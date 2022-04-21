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России нужно подавать иски по Украине в западные суды, считает эксперт - РИА Новости, 21.04.2022
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России нужно подавать иски по Украине в западные суды, считает эксперт
России нужно подавать иски по Украине в западные суды, считает эксперт - РИА Новости, 21.04.2022
России нужно подавать иски по Украине в западные суды, считает эксперт
Иски о нарушениях прав человека на Украине необходимо подавать в суды западных стран, разбирательств в российских судах недостаточно, так как Запад уже... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T22:55
2022-04-21T22:55
россия
украина
бельгия
международный уголовный суд
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Иски о нарушениях прав человека на Украине необходимо подавать в суды западных стран, разбирательств в российских судах недостаточно, так как Запад уже отправляет на Украину своих следователей для подготовки международного процесса именно против РФ, считает доктор публичного права Университета Монпелье, приглашенный профессор МГУ имени М.В. Ломоносова Карин Беше-Головко."Мы все понимаем, что есть нарушения прав человека, но недостаточно говорить об этом в Telegram, нужно действовать юридически", - сказала эксперт в рамках круглого стола "Доказательства массовых военных преступлений вооруженных сил и нацподразделений Украины в Мариуполе", организованного на площадке ОП РФ.По ее словам, разбирательств в судах РФ недостаточно, нужно подавать иски в суды западных стран."Это будет непросто, но технически есть такое понятие как "универсальная компетенция" в таких странах, как, например, Бельгия, Франция. Если вопрос касается нарушения прав человека, то национальный суд таких стран может рассматривать вот такие иски. Нужно найти адвокатов конкретно в этих странах, которые могут этим заниматься", - считает Беше-Головко."Россия не является участником МУС (международного уголовного суда - ред.), и это хорошо, потому что в рамках этой судебной инстанции действовать не стоит. Нужно очень аккуратно и осторожно относиться к действиям западных стран, которые отправляют на Украину разных следователей, потому что они явно готовят международный процесс именно против России на Украине. Поэтому если Россия сейчас не начнет играть на юридическом поле, то потом может быть уже поздно," - заключила профессор.
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россия, украина, бельгия, международный уголовный суд, ситуация в днр и лнр
22:55 21.04.2022
 
России нужно подавать иски по Украине в западные суды, считает эксперт

Карин Беше-Головко считает, что России нужно подавать иски по Украине в западные суды

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© РИА Новости / Андрей Старостин
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Иски о нарушениях прав человека на Украине необходимо подавать в суды западных стран, разбирательств в российских судах недостаточно, так как Запад уже отправляет на Украину своих следователей для подготовки международного процесса именно против РФ, считает доктор публичного права Университета Монпелье, приглашенный профессор МГУ имени М.В. Ломоносова Карин Беше-Головко.
"Мы все понимаем, что есть нарушения прав человека, но недостаточно говорить об этом в Telegram, нужно действовать юридически", - сказала эксперт в рамках круглого стола "Доказательства массовых военных преступлений вооруженных сил и нацподразделений Украины в Мариуполе", организованного на площадке ОП РФ.
По ее словам, разбирательств в судах РФ недостаточно, нужно подавать иски в суды западных стран.
"Это будет непросто, но технически есть такое понятие как "универсальная компетенция" в таких странах, как, например, Бельгия, Франция. Если вопрос касается нарушения прав человека, то национальный суд таких стран может рассматривать вот такие иски. Нужно найти адвокатов конкретно в этих странах, которые могут этим заниматься", - считает Беше-Головко.
"Россия не является участником МУС (международного уголовного суда - ред.), и это хорошо, потому что в рамках этой судебной инстанции действовать не стоит. Нужно очень аккуратно и осторожно относиться к действиям западных стран, которые отправляют на Украину разных следователей, потому что они явно готовят международный процесс именно против России на Украине. Поэтому если Россия сейчас не начнет играть на юридическом поле, то потом может быть уже поздно," - заключила профессор.
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