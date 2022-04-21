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В казахстанском Павлодаре загорелась школа - РИА Новости, 21.04.2022
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В казахстанском Павлодаре загорелась школа
В казахстанском Павлодаре загорелась школа - РИА Новости, 21.04.2022
В казахстанском Павлодаре загорелась школа
Пожар произошел в одной из школ казахстанского Павлодара, были эвакуированы 576 человек, сообщила пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T07:02
2022-04-21T07:02
в мире
казахстан
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НУР-СУЛТАН, 21 апр – РИА Новости. Пожар произошел в одной из школ казахстанского Павлодара, были эвакуированы 576 человек, сообщила пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области.По данным пресс-службы, в четверг в 08.04 (05.04 мск) поступило сообщение о возгорании кровли на втором этаже в средней образовательной школе №28 Павлодара."Площадь пожара ориентировочно 200 квадратных метров… До прибытия пожарного подразделения эвакуировались 576 человек, из них 551 - дети", - говорится в сообщении.На месте происшествия работают 50 сотрудников ДЧС региона и 12 единиц техники, а также четыре работника филиала Центра медицины катастроф МЧС республики.В минувшую пятницу в Павлодаре произошел пожар в книгохранилище школы №1, тогда были эвакуированы 479 человек, пятеро из них доставлены в больницу.
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в мире, казахстан
07:02 21.04.2022
 
В казахстанском Павлодаре загорелась школа

Из горящей школы в казахстанском Павлодаре эвакуировали 576 человек

© Sputnik / Тимур БатыршинСотрудники МЧС Казахстана
Сотрудники МЧС Казахстана - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© Sputnik / Тимур Батыршин
Сотрудники МЧС Казахстана. Архивное фото
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НУР-СУЛТАН, 21 апр – РИА Новости. Пожар произошел в одной из школ казахстанского Павлодара, были эвакуированы 576 человек, сообщила пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области.
По данным пресс-службы, в четверг в 08.04 (05.04 мск) поступило сообщение о возгорании кровли на втором этаже в средней образовательной школе №28 Павлодара.
"Площадь пожара ориентировочно 200 квадратных метров… До прибытия пожарного подразделения эвакуировались 576 человек, из них 551 - дети", - говорится в сообщении.
На месте происшествия работают 50 сотрудников ДЧС региона и 12 единиц техники, а также четыре работника филиала Центра медицины катастроф МЧС республики.
В минувшую пятницу в Павлодаре произошел пожар в книгохранилище школы №1, тогда были эвакуированы 479 человек, пятеро из них доставлены в больницу.
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