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Донецкий врач рассказал, как организовал пункт выдачи помощи в ДНР - РИА Новости, 21.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220421/pomosch-1784771359.html
Донецкий врач рассказал, как организовал пункт выдачи помощи в ДНР
Донецкий врач рассказал, как организовал пункт выдачи помощи в ДНР - РИА Новости, 21.04.2022
Донецкий врач рассказал, как организовал пункт выдачи помощи в ДНР
Заведующий 3-го хирургического отделения Донецкого Противоопухолевого центра, хирург-онколог Александр Герасименко рассказал корреспонденту РИА Новости о том,... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T18:10
2022-04-21T18:10
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
россия
украина
донецкая народная республика
единая россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ДОНЕЦК, 21 апр – РИА Новости. Заведующий 3-го хирургического отделения Донецкого Противоопухолевого центра, хирург-онколог Александр Герасименко рассказал корреспонденту РИА Новости о том, как с коллегами и друзьями организовал пункт выдачи помощи на базе магазина "Метро"."С начала освободительной операции мы собрались командой единомышленников, это мои друзья по автоспорту, коллеги по работе, собрали людей, порядка 15-20 человек, и начали потихоньку искать спонсорскую помощь, помогает правительство (ДНР – ред.) нам", - сказал он.По словам Герасименко, на базе магазина "Метро" организован пункт выдачи помощи при поддержке "Единой России", МЧС ДНР. Помощь в том числе поступает в отдаленные районы, жители которых не имеют возможности дойти до "Метро".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.На фоне боевых действий в большом количестве городов и сел Украины складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это Минобороны РФ возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров, а также местных националистов, в ряде случаев, по данным военного ведомства, удерживающих мирных жителей в качестве живого щита.
https://ria.ru/20220419/bezhentsy-1784260480.html
https://ria.ru/20220418/pomosch-1784195545.html
россия
украина
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в мире, владимир путин, россия, украина, донецкая народная республика, единая россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
18:10 21.04.2022
 
Донецкий врач рассказал, как организовал пункт выдачи помощи в ДНР

Донецкий врач Герасименко рассказал, как с единомышленниками открыл пункт выдачи помощи

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкСбор гуманитарной помощи жителям Донбасса
Сбор гуманитарной помощи жителям Донбасса - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Сбор гуманитарной помощи жителям Донбасса. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 21 апр – РИА Новости. Заведующий 3-го хирургического отделения Донецкого Противоопухолевого центра, хирург-онколог Александр Герасименко рассказал корреспонденту РИА Новости о том, как с коллегами и друзьями организовал пункт выдачи помощи на базе магазина "Метро".
"С начала освободительной операции мы собрались командой единомышленников, это мои друзья по автоспорту, коллеги по работе, собрали людей, порядка 15-20 человек, и начали потихоньку искать спонсорскую помощь, помогает правительство (ДНР – ред.) нам", - сказал он.
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По словам Герасименко, на базе магазина "Метро" организован пункт выдачи помощи при поддержке "Единой России", МЧС ДНР. Помощь в том числе поступает в отдаленные районы, жители которых не имеют возможности дойти до "Метро".
"Каждый день мы отвозим эту помощь, раздаем – лекарства, провизию. Так как мы врачи, оказываем первую медицинскую помощь. Сложные случаи возим в больницу", - отметил он.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
На фоне боевых действий в большом количестве городов и сел Украины складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это Минобороны РФ возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров, а также местных националистов, в ряде случаев, по данным военного ведомства, удерживающих мирных жителей в качестве живого щита.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинРоссияУкраинаДонецкая Народная РеспубликаЕдиная РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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