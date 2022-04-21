https://ria.ru/20220421/pomosch-1784753260.html
СМИ: США хотят предоставить Украине срочную экономическую помощь
СМИ: США хотят предоставить Украине срочную экономическую помощь - РИА Новости, 21.04.2022
СМИ: США хотят предоставить Украине срочную экономическую помощь
США намерены предоставить Украине 500 миллионов долларов дополнительной помощи для продолжения основных правительственных функций, передает телеканал CBS со... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T16:57
2022-04-21T16:57
2022-04-21T17:02
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
сша
украина
джанет йеллен
ситуация в днр и лнр
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ВАШИНГТОН, 21 апр – РИА Новости. США намерены предоставить Украине 500 миллионов долларов дополнительной помощи для продолжения основных правительственных функций, передает телеканал CBS со ссылкой на неназванного представителя министерства финансов.О поддержке объявит министр финансов США Джанет Йеллен на встрече с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем в Вашингтоне. "На встрече она сообщит о намерении США предоставить дополнительные 500 миллионов долларов немедленного финансирования, чтобы помочь Украине продолжать критические операции правительства", - передает CBS.В четверг также ожидается объявление о новом пакете американской военной помощи Украине на сумму в 800 миллионов долларов.
https://ria.ru/20220415/ukraina-1783799735.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина, джанет йеллен, ситуация в днр и лнр
16:57 21.04.2022 (обновлено: 17:02 21.04.2022)
СМИ: США хотят предоставить Украине срочную экономическую помощь
CBS: США хотят предоставить Украине срочную помощь в размере 500 миллионов долларов