https://ria.ru/20220421/pomosch-1784714689.html

В Еврокомиссии заявили, что ЕС ни с кем не воюет

В Еврокомиссии заявили, что ЕС ни с кем не воюет - РИА Новости, 21.04.2022

В Еврокомиссии заявили, что ЕС ни с кем не воюет

Задача Евросоюза на Украине заключается в помощи этой стране в сохранении суверенитета и восстановлении территориальной целостности, а не в участии в войне... РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T14:32

2022-04-21T14:32

2022-04-21T14:35

в мире

шарль мишель

владимир зеленский

украина

китай

евросоюз

еврокомиссия

европейский совет

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БРЮССЕЛЬ, 21 апр - РИА Новости. Задача Евросоюза на Украине заключается в помощи этой стране в сохранении суверенитета и восстановлении территориальной целостности, а не в участии в войне против кого бы то ни было, заявил на брифинге в Брюсселе официальный представитель Европейской комиссии Эрик Мамер.Таким образом он прокомментировал заявление главы Европейского совета Шарля Мишеля, который в ходе визита на Украину после встречи с Владимиром Зеленским заявил, что ЕС "сделает все, что в его силах, чтобы Украина победила".По словам Мамера, "с самого начала конфликта ЕС занимает очень ясную позицию" по ситуации на Украине. "Мы делаем все, что в наших силах, чтобы помочь этому государству сохранить свой суверенитет, восстановить свою территориальную целостность", - сказал он.Что касается отношений ЕС и Китая, то, по словам Мамера, главы Евросовета и Еврокомиссии разъяснили в ходе недавнего саммита, что ждут от КНР как от постоянного члена СБ ООН, "чтобы он задумался о своей роли в поддержании мирового порядка".Ранее Совет ЕС одобрил финансирование в 1,5 миллиарда евро на поставки странами-членами ЕС военной помощи, в том числе вооружения, на Украину.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220420/frantsiya-1784604773.html

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в мире, шарль мишель, владимир зеленский, украина, китай, евросоюз, еврокомиссия, европейский совет