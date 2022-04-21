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Вертолет привлекли к тушению пожара в оборонном НИИ в Твери - РИА Новости, 21.04.2022
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Вертолет привлекли к тушению пожара в оборонном НИИ в Твери
Вертолет привлекли к тушению пожара в оборонном НИИ в Твери - РИА Новости, 21.04.2022
Вертолет привлекли к тушению пожара в оборонном НИИ в Твери
Вертолет Ми-8 с водосливным устройством привлекли для тушения крупного пожара в здании оборонного НИИ в Твери, рассказал РИА Новости представитель экстренных... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T16:19
2022-04-21T17:32
происшествия
тверь
тверская область
пожар в оборонном нии в твери
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МОСКВА/ЯРОСЛАВЛЬ, 21 апр - РИА Новости. Вертолет Ми-8 с водосливным устройством привлекли для тушения крупного пожара в здании оборонного НИИ в Твери, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."На месте пожара работает вертолет Ми-8. Борт оборудован специальным водосливным устройством емкостью пять тонн", - сказал собеседник агентства.По данным правительства Тверской области на четыре часа дня, вертолет уже совершил семь сбросов воды. К тушению пожара привлечены более 240 пожарных, 69 единиц техники.Огонь вспыхнул в четверг в одном из помещений на втором этаже административного корпуса научного учреждения. В экстренных службах РИА Новости сообщали о двух погибших и 20 пострадавших.
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тверь
тверская область
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Вертолет МЧС привлечен к тушению горящего здания НИИ ВКО в Твери
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происшествия, тверь, тверская область, пожар в оборонном нии в твери
16:19 21.04.2022 (обновлено: 17:32 21.04.2022)
 
Вертолет привлекли к тушению пожара в оборонном НИИ в Твери

Вертолет Ми-8 к тушению крупного пожара в оборонном НИИ в Твери

Читать ria.ru в
МОСКВА/ЯРОСЛАВЛЬ, 21 апр - РИА Новости. Вертолет Ми-8 с водосливным устройством привлекли для тушения крупного пожара в здании оборонного НИИ в Твери, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"На месте пожара работает вертолет Ми-8. Борт оборудован специальным водосливным устройством емкостью пять тонн", - сказал собеседник агентства.
Пожар в оборонном НИИ в Твери - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
Вчера, 16:02
Врачи рассказали о состоянии пострадавших при пожаре в НИИ в Твери
По данным правительства Тверской области на четыре часа дня, вертолет уже совершил семь сбросов воды. К тушению пожара привлечены более 240 пожарных, 69 единиц техники.
Огонь вспыхнул в четверг в одном из помещений на втором этаже административного корпуса научного учреждения. В экстренных службах РИА Новости сообщали о двух погибших и 20 пострадавших.
Пожар в оборонном НИИ в Твери
© РИА Новости / Пресс-служба правительства Тверской области / Перейти в фотобанк

Огонь вспыхнул на втором этаже четырехэтажного административного корпуса. Вскоре огонь охватил три верхних этажа, частично обрушилась крыша.

Сотрудник пожарной службы тушит пожар в здании Центрального научно-исследовательского института войск Воздушно-космической обороны в Твери
1 из 8

Огонь вспыхнул на втором этаже четырехэтажного административного корпуса. Вскоре огонь охватил три верхних этажа, частично обрушилась крыша.

© РИА Новости / Пресс-служба правительства Тверской области
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Школьников / Перейти в фотобанк

При пожаре погибли шесть человек, больше 20 пострадали.

Пожар в оборонном НИИ в Твери
2 из 8

При пожаре погибли шесть человек, больше 20 пострадали.

© РИА Новости / Максим Школьников
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© РИА Новости / Максим Школьников / Перейти в фотобанк

Пять пострадавших отправили в больницу скорой медпомощи, двоим понадобилась реанимация.

Пожар в здании Центрального научно-исследовательского института войск Воздушно-космической обороны в Твери
3 из 8

Пять пострадавших отправили в больницу скорой медпомощи, двоим понадобилась реанимация.

© РИА Новости / Максим Школьников
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© РИА Новости / Максим Школьников / Перейти в фотобанк

Огонь тушат более 240 пожарных и 69 единиц техники.

Пожар в оборонном НИИ в Твери
4 из 8

Огонь тушат более 240 пожарных и 69 единиц техники.

© РИА Новости / Максим Школьников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Школьников / Перейти в фотобанк

На месте происшествия работает также вертолет Ми-8, оборудованный специальным водосливным устройством.

Сотрудники пожарной службы тушат пожар в здании Центрального научно-исследовательского института войск Воздушно-космической обороны в Твери
5 из 8

На месте происшествия работает также вертолет Ми-8, оборудованный специальным водосливным устройством.

© РИА Новости / Максим Школьников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Школьников / Перейти в фотобанк

Ход ликвидации пожара лично контролирует губернатор региона Игоря Руденя.

Пожар в здании Центрального научно-исследовательского института войск Воздушно-космической обороны в Твери
6 из 8

Ход ликвидации пожара лично контролирует губернатор региона Игоря Руденя.

© РИА Новости / Максим Школьников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Пресс-служба правительства Тверской области / Перейти в фотобанк

Военная прокуратура начала проверку и обещает принять меры для привлечения виновных к ответственности.

Сотрудники пожарной службы у здания Центрального научно-исследовательского института войск Воздушно-космической обороны в Твери, где произошел пожар
7 из 8

Военная прокуратура начала проверку и обещает принять меры для привлечения виновных к ответственности.

© РИА Новости / Пресс-служба правительства Тверской области
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Школьников / Перейти в фотобанк

Для координации аварийно-спасательных служб и проведения надзорных мероприятий на место ЧП выехал военный прокурор гарнизона.

Пожар в здании Центрального научно-исследовательского института войск Воздушно-космической обороны в Твери
8 из 8

Для координации аварийно-спасательных служб и проведения надзорных мероприятий на место ЧП выехал военный прокурор гарнизона.

© РИА Новости / Максим Школьников
Перейти в фотобанк
1 из 8

Огонь вспыхнул на втором этаже четырехэтажного административного корпуса. Вскоре огонь охватил три верхних этажа, частично обрушилась крыша.

© РИА Новости / Пресс-служба правительства Тверской области
Перейти в фотобанк
2 из 8

При пожаре погибли шесть человек, больше 20 пострадали.

© РИА Новости / Максим Школьников
Перейти в фотобанк
3 из 8

Пять пострадавших отправили в больницу скорой медпомощи, двоим понадобилась реанимация.

© РИА Новости / Максим Школьников
Перейти в фотобанк
4 из 8

Огонь тушат более 240 пожарных и 69 единиц техники.

© РИА Новости / Максим Школьников
Перейти в фотобанк
5 из 8

На месте происшествия работает также вертолет Ми-8, оборудованный специальным водосливным устройством.

© РИА Новости / Максим Школьников
Перейти в фотобанк
6 из 8

Ход ликвидации пожара лично контролирует губернатор региона Игоря Руденя.

© РИА Новости / Максим Школьников
Перейти в фотобанк
7 из 8

Военная прокуратура начала проверку и обещает принять меры для привлечения виновных к ответственности.

© РИА Новости / Пресс-служба правительства Тверской области
Перейти в фотобанк
8 из 8

Для координации аварийно-спасательных служб и проведения надзорных мероприятий на место ЧП выехал военный прокурор гарнизона.

© РИА Новости / Максим Школьников
Перейти в фотобанк
 
ПроисшествияТверьТверская областьПожар в оборонном НИИ в Твери
 
 
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