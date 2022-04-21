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Россия передала на Украину почти 14 тысяч тонн гумпомощи - РИА Новости, 21.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220421/pomosch-1784808087.html
Россия передала на Украину почти 14 тысяч тонн гумпомощи
Россия передала на Украину почти 14 тысяч тонн гумпомощи - РИА Новости, 21.04.2022
Россия передала на Украину почти 14 тысяч тонн гумпомощи
Россия доставила на Украину почти 14 тысяч тонн гумпомощи и провела почти 900 гуманитарных акций, заявил в четверг на брифинге руководитель Межведомственного... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T21:41
2022-04-21T21:41
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
луганская народная республика
херсонская область
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Россия доставила на Украину почти 14 тысяч тонн гумпомощи и провела почти 900 гуманитарных акций, заявил в четверг на брифинге руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию - начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев"Начиная со 2 марта Российской Федерацией на Украину уже доставлено 13 855,9 тонны предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, проведены 875 гуманитарных акций", - сказал Мизинцев.Он уточнил, что только за прошедшие сутки прошло 10 таких акций в Донецкой и Луганской народных республиках, а также Запорожской, Харьковской и Херсонской областях. Мирному населению за день передано 436,1 тонны гумпомощи.В четверг, 21 апреля, проводятся шесть гуманитарных акций в Донецкой и Луганской народных республиках, Харьковской и Херсонской областях. Население получит 465,5 тонны предметов первой необходимости и продуктов питания.
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в мире, украина, луганская народная республика, херсонская область
21:41 21.04.2022
 
Россия передала на Украину почти 14 тысяч тонн гумпомощи

В Минобороны заявили, что Россия передала на Украину почти 14 тысяч тонн гумпомощи

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкБоец НМ ЛНР во время раздачи гуманитарной помощи местным жителям в Купянске
Боец НМ ЛНР во время раздачи гуманитарной помощи местным жителям в Купянске - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
Боец НМ ЛНР во время раздачи гуманитарной помощи местным жителям в Купянске. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Россия доставила на Украину почти 14 тысяч тонн гумпомощи и провела почти 900 гуманитарных акций, заявил в четверг на брифинге руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию - начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев
"Начиная со 2 марта Российской Федерацией на Украину уже доставлено 13 855,9 тонны предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, проведены 875 гуманитарных акций", - сказал Мизинцев.
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Он уточнил, что только за прошедшие сутки прошло 10 таких акций в Донецкой и Луганской народных республиках, а также Запорожской, Харьковской и Херсонской областях. Мирному населению за день передано 436,1 тонны гумпомощи.
В четверг, 21 апреля, проводятся шесть гуманитарных акций в Донецкой и Луганской народных республиках, Харьковской и Херсонской областях. Население получит 465,5 тонны предметов первой необходимости и продуктов питания.
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