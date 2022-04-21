https://ria.ru/20220421/posev-1784758489.html
Тюменская область увеличит посевные площади на семь тысяч гектаров
Тюменская область увеличит посевные площади на семь тысяч гектаров - РИА Новости, 21.04.2022
Тюменская область увеличит посевные площади на семь тысяч гектаров
Аграрии Тюменской области под посевы отвели 1 024 000 гектаров, 7 тысяч гектаров из них в сельхозоборот введены в этом году, увеличение земли под посевы... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T17:17
2022-04-21T17:17
2022-04-21T17:17
тюменская область
экономика
александр моор
тюменская область
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ТЮМЕНЬ, 21 апр - РИА Новости. Аграрии Тюменской области под посевы отвели 1 024 000 гектаров, 7 тысяч гектаров из них в сельхозоборот введены в этом году, увеличение земли под посевы обусловлено меняющейся конъюнктурой рынка, сообщил губернатор Александр Моор на пресс-конференции по вопросам развития АПК."Посевная площадь в этом году будет увеличена на 7 тысяч гектаров, это небольшой процент с точки зрения прироста к тем площадям, которые ежегодно засеиваются, а в этом году мы планируем засеять 1 миллион 24 тысячи гектаров. Немного может поменяться структура посевов с учётом конъюнктуры рынка, прогнозов по погоде", - отметил Александр Моор.Губернатор пояснил, что увеличится площадь под картофель, возможно, будет увеличение площадей под рапс и горох."Уверен, что мы план по посеву выполним, тем более что при текущей конъюнктуре цен на сельхозпродукцию это достаточно рентабельно", - подчеркнул Моор.Отвечая на вопрос о дальнейших планах по введению в оборот неиспользуемых земель сельхозназначения, губернатор сообщил, что данная работа в регионе ведется много лет, почти все земли, которые нужно вовлечь, уже распаханы и засеваются. "За последние шесть лет порядка 19 тысяч гектаров вернули в оборот, до 2030 года ещё порядка 10 тысяч гектаров можем вернуть. Это не такая большая площадь, которую мы уже засеваем, но задача есть - каждый гектар земли сегодня важен", - сказал Моор.
https://ria.ru/20220411/dorogi-1782986552.html
https://ria.ru/20220408/natsproekty-1782522617.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, александр моор, тюменская область
Тюменская область увеличит посевные площади на семь тысяч гектаров
Тюменская область в 2022 году увеличит посевные площади на семь тысяч гектаров
ТЮМЕНЬ, 21 апр - РИА Новости. Аграрии Тюменской области под посевы отвели 1 024 000 гектаров, 7 тысяч гектаров из них в сельхозоборот введены в этом году, увеличение земли под посевы обусловлено меняющейся конъюнктурой рынка, сообщил губернатор Александр Моор на пресс-конференции по вопросам развития АПК.
"Посевная площадь в этом году будет увеличена на 7 тысяч гектаров, это небольшой процент с точки зрения прироста к тем площадям, которые ежегодно засеиваются, а в этом году мы планируем засеять 1 миллион 24 тысячи гектаров. Немного может поменяться структура посевов с учётом конъюнктуры рынка, прогнозов по погоде", - отметил Александр Моор
.
Губернатор пояснил, что увеличится площадь под картофель, возможно, будет увеличение площадей под рапс и горох.
"Уверен, что мы план по посеву выполним, тем более что при текущей конъюнктуре цен на сельхозпродукцию это достаточно рентабельно", - подчеркнул Моор.
Отвечая на вопрос о дальнейших планах по введению в оборот неиспользуемых земель сельхозназначения, губернатор сообщил, что данная работа в регионе ведется много лет, почти все земли, которые нужно вовлечь, уже распаханы и засеваются. "За последние шесть лет порядка 19 тысяч гектаров вернули в оборот, до 2030 года ещё порядка 10 тысяч гектаров можем вернуть. Это не такая большая площадь, которую мы уже засеваем, но задача есть - каждый гектар земли сегодня важен", - сказал Моор.