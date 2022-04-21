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Украинские силовики изучали историю по антироссийским пособиям - РИА Новости, 21.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220421/posobiya-1784645397.html
Украинские силовики изучали историю по антироссийским пособиям
Украинские силовики изучали историю по антироссийским пособиям - РИА Новости, 21.04.2022
Украинские силовики изучали историю по антироссийским пособиям
Политическая подготовка украинских пограничников включала изучение материалов, где голод 1930-х годов на советской Украине называется актом геноцида со стороны... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T10:30
2022-04-21T11:33
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
вооруженные силы украины
украина
россия
харьковская область
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КУПЯНСК (Харьковская обл.), 21 апр – РИА Новости. Политическая подготовка украинских пограничников включала изучение материалов, где голод 1930-х годов на советской Украине называется актом геноцида со стороны России – соответствующие материалы изъяты в Харьковской области, передает корреспондент РИА Новости.Учебные пособия и листовки найдены в комнате по политической̆ подготовке личного состава пограничной заставы "Купянск Узловая".Подобные методички по фальсификации истории с целью стравить украинцев с россиянами имеются почти в каждом подразделении.
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в мире, вооруженные силы украины, украина, россия, харьковская область
10:30 21.04.2022 (обновлено: 11:33 21.04.2022)
 
Украинские силовики изучали историю по антироссийским пособиям

В Харьковской области нашли антироссийские пособия, по которым ВСУ изучали историю

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкТерритория отделения пограничной службы Украины в Купянске Харьковской области
Территория отделения пограничной службы Украины в Купянске Харьковской области - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Территория отделения пограничной службы Украины в Купянске Харьковской области
Читать ria.ru в
КУПЯНСК (Харьковская обл.), 21 апр – РИА Новости. Политическая подготовка украинских пограничников включала изучение материалов, где голод 1930-х годов на советской Украине называется актом геноцида со стороны России – соответствующие материалы изъяты в Харьковской области, передает корреспондент РИА Новости.
Учебные пособия и листовки найдены в комнате по политической̆ подготовке личного состава пограничной заставы "Купянск Узловая".
Подобные методички по фальсификации истории с целью стравить украинцев с россиянами имеются почти в каждом подразделении.
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