https://ria.ru/20220421/posevy-1784717478.html

Челябинская область увеличит посевы для сдерживания цен на овощи и хлеб

Челябинская область увеличит посевы для сдерживания цен на овощи и хлеб - РИА Новости, 21.04.2022

Челябинская область увеличит посевы для сдерживания цен на овощи и хлеб

Челябинская область в 2022 году планирует увеличить площадь посевов на 50 тысяч гектаров по сравнению с прошлым годом, это позволит сдерживать цены на овощи, а... РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T14:43

2022-04-21T14:43

2022-04-21T14:43

челябинская область

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челябинская область

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алексей текслер

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ЧЕЛЯБИНСК, 21 апр – РИА Новости. Челябинская область в 2022 году планирует увеличить площадь посевов на 50 тысяч гектаров по сравнению с прошлым годом, это позволит сдерживать цены на овощи, а также хлеб и хлебобулочные изделия, сообщил губернатор региона Алексей Текслер.Текслер провел областное совещание с членами регионального правительства и главами муниципалитетов, на котором отметил, что ситуация на потребительском рынке стабилизируется, рост цен замедлился (наблюдается рост цен на сезонную продукцию), а цены на уровне области мониторятся в ежедневном режиме."Президент поставил задачу сократить зависимость от импортных закупок продовольственных товаров. В ответ наши аграрии в этом году планируют засеять на 50 тысяч гектаров больше, чем в прошлый сезон. Хозяйства увеличивают площади под выращивание овощей. Напомню, что "борщевой набор" стал одним из лидеров по росту цен за последние несколько лет. С ростом его производства у нас в регионе будем решать задачу по сдерживанию цен", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Текслера.Глава региона отметил, что Челябинская область поставляет (в зависимости от видов) от 30% до 80% произведенных продуктов питания на рынки других регионов, и "это повышает нашу ответственность за продовольственную безопасность страны в целом".Также, добавил Текслер, для господдержки производителей продуктов питания доведены федеральные средства, на очереди - субсидии хлебопекам, что позволит избежать роста цен на хлеб. Кроме того, поставлена задача увеличить производство отечественных семян в регионе, возвратить в активный оборот выбывшие сельхозугодья, уточнил он.Кроме того, по словам губернатора, помимо прямой поддержки, важно обеспечить доступ сельхозпроизводителей к инвестиционным и льготным кредитам – сейчас кредитный портфель по льготным коротким займам уже составляет боле 8,3 миллиарда рублей. "В ближайшее время регион получит дополнительные лимиты", - отметил Текслер.Как сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства сельского хозяйства региона, в 2022 году общий объем господдержки отрасли составит 2,7 миллиарда рублей, и 66% этой суммы – поддержка из регионального бюджета. "Производство продукции сельского хозяйства является дотационным, это общемировая практика. Что касается производства продуктов питания, то господдержка в этом направлении осуществляется, как правило, в виде льготных кредитов… В связи с санкционным давлением и ростом ставки Центробанка РФ с начала года правительством РФ выделены дополнительные средства на обеспечение льготного кредитования аграриев, системообразующих предприятий. Пять агрокомпаний Челябинской области внесены в федеральный реестр системообразующих предприятий и могут воспользоваться льготными кредитами по ставке 10% годовых", - цитирует пресс-служба слова министра сельского хозяйства региона Алексея Кобылина.Также, по его словам, для сдерживания цен на социально значимую продукцию правительство РФ принято решение о предоставлении субсидии хлебопекарным предприятиям на производство и реализацию хлеба и хлебобулочных изделий. "В 2021 году такие субсидии были выплачены впервые. В Челябинской области общая сумма субсидий хлебопёкам составила 44 миллиона рублей. В этом году увеличена ставка субсидии с 2000 рублей до 2500 рублей за тонну произведённого и реализованного хлеба, общий объём субсидий составит 70 миллионов рублей. Большая часть этих средств поступила из федерального бюджета. В настоящее время проходит необходимое согласование порядок выплаты субсидий. В 2021 году эта мера поддержки позволила избежать резких скачков цен на хлеб", - отметил он.Кроме того, в регионе начинаются полевые работы. В целом в этом году общая площадь посевов вырастет на 50 тысяч гектаров и составит 1,97 миллиона гектаров, пояснил министр. Важной задачей является возвращение в оборот сельскохозяйственных угодий - на эти цели в 2022 году в регионе запланировано направить 74 миллиона рублей, в этом году такую работу проведут более 60 хозяйств, вернув в оборот более 20 тысяч гектаров пашни, пояснил Кобылин.Как отметил руководитель регионального исполкома ОНФ Денис Рыжий, в настоящее время основная задача - не допустить спекуляции цен на продовольствие, продукты первой необходимости. "Мы осуществляем еженедельный мониторинг цен", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Рыжего.

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https://ria.ru/20220412/gazifikatsiya-1783162785.html

https://ria.ru/20220404/biznes-1781717319.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, челябинская область, россия, общероссийский народный фронт, алексей текслер