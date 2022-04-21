https://ria.ru/20220421/posobiya-1784645397.html

Украинские силовики изучали историю по антироссийским пособиям

Украинские силовики изучали историю по антироссийским пособиям - РИА Новости, 21.04.2022

Украинские силовики изучали историю по антироссийским пособиям

Политическая подготовка украинских пограничников включала изучение материалов, где голод 1930-х годов на советской Украине называется актом геноцида со стороны... РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T10:30

2022-04-21T10:30

2022-04-21T11:33

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КУПЯНСК (Харьковская обл.), 21 апр – РИА Новости. Политическая подготовка украинских пограничников включала изучение материалов, где голод 1930-х годов на советской Украине называется актом геноцида со стороны России – соответствующие материалы изъяты в Харьковской области, передает корреспондент РИА Новости.Учебные пособия и листовки найдены в комнате по политической̆ подготовке личного состава пограничной заставы "Купянск Узловая".Подобные методички по фальсификации истории с целью стравить украинцев с россиянами имеются почти в каждом подразделении.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, вооруженные силы украины, украина, россия, харьковская область