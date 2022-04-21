https://ria.ru/20220421/polsha-1784761592.html

Историк прокомментировал снос советских памятников в Польше

Историк прокомментировал снос советских памятников в Польше - РИА Новости, 21.04.2022

Историк прокомментировал снос советских памятников в Польше

Польша, планирующая снести несколько десятков памятников советским воинам-освободителям, тем самым явно "присягает" идеям воскрешения фашизма в Европе, заявил... РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T17:28

2022-04-21T17:28

2022-04-21T17:32

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европа

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российское военно-историческое общество (рвио)

вторая мировая война (1939-1945)

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Польша, планирующая снести несколько десятков памятников советским воинам-освободителям, тем самым явно "присягает" идеям воскрешения фашизма в Европе, заявил член научного совета Российского военно-исторического общества Юрий Никифоров."С нашей точки зрения война с памятниками недопустима. Мы не можем согласиться с тем, что надо сделать "подарок Гитлеру" и снести памятники тем, кто боролся с фашизмом и погиб за освобождение Европы от фашизма. Тут главная проблема – моральная. Ничего кроме отвращения и ужаса при виде явного и открытого "присягания" идеям неонацизма, идеям воскрешения фашизма, которое происходит сейчас в Европе, испытать невозможно", - сказал Никифоров в четверг на круглом столе в Российском военно-историческом обществе (РВИО), посвященном "трудным" вопросам истории российско-польских отношений. Основной темой стал вопрос расположенных на территории РФ общих мест памяти русского и польского народов.Польские власти планируют ликвидировать 60 памятников советским солдатам, заявил ранее глава польского Института национальной памяти Кароль Навроцкий. Накануне в Великопольском и Нижнесилезском воеводствах были демонтированы три памятника и обелиска, посвященные подвигу Красной Армии.В ходе освобождения Польши от нацизма в 1944-1945 годах Красная Армия потеряла погибшими более 600 тысяч человек, которые защитили право поляков свободно жить на своей земле. Красная Армия оказала огромную помощь и в послевоенном восстановлении Польши. В одной только Варшаве были разминированы десятки тысяч мин. Восстановлены мосты и дороги. Населению безвозмездно передавались продукты, уголь, керосин. При этом советские военные не вмешивались во внутренний уклад жизни польского народа.

https://ria.ru/20220420/polsha-1784494657.html

https://ria.ru/20220329/pamyatnik-1780719918.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, польша, европа, россия, российское военно-историческое общество (рвио), вторая мировая война (1939-1945)