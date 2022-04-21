https://ria.ru/20220421/postradavshiy-1784651165.html
При пожаре на химзаводе в Кинешме пострадал один человек
При пожаре на химзаводе в Кинешме пострадал один человек - РИА Новости, 21.04.2022
При пожаре на химзаводе в Кинешме пострадал один человек
Прокуратура Ивановской области уточнила, что при пожаре на территории химического завода в Кинешме пострадал один, а не два человека. РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T10:53
2022-04-21T10:53
2022-04-21T10:53
происшествия
кинешма
ивановская область
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РЯЗАНЬ, 21 апр - РИА Новости. Прокуратура Ивановской области уточнила, что при пожаре на территории химического завода в Кинешме пострадал один, а не два человека.Речь о Дмитриевском химическом заводе - крупнейшем производителе бутилацетата и промышленных растворителей в России и Восточной Европе. Огонь вспыхнул сегодня утром в цеху, сейчас, как сообщали РИА Новости в МЧС РФ, пожар локализован на площади 1,5 тысячи квадратных метров."Один пострадавший, женщина", - сообщили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры.Как рассказали агентству ранее в экстренных службах, в ходе пожара обрушился ангар, в котором хранились легковоспламеняющиеся жидкости. Борьба с огнем продолжается.
https://ria.ru/20220421/angar-1784650548.html
кинешма
ивановская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, кинешма, ивановская область
При пожаре на химзаводе в Кинешме пострадал один человек
При пожаре на Дмитриевском химическом заводе в Кинешме пострадал один человек
РЯЗАНЬ, 21 апр - РИА Новости. Прокуратура Ивановской области уточнила, что при пожаре на территории химического завода в Кинешме пострадал один, а не два человека.
Речь о Дмитриевском химическом заводе - крупнейшем производителе бутилацетата и промышленных растворителей в России
и Восточной Европе
. Огонь вспыхнул сегодня утром в цеху, сейчас, как сообщали РИА Новости в МЧС
РФ, пожар локализован на площади 1,5 тысячи квадратных метров.
"Один пострадавший, женщина", - сообщили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры.
Как рассказали агентству ранее в экстренных службах, в ходе пожара обрушился ангар, в котором хранились легковоспламеняющиеся жидкости. Борьба с огнем продолжается.