https://ria.ru/20220421/posev-1784758489.html

Тюменская область увеличит посевные площади на семь тысяч гектаров

Тюменская область увеличит посевные площади на семь тысяч гектаров - РИА Новости, 21.04.2022

Тюменская область увеличит посевные площади на семь тысяч гектаров

Аграрии Тюменской области под посевы отвели 1 024 000 гектаров, 7 тысяч гектаров из них в сельхозоборот введены в этом году, увеличение земли под посевы... РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T17:17

2022-04-21T17:17

2022-04-21T17:17

тюменская область

экономика

александр моор

тюменская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/08/1753655353_0:0:3316:1865_1920x0_80_0_0_bc775c0af42e7942dc1295586b8d36d4.jpg

ТЮМЕНЬ, 21 апр - РИА Новости. Аграрии Тюменской области под посевы отвели 1 024 000 гектаров, 7 тысяч гектаров из них в сельхозоборот введены в этом году, увеличение земли под посевы обусловлено меняющейся конъюнктурой рынка, сообщил губернатор Александр Моор на пресс-конференции по вопросам развития АПК."Посевная площадь в этом году будет увеличена на 7 тысяч гектаров, это небольшой процент с точки зрения прироста к тем площадям, которые ежегодно засеиваются, а в этом году мы планируем засеять 1 миллион 24 тысячи гектаров. Немного может поменяться структура посевов с учётом конъюнктуры рынка, прогнозов по погоде", - отметил Александр Моор.Губернатор пояснил, что увеличится площадь под картофель, возможно, будет увеличение площадей под рапс и горох."Уверен, что мы план по посеву выполним, тем более что при текущей конъюнктуре цен на сельхозпродукцию это достаточно рентабельно", - подчеркнул Моор.Отвечая на вопрос о дальнейших планах по введению в оборот неиспользуемых земель сельхозназначения, губернатор сообщил, что данная работа в регионе ведется много лет, почти все земли, которые нужно вовлечь, уже распаханы и засеваются. "За последние шесть лет порядка 19 тысяч гектаров вернули в оборот, до 2030 года ещё порядка 10 тысяч гектаров можем вернуть. Это не такая большая площадь, которую мы уже засеваем, но задача есть - каждый гектар земли сегодня важен", - сказал Моор.

https://ria.ru/20220411/dorogi-1782986552.html

https://ria.ru/20220408/natsproekty-1782522617.html

тюменская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, александр моор, тюменская область