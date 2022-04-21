https://ria.ru/20220421/pozhar-1784742350.html

Вертолет привлекли к тушению пожара в оборонном НИИ в Твери

Вертолет привлекли к тушению пожара в оборонном НИИ в Твери - РИА Новости, 21.04.2022

Вертолет привлекли к тушению пожара в оборонном НИИ в Твери

Вертолет Ми-8 с водосливным устройством привлекли для тушения крупного пожара в здании оборонного НИИ в Твери, рассказал РИА Новости представитель экстренных... РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T16:19

2022-04-21T16:19

2022-04-21T17:32

происшествия

тверь

тверская область

пожар в оборонном нии в твери

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МОСКВА/ЯРОСЛАВЛЬ, 21 апр - РИА Новости. Вертолет Ми-8 с водосливным устройством привлекли для тушения крупного пожара в здании оборонного НИИ в Твери, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."На месте пожара работает вертолет Ми-8. Борт оборудован специальным водосливным устройством емкостью пять тонн", - сказал собеседник агентства.По данным правительства Тверской области на четыре часа дня, вертолет уже совершил семь сбросов воды. К тушению пожара привлечены более 240 пожарных, 69 единиц техники.Огонь вспыхнул в четверг в одном из помещений на втором этаже административного корпуса научного учреждения. В экстренных службах РИА Новости сообщали о двух погибших и 20 пострадавших.

https://ria.ru/20220421/pozhar-1784738716.html

тверь

тверская область

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Вертолет МЧС привлечен к тушению горящего здания НИИ ВКО в Твери Вертолет МЧС привлечен к тушению горящего здания НИИ ВКО в Твери 2022-04-21T16:19 true PT0M28S

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Ольга Маркова

происшествия, тверь, тверская область, пожар в оборонном нии в твери