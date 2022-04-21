Россия передала на Украину почти 14 тысяч тонн гумпомощи
В Минобороны заявили, что Россия передала на Украину почти 14 тысяч тонн гумпомощи
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкБоец НМ ЛНР во время раздачи гуманитарной помощи местным жителям в Купянске
Боец НМ ЛНР во время раздачи гуманитарной помощи местным жителям в Купянске. Архивное фото
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Россия доставила на Украину почти 14 тысяч тонн гумпомощи и провела почти 900 гуманитарных акций, заявил в четверг на брифинге руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию - начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев
"Начиная со 2 марта Российской Федерацией на Украину уже доставлено 13 855,9 тонны предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, проведены 875 гуманитарных акций", - сказал Мизинцев.
Он уточнил, что только за прошедшие сутки прошло 10 таких акций в Донецкой и Луганской народных республиках, а также Запорожской, Харьковской и Херсонской областях. Мирному населению за день передано 436,1 тонны гумпомощи.
В четверг, 21 апреля, проводятся шесть гуманитарных акций в Донецкой и Луганской народных республиках, Харьковской и Херсонской областях. Население получит 465,5 тонны предметов первой необходимости и продуктов питания.