Рейтинг@Mail.ru
Набиуллина рассказала о сроках поиска новых поставщиков импорта - РИА Новости, 21.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220421/postavschiki-1784652964.html
Набиуллина рассказала о сроках поиска новых поставщиков импорта
Набиуллина рассказала о сроках поиска новых поставщиков импорта - РИА Новости, 21.04.2022
Набиуллина рассказала о сроках поиска новых поставщиков импорта
Поиски новых поставщиков для российских производителей могут занимать до нескольких месяцев, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме. РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T11:00
2022-04-21T11:00
экономика
центральный банк рф (цб рф)
эльвира набиуллина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/17/1742611313_0:0:1090:613_1920x0_80_0_0_7d25678ffaa9664c23f65b134c807896.jpg
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Поиски новых поставщиков для российских производителей могут занимать до нескольких месяцев, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме."Из-за санкций российские потребители и производители теряют доступ к рынкам импорта и экспорта, готовой продукции, компонентов. И проблемы могут возникать даже, когда производства с высокой степенью локализации, когда произошло уже достаточно высокое импортозамещение", - отметила глава регулятора.Она привела в пример трудности для российских производств с приобретением швейной фурнитуры, основные поставщики которой были из Европейского союза."Например, пуговицы. Их много где делают. Но, как предприятия нам говорят, по их оценкам, поиск новых партнёров, логистики могут занимать до нескольких месяцев", - сказала Набиуллина.То же самое, по ее словам, и в бумажной промышленности. "Древесина у нас вся российская, но отбеливающие химикаты были импортными. Сейчас производители переключаются на альтернативных поставщиков, занимаются производством собственных химикатов, но тоже нужно время", - отметила председатель ЦБ.В пищевой промышленности также - сырье отечественное, но привычной иностранной упаковке нужно срочно искать замену, что также займет время, подытожила Набиуллина.
https://ria.ru/20220418/korma-1784064341.html
https://ria.ru/20220414/import-1783436589.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Маркова
Ольга Маркова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/17/1742611313_172:0:989:613_1920x0_80_0_0_541fb7b34b2c3ab20e54e0c38f645923.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина
11:00 21.04.2022
 
Набиуллина рассказала о сроках поиска новых поставщиков импорта

Глава ЦБ Набиуллина: поиски новых поставщиков импорта могут занимать до нескольких месяцев

© Фото : Банк РоссииПредседатель Банка России Эльвира Набиуллина
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© Фото : Банк России
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Поиски новых поставщиков для российских производителей могут занимать до нескольких месяцев, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.
"Из-за санкций российские потребители и производители теряют доступ к рынкам импорта и экспорта, готовой продукции, компонентов. И проблемы могут возникать даже, когда производства с высокой степенью локализации, когда произошло уже достаточно высокое импортозамещение", - отметила глава регулятора.
Сухой корм для животных - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
18 апреля, 12:14
Россельхознадзор не фиксирует перебоев в импорте кормов для животных
Она привела в пример трудности для российских производств с приобретением швейной фурнитуры, основные поставщики которой были из Европейского союза.
"Например, пуговицы. Их много где делают. Но, как предприятия нам говорят, по их оценкам, поиск новых партнёров, логистики могут занимать до нескольких месяцев", - сказала Набиуллина.
То же самое, по ее словам, и в бумажной промышленности. "Древесина у нас вся российская, но отбеливающие химикаты были импортными. Сейчас производители переключаются на альтернативных поставщиков, занимаются производством собственных химикатов, но тоже нужно время", - отметила председатель ЦБ.
В пищевой промышленности также - сырье отечественное, но привычной иностранной упаковке нужно срочно искать замену, что также займет время, подытожила Набиуллина.
Погрузка контейнера - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
14 апреля, 03:02
В перечень товаров для параллельного импорта включат конкретные бренды
 
ЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Эльвира Набиуллина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала