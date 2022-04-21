Донецкий врач рассказал, как организовал пункт выдачи помощи в ДНР
Донецкий врач Герасименко рассказал, как с единомышленниками открыл пункт выдачи помощи
Сбор гуманитарной помощи жителям Донбасса. Архивное фото
ДОНЕЦК, 21 апр – РИА Новости. Заведующий 3-го хирургического отделения Донецкого Противоопухолевого центра, хирург-онколог Александр Герасименко рассказал корреспонденту РИА Новости о том, как с коллегами и друзьями организовал пункт выдачи помощи на базе магазина "Метро".
"С начала освободительной операции мы собрались командой единомышленников, это мои друзья по автоспорту, коллеги по работе, собрали людей, порядка 15-20 человек, и начали потихоньку искать спонсорскую помощь, помогает правительство (ДНР – ред.) нам", - сказал он.
По словам Герасименко, на базе магазина "Метро" организован пункт выдачи помощи при поддержке "Единой России", МЧС ДНР. Помощь в том числе поступает в отдаленные районы, жители которых не имеют возможности дойти до "Метро".
"Каждый день мы отвозим эту помощь, раздаем – лекарства, провизию. Так как мы врачи, оказываем первую медицинскую помощь. Сложные случаи возим в больницу", - отметил он.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
На фоне боевых действий в большом количестве городов и сел Украины складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это Минобороны РФ возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров, а также местных националистов, в ряде случаев, по данным военного ведомства, удерживающих мирных жителей в качестве живого щита.