https://ria.ru/20220421/pozhar-1784621857.html

В казахстанском Павлодаре загорелась школа

В казахстанском Павлодаре загорелась школа - РИА Новости, 21.04.2022

В казахстанском Павлодаре загорелась школа

Пожар произошел в одной из школ казахстанского Павлодара, были эвакуированы 576 человек, сообщила пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям... РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T07:02

2022-04-21T07:02

2022-04-21T07:02

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НУР-СУЛТАН, 21 апр – РИА Новости. Пожар произошел в одной из школ казахстанского Павлодара, были эвакуированы 576 человек, сообщила пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области.По данным пресс-службы, в четверг в 08.04 (05.04 мск) поступило сообщение о возгорании кровли на втором этаже в средней образовательной школе №28 Павлодара."Площадь пожара ориентировочно 200 квадратных метров… До прибытия пожарного подразделения эвакуировались 576 человек, из них 551 - дети", - говорится в сообщении.На месте происшествия работают 50 сотрудников ДЧС региона и 12 единиц техники, а также четыре работника филиала Центра медицины катастроф МЧС республики.В минувшую пятницу в Павлодаре произошел пожар в книгохранилище школы №1, тогда были эвакуированы 479 человек, пятеро из них доставлены в больницу.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, казахстан