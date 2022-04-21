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Украинские силовики изучали историю по антироссийским пособиям
Украинские силовики изучали историю по антироссийским пособиям - РИА Новости, 21.04.2022
Украинские силовики изучали историю по антироссийским пособиям
Политическая подготовка украинских пограничников включала изучение материалов, где голод 1930-х годов на советской Украине называется актом геноцида со стороны... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T10:30
2022-04-21T10:30
2022-04-21T11:33
обострение ситуации в днр и лнр
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вооруженные силы украины
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харьковская область
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КУПЯНСК (Харьковская обл.), 21 апр – РИА Новости. Политическая подготовка украинских пограничников включала изучение материалов, где голод 1930-х годов на советской Украине называется актом геноцида со стороны России – соответствующие материалы изъяты в Харьковской области, передает корреспондент РИА Новости.Учебные пособия и листовки найдены в комнате по политической̆ подготовке личного состава пограничной заставы "Купянск Узловая".Подобные методички по фальсификации истории с целью стравить украинцев с россиянами имеются почти в каждом подразделении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вооруженные силы украины, украина, россия, харьковская область
10:30 21.04.2022 (обновлено: 11:33 21.04.2022)
Украинские силовики изучали историю по антироссийским пособиям
В Харьковской области нашли антироссийские пособия, по которым ВСУ изучали историю