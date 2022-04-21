https://ria.ru/20220421/postavschiki-1784652964.html

Набиуллина рассказала о сроках поиска новых поставщиков импорта

Набиуллина рассказала о сроках поиска новых поставщиков импорта - РИА Новости, 21.04.2022

Набиуллина рассказала о сроках поиска новых поставщиков импорта

Поиски новых поставщиков для российских производителей могут занимать до нескольких месяцев, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме. РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T11:00

2022-04-21T11:00

2022-04-21T11:00

экономика

центральный банк рф (цб рф)

эльвира набиуллина

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Поиски новых поставщиков для российских производителей могут занимать до нескольких месяцев, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме."Из-за санкций российские потребители и производители теряют доступ к рынкам импорта и экспорта, готовой продукции, компонентов. И проблемы могут возникать даже, когда производства с высокой степенью локализации, когда произошло уже достаточно высокое импортозамещение", - отметила глава регулятора.Она привела в пример трудности для российских производств с приобретением швейной фурнитуры, основные поставщики которой были из Европейского союза."Например, пуговицы. Их много где делают. Но, как предприятия нам говорят, по их оценкам, поиск новых партнёров, логистики могут занимать до нескольких месяцев", - сказала Набиуллина.То же самое, по ее словам, и в бумажной промышленности. "Древесина у нас вся российская, но отбеливающие химикаты были импортными. Сейчас производители переключаются на альтернативных поставщиков, занимаются производством собственных химикатов, но тоже нужно время", - отметила председатель ЦБ.В пищевой промышленности также - сырье отечественное, но привычной иностранной упаковке нужно срочно искать замену, что также займет время, подытожила Набиуллина.

https://ria.ru/20220418/korma-1784064341.html

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина