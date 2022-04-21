https://ria.ru/20220421/pomosch-1784808087.html

Россия передала на Украину почти 14 тысяч тонн гумпомощи

Россия передала на Украину почти 14 тысяч тонн гумпомощи - РИА Новости, 21.04.2022

Россия передала на Украину почти 14 тысяч тонн гумпомощи

Россия доставила на Украину почти 14 тысяч тонн гумпомощи и провела почти 900 гуманитарных акций, заявил в четверг на брифинге руководитель Межведомственного... РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T21:41

2022-04-21T21:41

2022-04-21T21:41

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Россия доставила на Украину почти 14 тысяч тонн гумпомощи и провела почти 900 гуманитарных акций, заявил в четверг на брифинге руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию - начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев"Начиная со 2 марта Российской Федерацией на Украину уже доставлено 13 855,9 тонны предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, проведены 875 гуманитарных акций", - сказал Мизинцев.Он уточнил, что только за прошедшие сутки прошло 10 таких акций в Донецкой и Луганской народных республиках, а также Запорожской, Харьковской и Херсонской областях. Мирному населению за день передано 436,1 тонны гумпомощи.В четверг, 21 апреля, проводятся шесть гуманитарных акций в Донецкой и Луганской народных республиках, Харьковской и Херсонской областях. Население получит 465,5 тонны предметов первой необходимости и продуктов питания.

https://ria.ru/20220421/pomosch-1784798188.html

https://ria.ru/20220421/pomosch-1784788933.html

украина

луганская народная республика

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, луганская народная республика, херсонская область