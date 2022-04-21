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Русская миссия и фонд "Внуки" отправили гумпомощь в Харьковскую область
Русская миссия и фонд "Внуки" отправили гумпомощь в Харьковскую область - РИА Новости, 21.04.2022
Русская миссия и фонд "Внуки" отправили гумпомощь в Харьковскую область
Русская гуманитарная миссия и благотворительный фонд "Внуки" отправили около 7,5 тонны гуманитарной помощи из Москвы в Харьковскую область, рассказал... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T20:24
2022-04-21T20:24
2022-04-21T22:58
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Русская гуманитарная миссия и благотворительный фонд "Внуки" отправили около 7,5 тонны гуманитарной помощи из Москвы в Харьковскую область, рассказал генеральный директор миссии Сергей Шевчук."С начала спецоперации наша организация направила на территорию Донбасса, а также Херсонской области в общей сложности порядка 200 тонн гуманитарной помощи, это и продукты питания, и предметы первой необходимости, средства личной гигиены, фонарики … мы собрали с нашими волонтерами порядка 7,5 тонны продуктовых наборов - это гуманитарная коробка, в которую входит все самое необходимое, она максимально сбалансированна для того, чтобы семья из четырех человек могла продержаться порядка четырех дней. Этот весь груз будет направлен на территорию Харьковской области в направлении Харькова", - сказал Шевчук.Кроме того, в качестве гуманитарной помощи доставляются медицинское оборудование, медицинские препараты и расходники, добавил Шевчук.Как рассказала председатель Международной общественной организации "Внуки" Татьяна Поп, в коробку входят гигиенические средства и продукты питания: макароны, масло, соль, чай, салфетки, консервы и другое.
https://ria.ru/20220421/pomosch-1784808087.html
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Отправка гуманитарной помощи из Москвы в Харьковскую область
Русская гуманитарная миссия и международная общественная организация "Внуки" отправили около 7,5 тонны гуманитарной помощи из Москвы в Харьковскую область, сообщил генеральный директор миссии Сергей Шевчук
2022-04-21T20:24
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PT0M43S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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харьковская область, донбасс, херсонская область , ситуация в днр и лнр, в мире
20:24 21.04.2022 (обновлено: 22:58 21.04.2022)
Русская миссия и фонд "Внуки" отправили гумпомощь в Харьковскую область
Русская гуманитарная миссия и фонд "Внуки" отправили гумпомощь в Харьковскую область