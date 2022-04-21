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Пожар в оборонном НИИ в Твери локализовали

Пожар в оборонном НИИ в Твери локализовали - РИА Новости, 21.04.2022

Пожар в оборонном НИИ в Твери локализовали

Крупный пожар в оборонном НИИ в Твери удалось локализовать на площади 2,5 тысячи квадратных метров, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T17:05

2022-04-21T17:05

2022-04-21T17:13

тверь

происшествия

пожар в оборонном нии в твери

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Крупный пожар в оборонном НИИ в Твери удалось локализовать на площади 2,5 тысячи квадратных метров, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Возгорание в здании НИИ локализовано на площади 2,5 тысячи квадратных метров", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что вертолет Ми-8 уже сбросил на очаги пожара 145 тонн воды.

тверь

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

тверь, происшествия, пожар в оборонном нии в твери