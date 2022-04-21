17:28 21.04.2022 (обновлено: 17:32 21.04.2022)
Историк прокомментировал снос советских памятников в Польше
Историк Никифоров заявил, что Польша, снося памятники, присягает идеям воскрешения фашизма
© РИА Новости / Алексей Букчин / Перейти в фотобанкСнос памятника Благодарности солдатам Красной армии в Скарышевском парке Варшавы
Снос памятника Благодарности солдатам Красной армии в Скарышевском парке Варшавы. Архивное фото
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Польша, планирующая снести несколько десятков памятников советским воинам-освободителям, тем самым явно "присягает" идеям воскрешения фашизма в Европе, заявил член научного совета Российского военно-исторического общества Юрий Никифоров.
"С нашей точки зрения война с памятниками недопустима. Мы не можем согласиться с тем, что надо сделать "подарок Гитлеру" и снести памятники тем, кто боролся с фашизмом и погиб за освобождение Европы от фашизма. Тут главная проблема – моральная. Ничего кроме отвращения и ужаса при виде явного и открытого "присягания" идеям неонацизма, идеям воскрешения фашизма, которое происходит сейчас в Европе, испытать невозможно", - сказал Никифоров в четверг на круглом столе в Российском военно-историческом обществе (РВИО), посвященном "трудным" вопросам истории российско-польских отношений. Основной темой стал вопрос расположенных на территории РФ общих мест памяти русского и польского народов.
20 апреля, 14:38В Польше сносят три памятника советским солдатам
Польские власти планируют ликвидировать 60 памятников советским солдатам, заявил ранее глава польского Института национальной памяти Кароль Навроцкий. Накануне в Великопольском и Нижнесилезском воеводствах были демонтированы три памятника и обелиска, посвященные подвигу Красной Армии.
В ходе освобождения Польши от нацизма в 1944-1945 годах Красная Армия потеряла погибшими более 600 тысяч человек, которые защитили право поляков свободно жить на своей земле. Красная Армия оказала огромную помощь и в послевоенном восстановлении Польши. В одной только Варшаве были разминированы десятки тысяч мин. Восстановлены мосты и дороги. Населению безвозмездно передавались продукты, уголь, керосин. При этом советские военные не вмешивались во внутренний уклад жизни польского народа.