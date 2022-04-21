https://ria.ru/20220421/port-1784758160.html

США закрыли порты для российских судов

США закрыли порты для российских судов - РИА Новости, 21.04.2022

США закрыли порты для российских судов

США запрещают российским судам доступ в свои порты в рамках санкций из-за спецоперации на Украине, заявил американский президент Джо Байден. РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T17:15

2022-04-21T17:15

2022-04-21T21:08

в мире

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джо байден

владимир путин

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украина

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ВАШИНГТОН, 21 апр — РИА Новости. США запрещают российским судам доступ в свои порты в рамках санкций из-за спецоперации на Украине, заявил американский президент Джо Байден.Байден назвал вводимую меру "очередным критически значимым шагом, которые мы предпринимаем вместе с нашими партнерами в Евросоюзе, Великобритании, Канаде, чтобы лишить Россию выгод международной экономической системы, которыми они так пользовались в прошлом".После начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины страны Запада усилили санкционное давление на Россию. Ограничительные меры направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции.Действия американских и европейских чиновников уже обернулись экономическими проблемами для их стран и вызвали рост цен на топливо и продукты. В Кремле санкции назвали экономической войной, подобной которой еще не было, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://radiosputnik.ria.ru/20220421/sanktsii-1784758891.html

https://ria.ru/20220418/tupik-1783992227.html

сша

россия

великобритания

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша, россия, джо байден, владимир путин, великобритания, украина