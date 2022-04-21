https://ria.ru/20220421/pozhar-1784665023.html

На тушение пожаров дополнительно выделили восемь миллиардов рублей

На тушение пожаров дополнительно выделили восемь миллиардов рублей - РИА Новости, 21.04.2022

На тушение пожаров дополнительно выделили восемь миллиардов рублей

На тушение природных пожаров этом году в России выделено дополнительно 8 миллиардов рублей, общее финансирование – 14 миллиардов рублей, сообщил в четверг глава РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T11:46

2022-04-21T11:46

2022-04-21T11:46

природные пожары в россии

россия

александр козлов (глава минприроды)

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

пожары

природа

общество

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. На тушение природных пожаров этом году в России выделено дополнительно 8 миллиардов рублей, общее финансирование – 14 миллиардов рублей, сообщил в четверг глава Минприроды Александр Козлов."В 2007 году бюджет на тушение пожаров составлял 6,1 миллиарда рублей, именно на подготовку и само пожаротушение. По решению президента, председателя правительства было дополнительно добавлено еще 8 миллиардов рублей. Итого почти 14 миллиардов рублей в этом году направлено на финансирование", - сказал Козлов телеканалу "Россия-24".Кроме этого, отметил он, есть еще национальный проект "Экология", который несет за собой покупку лесопожарной техники, в том числе самолеты, вертолеты, которые будут контролировать труднодоступные места для доставки туда десантных группировок. Это 202 тысячи километров наземного патрулирования.Козлов также сообщил, что более 10 тысяч единиц техники уже поступило в регионы."Семь тысяч мы ждем в этом году. Более 30 тысяч оборудования уже доставлено в регионы. Это два вертолета центра "Север", и еще четыре вертолета мы ждем в ближайшее время для того, чтобы они приступили к дежурству", - сказал министр.Как сказал Козлов, вся группировка в разрезе всех регионов составляет 27 тысяч человек, задача которых - тушить пожары.

https://ria.ru/20220419/pozhary-1784262381.html

https://ria.ru/20220416/pozhary-1783853142.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

природные пожары в россии, россия, александр козлов (глава минприроды), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), пожары, природа, общество