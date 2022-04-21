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В военном НИИ в Твери произошел пожар, один человек погиб

В военном НИИ в Твери произошел пожар, один человек погиб - РИА Новости, 21.04.2022

В военном НИИ в Твери произошел пожар, один человек погиб

Один человек погиб, еще 16 пострадали при пожаре в Центральном Научно-исследовательском институте Войск воздушно-космической обороны (НИИ ВКО) в Твери,... РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T12:48

2022-04-21T12:48

2022-04-21T17:09

происшествия

тверь

пожар в оборонном нии в твери

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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Один человек погиб, еще 16 пострадали при пожаре в Центральном Научно-исследовательском институте Войск воздушно-космической обороны (НИИ ВКО) в Твери, рассказал РИА Новости источник в экстренных службах."Пострадало 17 человек, из них один погиб", — сказал собеседник агентства.Часть персонала эвакуирована. На место прибыли 14 машин скорой помощи.По предварительным данным, площадь пожара составила 1000 квадратных метров. Частично обрушена крыша здания.В командовании гарнизона уточнили, что возгорание произошло в одном из помещений на втором этаже административного корпуса. На месте ЧП работают спасатели.

тверь

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, тверь, пожар в оборонном нии в твери