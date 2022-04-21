https://ria.ru/20220421/pomosch-1784756076.html

США выделили Украине пакет военной помощи на сумму 800 миллионов долларов

США выделили Украине пакет военной помощи на сумму 800 миллионов долларов - РИА Новости, 21.04.2022

США выделили Украине пакет военной помощи на сумму 800 миллионов долларов

Президент США Джо Байден в четверг объявил о выделении Украине нового масштабного пакета военной помощи на 800 миллионов долларов. РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T17:07

2022-04-21T17:07

2022-04-21T18:47

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ВАШИНГТОН, 21 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден в четверг объявил о выделении Украине нового масштабного пакета военной помощи на 800 миллионов долларов."На минувшей неделе я подписал документ о выделении Украине дополнительной военной помощи в размере 800 миллионов долларов... Сегодня я объявляю о выделении дополнительной помощи на сумму 800 миллионов, которая призвана укрепить возможности Украины в боях на востоке страны, в Донбассе", - сказал Байден в специальном выступлении, посвященном ситуации на Украине."Сегодня я объявляю о дополнительных 800 миллионах долларов, чтобы еще больше укрепить возможности Украины сражаться на востоке. Этот пакет включает тяжелую артиллерию, десятки гаубиц и 144 тысячи снарядов к ним. Он также включает дополнительные тактические дроны", - заявил Байден в специальном выступлении, посвященном ситуации на Украине.США начали поставки 155-миллиметровых гаубиц натовского калибра еще в рамках предыдущего пакета военной помощи и пообещали организовать обучение украинских военных обращению с такими орудиями.Трансляцию речи главы государства вел Белый дом.Президент США Джо Байден сообщил, что на следующей неделе запросит конгресс о дополнительных средствах на военную помощь Украине."Сегодня США объявляют о намерении предоставить правительству Украины дополнительно 500 миллионов долларов в качестве прямой экономической помощи", - сказал Байден.Помимо этого, Байден объявил, что США намерены продолжать оказывать содействие Украине в сфере передачи разведывательных данных, чтобы помочь стране "защититься от российской агрессии"."У нас есть возможность продолжать делать это в течение долгого времени", - сказал Байден в специальном выступлении, посвященном ситуации на Украине. Таким образом глава государства ответил на вопрос журналистов о том, как долго США будут в состоянии оказывать столь масштабную экономическую и военную поддержку Украине.Затрагивая вопрос координации с союзными странами по украинской проблематике, он отметил, что наиболее важной задачей сейчас является "сохранение единства", в том числе в вопросе применения санкционных мер в отношении России.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://radiosputnik.ria.ru/20220420/ssha-1784579554.html

https://ria.ru/20220420/vertolet-1784523262.html

https://ria.ru/20220420/ukraina-1784525775.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, украина, джо байден, владимир путин, россия, донбасс