https://ria.ru/20220421/postradavshiy-1784651165.html

При пожаре на химзаводе в Кинешме пострадал один человек

При пожаре на химзаводе в Кинешме пострадал один человек - РИА Новости, 21.04.2022

При пожаре на химзаводе в Кинешме пострадал один человек

Прокуратура Ивановской области уточнила, что при пожаре на территории химического завода в Кинешме пострадал один, а не два человека. РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T10:53

2022-04-21T10:53

2022-04-21T10:53

происшествия

кинешма

ивановская область

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РЯЗАНЬ, 21 апр - РИА Новости. Прокуратура Ивановской области уточнила, что при пожаре на территории химического завода в Кинешме пострадал один, а не два человека.Речь о Дмитриевском химическом заводе - крупнейшем производителе бутилацетата и промышленных растворителей в России и Восточной Европе. Огонь вспыхнул сегодня утром в цеху, сейчас, как сообщали РИА Новости в МЧС РФ, пожар локализован на площади 1,5 тысячи квадратных метров."Один пострадавший, женщина", - сообщили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры.Как рассказали агентству ранее в экстренных службах, в ходе пожара обрушился ангар, в котором хранились легковоспламеняющиеся жидкости. Борьба с огнем продолжается.

https://ria.ru/20220421/angar-1784650548.html

кинешма

ивановская область

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, кинешма, ивановская область