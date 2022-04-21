https://ria.ru/20220421/pomosch-1784771359.html

Донецкий врач рассказал, как организовал пункт выдачи помощи в ДНР

Донецкий врач рассказал, как организовал пункт выдачи помощи в ДНР - РИА Новости, 21.04.2022

Донецкий врач рассказал, как организовал пункт выдачи помощи в ДНР

Заведующий 3-го хирургического отделения Донецкого Противоопухолевого центра, хирург-онколог Александр Герасименко рассказал корреспонденту РИА Новости о том,... РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T18:10

2022-04-21T18:10

2022-04-21T18:10

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

россия

украина

донецкая народная республика

единая россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1774958454_0:52:3458:1997_1920x0_80_0_0_4f31babbd00e73c70104fe6fb5dc2d98.jpg

ДОНЕЦК, 21 апр – РИА Новости. Заведующий 3-го хирургического отделения Донецкого Противоопухолевого центра, хирург-онколог Александр Герасименко рассказал корреспонденту РИА Новости о том, как с коллегами и друзьями организовал пункт выдачи помощи на базе магазина "Метро"."С начала освободительной операции мы собрались командой единомышленников, это мои друзья по автоспорту, коллеги по работе, собрали людей, порядка 15-20 человек, и начали потихоньку искать спонсорскую помощь, помогает правительство (ДНР – ред.) нам", - сказал он.По словам Герасименко, на базе магазина "Метро" организован пункт выдачи помощи при поддержке "Единой России", МЧС ДНР. Помощь в том числе поступает в отдаленные районы, жители которых не имеют возможности дойти до "Метро".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.На фоне боевых действий в большом количестве городов и сел Украины складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это Минобороны РФ возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров, а также местных националистов, в ряде случаев, по данным военного ведомства, удерживающих мирных жителей в качестве живого щита.

https://ria.ru/20220419/bezhentsy-1784260480.html

https://ria.ru/20220418/pomosch-1784195545.html

россия

украина

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, россия, украина, донецкая народная республика, единая россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)