https://ria.ru/20220421/pomosch-1784798188.html

Русская миссия и фонд "Внуки" отправили гумпомощь в Харьковскую область

Русская миссия и фонд "Внуки" отправили гумпомощь в Харьковскую область - РИА Новости, 21.04.2022

Русская миссия и фонд "Внуки" отправили гумпомощь в Харьковскую область

Русская гуманитарная миссия и благотворительный фонд "Внуки" отправили около 7,5 тонны гуманитарной помощи из Москвы в Харьковскую область, рассказал... РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T20:24

2022-04-21T20:24

2022-04-21T22:58

обострение ситуации в днр и лнр

харьковская область

донбасс

херсонская область

ситуация в днр и лнр

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/15/1784806333_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4362e61f5332395c813fa1baad5dae15.jpg

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Русская гуманитарная миссия и благотворительный фонд "Внуки" отправили около 7,5 тонны гуманитарной помощи из Москвы в Харьковскую область, рассказал генеральный директор миссии Сергей Шевчук."С начала спецоперации наша организация направила на территорию Донбасса, а также Херсонской области в общей сложности порядка 200 тонн гуманитарной помощи, это и продукты питания, и предметы первой необходимости, средства личной гигиены, фонарики … мы собрали с нашими волонтерами порядка 7,5 тонны продуктовых наборов - это гуманитарная коробка, в которую входит все самое необходимое, она максимально сбалансированна для того, чтобы семья из четырех человек могла продержаться порядка четырех дней. Этот весь груз будет направлен на территорию Харьковской области в направлении Харькова", - сказал Шевчук.Кроме того, в качестве гуманитарной помощи доставляются медицинское оборудование, медицинские препараты и расходники, добавил Шевчук.Как рассказала председатель Международной общественной организации "Внуки" Татьяна Поп, в коробку входят гигиенические средства и продукты питания: макароны, масло, соль, чай, салфетки, консервы и другое.

https://ria.ru/20220421/pomosch-1784808087.html

https://ria.ru/20220420/gumpomosch-1784474473.html

харьковская область

донбасс

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Отправка гуманитарной помощи из Москвы в Харьковскую область Русская гуманитарная миссия и международная общественная организация "Внуки" отправили около 7,5 тонны гуманитарной помощи из Москвы в Харьковскую область, сообщил генеральный директор миссии Сергей Шевчук 2022-04-21T20:24 true PT0M43S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

харьковская область, донбасс, херсонская область , ситуация в днр и лнр, в мире