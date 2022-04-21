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На тушение пожаров дополнительно выделили восемь миллиардов рублей - РИА Новости, 21.04.2022
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На тушение пожаров дополнительно выделили восемь миллиардов рублей
На тушение пожаров дополнительно выделили восемь миллиардов рублей - РИА Новости, 21.04.2022
На тушение пожаров дополнительно выделили восемь миллиардов рублей
На тушение природных пожаров этом году в России выделено дополнительно 8 миллиардов рублей, общее финансирование – 14 миллиардов рублей, сообщил в четверг глава РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T11:46
2022-04-21T11:46
природные пожары в россии
россия
александр козлов (глава минприроды)
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
пожары
природа
общество
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. На тушение природных пожаров этом году в России выделено дополнительно 8 миллиардов рублей, общее финансирование – 14 миллиардов рублей, сообщил в четверг глава Минприроды Александр Козлов."В 2007 году бюджет на тушение пожаров составлял 6,1 миллиарда рублей, именно на подготовку и само пожаротушение. По решению президента, председателя правительства было дополнительно добавлено еще 8 миллиардов рублей. Итого почти 14 миллиардов рублей в этом году направлено на финансирование", - сказал Козлов телеканалу "Россия-24".Кроме этого, отметил он, есть еще национальный проект "Экология", который несет за собой покупку лесопожарной техники, в том числе самолеты, вертолеты, которые будут контролировать труднодоступные места для доставки туда десантных группировок. Это 202 тысячи километров наземного патрулирования.Козлов также сообщил, что более 10 тысяч единиц техники уже поступило в регионы."Семь тысяч мы ждем в этом году. Более 30 тысяч оборудования уже доставлено в регионы. Это два вертолета центра "Север", и еще четыре вертолета мы ждем в ближайшее время для того, чтобы они приступили к дежурству", - сказал министр.Как сказал Козлов, вся группировка в разрезе всех регионов составляет 27 тысяч человек, задача которых - тушить пожары.
https://ria.ru/20220419/pozhary-1784262381.html
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природные пожары в россии, россия, александр козлов (глава минприроды), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), пожары, природа, общество
11:46 21.04.2022
 
На тушение пожаров дополнительно выделили восемь миллиардов рублей

На тушение природных пожаров в России дополнительно выделили восемь миллиардов рублей

© РИА Новости / Владимир Коцюба-Белых / Перейти в фотобанкЛесной пожар у федеральной трассы Екатеринбург - Пермь
Лесной пожар у федеральной трассы Екатеринбург - Пермь - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© РИА Новости / Владимир Коцюба-Белых
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Лесной пожар у федеральной трассы Екатеринбург - Пермь. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. На тушение природных пожаров этом году в России выделено дополнительно 8 миллиардов рублей, общее финансирование – 14 миллиардов рублей, сообщил в четверг глава Минприроды Александр Козлов.
"В 2007 году бюджет на тушение пожаров составлял 6,1 миллиарда рублей, именно на подготовку и само пожаротушение. По решению президента, председателя правительства было дополнительно добавлено еще 8 миллиардов рублей. Итого почти 14 миллиардов рублей в этом году направлено на финансирование", - сказал Козлов телеканалу "Россия-24".
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Кроме этого, отметил он, есть еще национальный проект "Экология", который несет за собой покупку лесопожарной техники, в том числе самолеты, вертолеты, которые будут контролировать труднодоступные места для доставки туда десантных группировок. Это 202 тысячи километров наземного патрулирования.
Козлов также сообщил, что более 10 тысяч единиц техники уже поступило в регионы.
"Семь тысяч мы ждем в этом году. Более 30 тысяч оборудования уже доставлено в регионы. Это два вертолета центра "Север", и еще четыре вертолета мы ждем в ближайшее время для того, чтобы они приступили к дежурству", - сказал министр.
Как сказал Козлов, вся группировка в разрезе всех регионов составляет 27 тысяч человек, задача которых - тушить пожары.
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Природные пожары в РоссииРоссияАлександр Козлов (глава Минприроды)Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)пожарыприродаОбщество
 
 
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