылья над Берлином"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
3 из 6

Егор Бероев и Ксения Алферова на премьере фильма "1941. Крылья над Берлином"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
4 из 6

Вячеслав Манучаров на премьере фильма "1941. Крылья над Берлином"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
5 из 6

Олеся Судзиловская с супругом на премьере фильма "1941. Крылья над Берлином"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
6 из 6

Игорь Жижикин на премьере фильма "1941. Крылья над Берлином"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Уже совсем скоро зрители смогут посмотреть картину на больших экранах. В российский прокат "1941. Крылья над Берлином" выходит 28 апреля 2022 года.
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